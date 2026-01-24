Judiciaire

La juge des expropriations se range du côté des écologistes : les boulangers expropriés de Bron vont toucher un chèque moins important

La juge des expropriations se range du côté des écologistes : les boulangers expropriés de Bron vont toucher un chèque moins important

Le combat va coûter cher aux frères Harbaoui.

La juge des expropriations, saisi par le Sytral, a donné raison aux écologistes qui veulent récupérer une partie du parking et de la boulangerie Maison Paneo de Bron pour faire passer un Bus à haut niveau de service (BHNS) et la Voie Lyonnaise 11.

Pour rappel, Ali et Abdelkader Harbaoui ont largement médiatisé leur grief, dénonçant une expulsion contre un chèque pas suffisamment important à leurs yeux. Le Sytral proposait en effet environ 60 000 euros pour récupérer leur enseigne du 272 de la route de Genas, qui revendique pourtant 1,2 million d'euros de chiffre d'affaires.

Le maire LR de Bron Jérémie Bréaud et la candidate aux métropolitaines Véronique Sarselli s'étaient déplacés pour soutenir les deux frères.

Après le déluge d'articles de nos confrères, les premières imprécisions pointées du doigt par des comptes écologistes sur les réseaux sociaux remontaient à la surface. Et notamment des agrandissements réalisés sans l'autorisation de la copropriété, ou de mention au permis de construire. Ce qui fait que sur les 21 m2 rajoutés, Ali Harbaoui n'est propriétaire que des 96m2 originaux.

La juge des expropriations a donc tranché. Selon le Progrès, ce dernier ne propose désormais qu'une somme de 38 294 euros aux boulangers pour reprendre leur commerce. De quoi regretter l'offre initiale du Sytral.

Mais l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais présidée par Bruno Bernard a déclaré rester "ouverte aux discussions" avec les Harbaoui, pour trouver un compromis plus avantageux pour ces derniers. Reste à connaître la position des boulangers brondillants.

avatar
Ca coule de source le 24/01/2026 à 17:31
Censored a écrit le 24/01/2026 à 17h06

Bizarrement, lors d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le prix au m² a drastiquement diminué par rapport au prix du marché...alors la "juste indemnité" laissez moi rire...

Certes, on peut pleurer avec vous mais si vous faites des travaux en douce pour échapper à la fiscalité, c'est vous qui prenez les risques de ne pas pouvoir vous faire rembourser de vos investissements en cas d'expropriation, c'est évident ! et presque justifié !

avatar
et pour les squatters qu est ce qu elle fait la juge des... le 24/01/2026 à 17:25

expropriations?

avatar
Rlb le 24/01/2026 à 17:06
Mitt a écrit le 24/01/2026 à 16h36

Vous faites partie de ceux qui disent que justice et police ne servent à rien, puis le jour où vous subissez un préjudice ou une acte malveillant, vous irez pleurer au commissariat le plus proche, dont ils aimeraient qu'ils vous disent de rentrer chez vous car ils ne servent à rien.

La justice rouge est inutile pas la POLICE

avatar
Censored le 24/01/2026 à 17:06
roulette russe a écrit le 24/01/2026 à 15h11

Perso, j'aurais une maison au bord de cet égout à bagnoles, bruit et pollution, qu'est devenue la Montée des Soldats, je serais ravi d'être exproprié avec "la juste et préalable indemnité"

Bizarrement, lors d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le prix au m² a drastiquement diminué par rapport au prix du marché...alors la "juste indemnité" laissez moi rire...

avatar
c est bientot les elections le 24/01/2026 à 16:58

il n y aura bientôt plus d écolos ….

avatar
Lamentable le 24/01/2026 à 16:55
Suggestion : retourne à l'école pour apprendre à lire a écrit le 24/01/2026 à 14h18

SANS être pour les écolos, je constate que : " Et notamment des agrandissements réalisés sans l'autorisation de la copropriété, ou de mention au permis de construire."
"sans autorisation", "mention au permis de construire". Toi comprendre ?

