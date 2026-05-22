Attention si vous recevez ce mail, il pourrait vous coûter très cher : la gendarmerie du Rhône alerte

Depuis plusieurs semaines, de nombreux usagers reçoivent des e-mails frauduleux indiquant qu’il serait prétendument "obligatoire" de renouveler ou de mettre à jour leur Carte Vitale sous peine de voir leurs remboursements suspendus. Face à cette vague de messages trompeurs, la gendarmerie du Rhône a publié ce vendredi 22 mai une mise en garde afin d’appeler à la vigilance.

Selon les militaires, ces e-mails sont particulièrement convaincants. "Les références à l’Assurance Maladie sont parfaites et le lien redirige vers une page d’une ressemblance frappante avec celle de l’Assurance Maladie," préviennent-ils. L’objectif des escrocs est clair : pousser les victimes à cliquer sur un lien frauduleux afin de récupérer des données personnelles ou bancaires.

Les gendarmes rappellent un point essentiel : "Votre Carte Vitale n’a pas de date d’expiration." Un élément important alors que les messages frauduleux jouent justement sur l’urgence et la peur d’une interruption des remboursements de santé.

Dans leur publication, les autorités expliquent que ces faux mails cherchent notamment à obtenir les identifiants des victimes, leur numéro de sécurité sociale, leurs coordonnées bancaires ou encore une copie de leurs documents d’identité.

La gendarmerie du Rhône recommande ainsi de ne jamais cliquer sur les liens contenus dans ce type d’e-mails suspects et de toujours vérifier l’adresse de l’expéditeur. Les militaires invitent également les usagers à ne pas se fier aux messages alarmants ou urgents et à se connecter uniquement via le site officiel de l’Assurance Maladie.

En cas de doute, les autorités conseillent enfin de contacter directement sa caisse d’assurance maladie plutôt que de répondre au message reçu.