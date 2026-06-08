Est lyonnais : les bureaux de poste de Bron menacés par une grève illimitée

Un mouvement social pourrait perturber les bureaux de poste de l’est lyonnais dès le début de semaine prochaine.

Le syndicat SUD Poste Rhône Ain a annoncé le dépôt d’un préavis de grève d’une durée illimitée à partir de ce lundi 8 juin, concernant l’ensemble du personnel des bureaux de poste du secteur de Bron.

À l’origine de la mobilisation : un projet de fusion entre les secteurs de Bron et de Genas, auquel les agents disent s’opposer depuis plusieurs mois.

Selon le syndicat, cette réorganisation, décidée "unilatéralement" par La Poste, risque d’avoir des conséquences importantes sur les conditions de travail, la santé et la sécurité des agents, mais aussi sur l’accueil du public.

SUD Poste estime que cette fusion s’inscrit dans une transformation plus large de l’entreprise, marquée selon lui par des fermetures de bureaux, des mutualisations de services et une réduction progressive des opérations bancaires dites sociales.

Une inquiétude pour le service public

Dans son communiqué, le syndicat dénonce également la transformation progressive des bureaux de poste en agences bancaires, au détriment selon lui du service public de proximité.

SUD affirme que cette évolution pénaliserait particulièrement les publics les plus fragiles, notamment les personnes précaires, âgées ou isolées, particulièrement nombreuses à Bron.

Le syndicat pointe aussi la suppression de postes, l’augmentation des compétences demandées aux agents et des conditions de travail jugées de plus en plus difficiles.

Parmi ses revendications, SUD Poste Rhône Ain demande l’arrêt immédiat du projet de fusion, une révision complète de la réorganisation, avec davantage de postes de travail garantissant sécurité et conditions d’accueil satisfaisantes et le remplacement systématique des agents absents.

Un rassemblement est prévu ce lundi matin à partir de 9 heures devant le bureau de poste de Bron, situé 16 rue de Verdun.