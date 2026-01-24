La juge des expropriations, saisi par le Sytral, a donné raison aux écologistes qui veulent récupérer une partie du parking et de la boulangerie Maison Paneo de Bron pour faire passer un Bus à haut niveau de service (BHNS) et la Voie Lyonnaise 11.
Pour rappel, Ali et Abdelkader Harbaoui ont largement médiatisé leur grief, dénonçant une expulsion contre un chèque pas suffisamment important à leurs yeux. Le Sytral proposait en effet environ 60 000 euros pour récupérer leur enseigne du 272 de la route de Genas, qui revendique pourtant 1,2 million d'euros de chiffre d'affaires.
Le maire LR de Bron Jérémie Bréaud et la candidate aux métropolitaines Véronique Sarselli s'étaient déplacés pour soutenir les deux frères.
Ali, 42 ans est un boulanger écœuré, sa boulangerie à Bron (Maison Panéo) devra être en partie détruite pour faire une piste cyclable. Il doit encore rembourser 1 million d'€, il travaille 7 jours sur 7, 13 heures par jour. Il est content de travailler pour ce pays qu'il aime,… pic.twitter.com/4dSgYdMrO6— 🇫🇷 fred le gaulois 🇫🇷 Uniondesdroites 🐱🐱 (@FredGaulois) July 9, 2025
Après le déluge d'articles de nos confrères, les premières imprécisions pointées du doigt par des comptes écologistes sur les réseaux sociaux remontaient à la surface. Et notamment des agrandissements réalisés sans l'autorisation de la copropriété, ou de mention au permis de construire. Ce qui fait que sur les 21 m2 rajoutés, Ali Harbaoui n'est propriétaire que des 96m2 originaux.
La juge des expropriations a donc tranché. Selon le Progrès, ce dernier ne propose désormais qu'une somme de 38 294 euros aux boulangers pour reprendre leur commerce. De quoi regretter l'offre initiale du Sytral.
Mais l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais présidée par Bruno Bernard a déclaré rester "ouverte aux discussions" avec les Harbaoui, pour trouver un compromis plus avantageux pour ces derniers. Reste à connaître la position des boulangers brondillants.
Certes, on peut pleurer avec vous mais si vous faites des travaux en douce pour échapper à la fiscalité, c'est vous qui prenez les risques de ne pas pouvoir vous faire rembourser de vos investissements en cas d'expropriation, c'est évident ! et presque justifié !Signaler Répondre
expropriations?Signaler Répondre
La justice rouge est inutile pas la POLICESignaler Répondre
Bizarrement, lors d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le prix au m² a drastiquement diminué par rapport au prix du marché...alors la "juste indemnité" laissez moi rire...Signaler Répondre
il n y aura bientôt plus d écolos ….Signaler Répondre
Balayez devant votre porte. Les irrégularités ne sont pas le motifs de l’expropriation ! Y compris aux termes de la loi, ce serait une aberration. Votre totale incompréhension de ce court article rend votre agressivité particulièrement grotesque.Signaler Répondre
Le niveau de maturité du fanclub… 🙄
Bichette... avec sa construction illégale, ça pleurniche quand la loi s'applique. Monde d'individualistes qui refusent les règles de la société. L'américanisation en route.Signaler Répondre
Vous faites partie de ceux qui disent que justice et police ne servent à rien, puis le jour où vous subissez un préjudice ou une acte malveillant, vous irez pleurer au commissariat le plus proche, dont ils aimeraient qu'ils vous disent de rentrer chez vous car ils ne servent à rien.Signaler Répondre
Perso, j'aurais une maison au bord de cet égout à bagnoles, bruit et pollution, qu'est devenue la Montée des Soldats, je serais ravi d'être exproprié avec "la juste et préalable indemnité"Signaler Répondre
pour les centaines de clients quotidiens de ce petit commerce de proximité et de qualitéSignaler Répondre
Encore des politicards qui sont déconnectes de la réalité de la vie avec des propositions hallucinantes. Ce gars, c’est investi personnellement aussi bien sur le plan financier, physique, psychologique etc …. Puis nos gros décideurs payés par nos impôts proposent des solutions ridicules. Qui d’entre nous aurait accepté cela ? Sincèrement….. puis on nous demande de faire plus , de s’investir plus, de se serrer la ceinture plus, de rembourser plus. La réalité des chiffres est la, et qu’ils trouvent une solution correcte pour les 2 parties. Comment se projeter et s’investir après des histoires de la sorte? ……. Certains choisissent l’assistanat et d’autres s’investissent, on arrive à se demander quelle est le meilleur choix ?Signaler Répondre
Une piste cyclable où une cinquantaine de vélos vont passer par jour ....Signaler Répondre
Le mec va tout perdre pour une piste cyclable.. A sa place je deviendrais fouSignaler Répondre
Quelle loi ?Signaler Répondre
Justice inutile, rouge. Elle ne sert à rien.
