Cette escroquerie bien rodée est de retour dans le Rhône : les gendarmes alertent

La gendarmerie du Rhône alerte sur "une recrudescence des escroqueries aux faux coursiers" ces derniers jours.

Le mode opératoire est désormais bien connu, mais continue de faire des victimes. Tout commence par un appel téléphonique ou un SMS. L’escroc se fait passer pour "un conseiller de sa banque, un agent de la Sécurité sociale ou d’un organisme officiel." Avec un discours rassurant, ayant réussi à obtenir des informations personnelles sur la victime, il cherche à instaurer un climat de confiance.

Très rapidement, la victime est informée que son compte bancaire aurait été piraté. Le faux interlocuteur propose alors son aide pour résoudre la situation et annonce l’envoi imminent d’un coursier au domicile. L’objectif est clair : récupérer la carte bancaire de la victime.

Dans ce scénario bien ficelé, l’escroc demande également le code confidentiel, prétextant devoir désactiver la carte. Une fois la carte remise au "vrai-faux coursier", les fraudeurs n’ont plus qu’à vider le compte bancaire.

Face à cette situation, les gendarmes rappellent des règles essentielles : "Ne jamais donner sa carte bancaire et ni son code", insistent-ils, précisant que "votre banque ne vous demandera jamais votre CB et son code, même si une escroquerie est en cours sur votre compte bancaire."

En cas de doute, il est recommandé de contacter directement son conseiller bancaire. Les forces de l’ordre invitent aussi à signaler immédiatement tout appel suspect : "appelez immédiatement le 17 pour que nous soyons, nous aussi, au rendez-vous", glissent-ils avec un brin de malice.

Ils ajoutent : "Nous constatons beaucoup de victimes", et appellent à "partager massivement" cette alerte et à en parler autour de soi.