La juge des expropriations, saisi par le Sytral, a donné raison aux écologistes qui veulent récupérer une partie du parking et de la boulangerie Maison Paneo de Bron pour faire passer un Bus à haut niveau de service (BHNS) et la Voie Lyonnaise 11.

Pour rappel, Ali et Abdelkader Harbaoui ont largement médiatisé leur grief, dénonçant une expulsion contre un chèque pas suffisamment important à leurs yeux. Le Sytral proposait en effet environ 60 000 euros pour récupérer leur enseigne du 272 de la route de Genas, qui revendique pourtant 1,2 million d'euros de chiffre d'affaires.

Le maire LR de Bron Jérémie Bréaud et la candidate aux métropolitaines Véronique Sarselli s'étaient déplacés pour soutenir les deux frères.

Ali, 42 ans est un boulanger écœuré, sa boulangerie à Bron (Maison Panéo) devra être en partie détruite pour faire une piste cyclable. Il doit encore rembourser 1 million d'€, il travaille 7 jours sur 7, 13 heures par jour. Il est content de travailler pour ce pays qu'il aime,… pic.twitter.com/4dSgYdMrO6 — 🇫🇷 fred le gaulois 🇫🇷 Uniondesdroites 🐱🐱 (@FredGaulois) July 9, 2025

Après le déluge d'articles de nos confrères, les premières imprécisions pointées du doigt par des comptes écologistes sur les réseaux sociaux remontaient à la surface. Et notamment des agrandissements réalisés sans l'autorisation de la copropriété, ou de mention au permis de construire. Ce qui fait que sur les 21 m2 rajoutés, Ali Harbaoui n'est propriétaire que des 96m2 originaux.

La juge des expropriations a donc tranché. Selon le Progrès, ce dernier ne propose désormais qu'une somme de 38 294 euros aux boulangers pour reprendre leur commerce. De quoi regretter l'offre initiale du Sytral.

Mais l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais présidée par Bruno Bernard a déclaré rester "ouverte aux discussions" avec les Harbaoui, pour trouver un compromis plus avantageux pour ces derniers. Reste à connaître la position des boulangers brondillants.