Balayez devant votre porte. Les irrégularités ne sont pas le motifs de l’expropriation ! Y compris aux termes de la loi, ce serait une aberration. Votre totale incompréhension de ce court article rend votre agressivité particulièrement grotesque.
Le niveau de maturité du fanclub… 🙄

avatar
Mitt le 24/01/2026 à 16:38
fusil de chasse a écrit le 24/01/2026 à 14h43

Le mec va tout perdre pour une piste cyclable.. A sa place je deviendrais fou

Bichette... avec sa construction illégale, ça pleurniche quand la loi s'applique. Monde d'individualistes qui refusent les règles de la société. L'américanisation en route.

avatar
Mitt le 24/01/2026 à 16:36
Rlb a écrit le 24/01/2026 à 14h35

Quelle loi ?
Justice inutile, rouge. Elle ne sert à rien.

Vous faites partie de ceux qui disent que justice et police ne servent à rien, puis le jour où vous subissez un préjudice ou une acte malveillant, vous irez pleurer au commissariat le plus proche, dont ils aimeraient qu'ils vous disent de rentrer chez vous car ils ne servent à rien.

avatar
roulette russe le 24/01/2026 à 15:11
Censored a écrit le 24/01/2026 à 13h19

Allez dire ça aux habitants de la Montée des soldats à Caluire qui découvrent avec le nouveau plan de Bernard qu'ils vont peut être être expropriés...Vivez donc avec cette épée de Damoclès au dessus de votre tête;
Ah mais non j'oubliais, les écolos sont pas proprio...mais par contre sont bien contents d'utiliser 87% du parc nucléaire français pour charger leur vélo électrique, parce que vous comprenez, la montée des soldats, elle est raide, et ils ont tous une grande gueule mais rien dans les mollets...

Perso, j'aurais une maison au bord de cet égout à bagnoles, bruit et pollution, qu'est devenue la Montée des Soldats, je serais ravi d'être exproprié avec "la juste et préalable indemnité"

avatar
et tant pis le 24/01/2026 à 15:07
Justice rouge coco a écrit le 24/01/2026 à 14h52

Une piste cyclable où une cinquantaine de vélos vont passer par jour ....

pour les centaines de clients quotidiens de ce petit commerce de proximité et de qualité

avatar
Tikkko le 24/01/2026 à 15:05

Encore des politicards qui sont déconnectes de la réalité de la vie avec des propositions hallucinantes. Ce gars, c’est investi personnellement aussi bien sur le plan financier, physique, psychologique etc …. Puis nos gros décideurs payés par nos impôts proposent des solutions ridicules. Qui d’entre nous aurait accepté cela ? Sincèrement….. puis on nous demande de faire plus , de s’investir plus, de se serrer la ceinture plus, de rembourser plus. La réalité des chiffres est la, et qu’ils trouvent une solution correcte pour les 2 parties. Comment se projeter et s’investir après des histoires de la sorte? ……. Certains choisissent l’assistanat et d’autres s’investissent, on arrive à se demander quelle est le meilleur choix ?

avatar
Justice rouge coco le 24/01/2026 à 14:52
fusil de chasse a écrit le 24/01/2026 à 14h43

Le mec va tout perdre pour une piste cyclable.. A sa place je deviendrais fou

Une piste cyclable où une cinquantaine de vélos vont passer par jour ....

avatar
fusil de chasse le 24/01/2026 à 14:43

Le mec va tout perdre pour une piste cyclable.. A sa place je deviendrais fou

avatar
Rlb le 24/01/2026 à 14:35
dense69 a écrit le 24/01/2026 à 13h21

Non le juge ne se rend pas du côté des écologistes, il se range du côté de la loi. Agrandir son commerce sans demander à la copropriété (propriétaire) ni le mentionner sur le permis de construire, c'est de l'escroquerie.
Il peut être content d'avoir quand même été indemnisé!

