Faits Divers

Plusieurs baigneuses alertent le personnel, un homme placé en garde à vue à Bron après s'être masturbé à la piscine

Plusieurs baigneuses alertent le personnel, un homme placé en garde à vue à Bron après s'être masturbé à la piscine
DR

Un homme d’une vingtaine d’années a été arrêté mercredi à la piscine de Bron après plusieurs signalements de baigneuses. Son attitude jugée suspecte a conduit à son placement en garde à vue.

Une intervention de la police municipale a eu lieu mercredi 1er juillet au centre nautique de Bron. Plusieurs femmes présentes dans les bassins ont alerté le personnel de la piscine après avoir remarqué le comportement qu’elles jugeaient inhabituel d’un jeune homme.

L’une des personnes présentes a notamment indiqué aux autorités qu’il semblait se livrer à une masturbation alors qu’il se trouvait dans l’eau.

Face à ces signalements, les agents municipaux sont intervenus pour l’évacuer de l’établissement.

Selon le Progrès, l’homme, âgé d’une vingtaine d’années et domicilié à Lyon, a été interpellé puis remis aux services de police nationale.

Il a ensuite été placé en garde à vue.

Toutefois, aucune victime présumée n’avait déposé plainte au moment de la levée de la garde à vue. L’intéressé, connu des services de police, a été laissé libre.

La municipalité et la police municipale assurent rester attentives à la situation. Des mesures de surveillance ont été mises en place afin de prévenir toute réitération de faits similaires au sein de l’équipement sportif.

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bron

2 commentaires
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Ex Précisions le 04/07/2026 à 10:19

"Défavorablement connu des services de police, pour des faits qui ne nous ont ---pas été dévoilés---" sur le Progrès.
Ah ben non ils n'en disent pas assez ou trop, du coup on voudrait savoir ;-)

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chanteur le 04/07/2026 à 10:18

anisé renaud:"la mer c est degueulasse ,les poissons baisent dedans"?

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