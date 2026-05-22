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Attention si vous recevez ce mail, il pourrait vous coûter très cher : la gendarmerie du Rhône alerte

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Attention si vous recevez ce mail, il pourrait vous coûter très cher : la gendarmerie du Rhône alerte

Attention avant de cliquer. 

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arnaque

escroquerie

3 commentaires
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johnny le 22/05/2026 à 13:23

J'en reçoit pleins des messages ainsi j'ai quand même été mettre ma vitale à jour après avoir appelé mon agence mdr

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Ex Précisions le 22/05/2026 à 12:17

Je connais un couple de petits vieux ils sont paumés avec tout ça.
Ils demandent à ceux qui leur envoient un mail de faire un SMS avant pour que ça ne parte pas directement à la corbeille ;-)

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Jacques20 le 22/05/2026 à 11:56

On nous pousse de plus en plus à utiliser l'informatique pour tout alors qu'il n'y a aucune fiabilité.
Ceux qui gèrent les sites nous demandent identifiant, mot de passe, rajouté code puis on va finir par nous rajouter encore plein de choses, au fur et à mesure, ça devient infernal.

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