Quelle loi ?
Justice inutile, rouge. Elle ne sert à rien.

avatar
Suggestion : retourne à l'école pour apprendre à lire le 24/01/2026 à 14:18
Jacques3 a écrit le 24/01/2026 à 12h49

Décidément, les écolos ont vraiment décidé de couler les commerces, d'emmerder ceux qui ont des voitures, il y aurait peut être bien pu y avoir d'autres solutions.

SANS être pour les écolos, je constate que : " Et notamment des agrandissements réalisés sans l'autorisation de la copropriété, ou de mention au permis de construire."
"sans autorisation", "mention au permis de construire". Toi comprendre ?

avatar
SuperTonton le 24/01/2026 à 14:04

Les écologistes sont bien gentils de proposer une indemnisation plus importante à ce boulanger, qui s'est accaparé la propriété d'autrui.
Une municipalité d'une autre couleur aurait été beaucoup moins magnanime.

avatar
Rouler dans la farine le 24/01/2026 à 13:41

Désolé lulu ! 😂🤣🤣

avatar
dense69 le 24/01/2026 à 13:21

Non le juge ne se rend pas du côté des écologistes, il se range du côté de la loi. Agrandir son commerce sans demander à la copropriété (propriétaire) ni le mentionner sur le permis de construire, c'est de l'escroquerie.
Il peut être content d'avoir quand même été indemnisé!

avatar
Censored le 24/01/2026 à 13:19
lyon avec Zemmour vite a écrit le 24/01/2026 à 12h53

Non mais si a chaque fois qu'on construit des infrastructures il faut tout annuler car des petits commerces bloquent le projet, autant ne plus rien construire et aller vers la décroissance en ne faisant plus rien jusqu'à ce qu'ils ferment boutique.

Allez dire ça aux habitants de la Montée des soldats à Caluire qui découvrent avec le nouveau plan de Bernard qu'ils vont peut être être expropriés...Vivez donc avec cette épée de Damoclès au dessus de votre tête;
Ah mais non j'oubliais, les écolos sont pas proprio...mais par contre sont bien contents d'utiliser 87% du parc nucléaire français pour charger leur vélo électrique, parce que vous comprenez, la montée des soldats, elle est raide, et ils ont tous une grande gueule mais rien dans les mollets...

avatar
Raimu le 24/01/2026 à 13:11

Merci à Vincent Lapierre pour cette belle interview, le meilleur journaliste de terrain actuellement !

J'apporte tout mon soutien à ce Formidable Boulanger qui bosse dur et qui subit l'idéologie des écolos. Il respire l'humanité cet homme à contrario de beaucoup d'autres personnes.

avatar
Misanthropes le 24/01/2026 à 13:03
Jacques3 a écrit le 24/01/2026 à 12h49

Décidément, les écolos ont vraiment décidé de couler les commerces, d'emmerder ceux qui ont des voitures, il y aurait peut être bien pu y avoir d'autres solutions.

Ils font des plans sans tenir compte de la vie humaine, que ce soit à petite ou grande échelle. Seul leur microcosme est protégé : les néo-lyonnais aisés venus par spéculation immobilière avec leur consumérisme bio effréné (entre deux ou 3 AR longues distance en avion par an). Ils avancent comme des rouleaux compresseurs à la manière de proto-dictateurs !
Je voterai contre eux et contre Aulas, mais je doute que ce dernier fasse pire qu’eux pour les petites gens. Un mandat de plus et ils se sentiront pousser des ailes : ce sera encore pire que les six dernières années.

avatar
lolotoooôooo le 24/01/2026 à 12:56

Comportement ordurier des écolos .....

avatar
lyon avec Zemmour vite le 24/01/2026 à 12:53

Non mais si a chaque fois qu'on construit des infrastructures il faut tout annuler car des petits commerces bloquent le projet, autant ne plus rien construire et aller vers la décroissance en ne faisant plus rien jusqu'à ce qu'ils ferment boutique.

avatar
Jacques3 le 24/01/2026 à 12:49

Décidément, les écolos ont vraiment décidé de couler les commerces, d'emmerder ceux qui ont des voitures, il y aurait peut être bien pu y avoir d'autres solutions.