SANS être pour les écolos, je constate que : " Et notamment des agrandissements réalisés sans l'autorisation de la copropriété, ou de mention au permis de construire."Signaler Répondre
"sans autorisation", "mention au permis de construire". Toi comprendre ?
Les écologistes sont bien gentils de proposer une indemnisation plus importante à ce boulanger, qui s'est accaparé la propriété d'autrui.Signaler Répondre
Une municipalité d'une autre couleur aurait été beaucoup moins magnanime.
Désolé lulu ! 😂🤣🤣Signaler Répondre
Non le juge ne se rend pas du côté des écologistes, il se range du côté de la loi. Agrandir son commerce sans demander à la copropriété (propriétaire) ni le mentionner sur le permis de construire, c'est de l'escroquerie.Signaler Répondre
Il peut être content d'avoir quand même été indemnisé!
Allez dire ça aux habitants de la Montée des soldats à Caluire qui découvrent avec le nouveau plan de Bernard qu'ils vont peut être être expropriés...Vivez donc avec cette épée de Damoclès au dessus de votre tête;Signaler Répondre
Ah mais non j'oubliais, les écolos sont pas proprio...mais par contre sont bien contents d'utiliser 87% du parc nucléaire français pour charger leur vélo électrique, parce que vous comprenez, la montée des soldats, elle est raide, et ils ont tous une grande gueule mais rien dans les mollets...
Merci à Vincent Lapierre pour cette belle interview, le meilleur journaliste de terrain actuellement !Signaler Répondre
J'apporte tout mon soutien à ce Formidable Boulanger qui bosse dur et qui subit l'idéologie des écolos. Il respire l'humanité cet homme à contrario de beaucoup d'autres personnes.
Ils font des plans sans tenir compte de la vie humaine, que ce soit à petite ou grande échelle. Seul leur microcosme est protégé : les néo-lyonnais aisés venus par spéculation immobilière avec leur consumérisme bio effréné (entre deux ou 3 AR longues distance en avion par an). Ils avancent comme des rouleaux compresseurs à la manière de proto-dictateurs !Signaler Répondre
Je voterai contre eux et contre Aulas, mais je doute que ce dernier fasse pire qu’eux pour les petites gens. Un mandat de plus et ils se sentiront pousser des ailes : ce sera encore pire que les six dernières années.
Comportement ordurier des écolos .....Signaler Répondre
Non mais si a chaque fois qu'on construit des infrastructures il faut tout annuler car des petits commerces bloquent le projet, autant ne plus rien construire et aller vers la décroissance en ne faisant plus rien jusqu'à ce qu'ils ferment boutique.Signaler Répondre
Décidément, les écolos ont vraiment décidé de couler les commerces, d'emmerder ceux qui ont des voitures, il y aurait peut être bien pu y avoir d'autres solutions.Signaler Répondre