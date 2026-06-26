Bron-Parilly : 66 millions d’euros pour réhabiliter près de 600 logements sociaux

Une nouvelle étape s’ouvre dans la transformation du quartier de Bron-Parilly.
Lyon Métropole Habitat a annoncé le lancement de la réhabilitation des unités de construction UC3 et UC4, deux immeubles emblématiques construits dans les années 1950. L’opération représente un investissement de plus de 66 millions d’euros et concerne 587 logements. Le chantier de l’UC3 doit débuter en octobre 2026 pour une durée de deux ans.
Mené avec le soutien de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, de la Métropole de Lyon, d’Action Logement et de la Caisse des Dépôts, le projet vise à améliorer le confort des habitants tout en conservant l’identité architecturale des bâtiments.
Les façades actuelles seront remplacées par une enveloppe en panneaux préfabriqués à ossature bois, offrant de meilleures performances thermiques et limitant les nuisances pendant les travaux.
L’objectif est de faire passer les bâtiments d’une étiquette énergétique E à B, tout en améliorant l’isolation acoustique et la qualité de l’air grâce à un nouveau système de ventilation.
Des logements modernisés
Les appartements bénéficieront d’une rénovation partielle ou complète.
Les salles de bains, cuisines et toilettes seront intégralement rénovées, tandis que les fenêtres, volets et radiateurs seront remplacés. Une cinquantaine de logements par unité seront également restructurés afin d’adapter leur configuration aux besoins actuels.
En amont du chantier, 43 ménages de l’UC3 ont déjà été relogés afin de libérer les appartements concernés par les restructurations. Lyon Métropole Habitat précise qu’un accompagnement individualisé est prévu pour chaque locataire pendant toute la durée des travaux.
Cette opération s’inscrit dans le cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) du quartier Bron-Parilly.
Selon Lyon Métropole Habitat, ce grand ensemble construit entre 1956 et 1964 concentre 44 % du parc HLM de la commune et présente d’importantes fragilités sociales, avec notamment un taux de pauvreté de 53 %.
À l’horizon 2032-2034, le projet prévoit que 75 % des logements du quartier seront neufs ou rénovés. Il comprend également la création de 700 logements diversifiés, la requalification des espaces publics, le regroupement d’équipements scolaires autour du pôle Jean-Macé et le développement d’activités économiques, dont un data center.
110.000 euros par logement, ils ne nous prennent pas pour des gogos, entre la rénovation de leur logement qui seront déjà à réhabilité quelques mois après la casse, les allocs diverses elle ne nous couterait pas plutôt un pognon de dingue cette richesse pour la France.Signaler Répondre
Un petit tour sur le Net pour trouver ça concernant la tour Grenfell (qui n'était pas en bois, ni isolée avec du bois) :Signaler Répondre
"Pour la façade, du métal a été utilisé en surface et du polyéthylène expansé à l'intérieur. Ce plastique est plus inflammable que d'autres alternatives. Toutefois, d'après la Fire Protection Association, le polyéthylène devrait résister au feu s'il est bien encapsulé, alors que dans le cas contraire il pourrait créer un effet de cheminée.
Les panneaux de revêtement utilisés étaient économiques : ils ne coutaient que 22 livres sterling chacun contre 24 livres sterling pour la version « résistante au feu », soit une économie de 8 % environ, ce qui a permis d'économiser 6 000 livres sterling environ, soit environ 7 000 euros.
D'après les avertissements du fabricant, l'isolant thermique utilisé n'est pas adapté à un immeuble de plus de dix mètres de hauteur. "
Un avis ?
De la confiture pour les moutons !Signaler Répondre
A 110 000€ de réhabilitation par logement de moyenne, c'est a se demander si le neuf ne serait pas plus compétitif pour repartir pour 50 ans de tranquillité. Alors que là en réhabilitation dans 20 ans il faudra en remettre autant....Signaler Répondre
C'est salé mais c'est ça le monde moderne au temps des intelligences !
Merci Nico 🙏Signaler Répondre
Des milliards engloutis dans des projets irreflechis qui seront à refinancer dans quelques mois car vandaliser par la faune locale...Signaler Répondre
"enveloppe en panneaux préfabriqués à ossature bois" attention ça brule bien! une poubelle en feu et l'immeuble devient une torche comme la tour Grenfell à Londres (79 morts).Signaler Répondre
les caves...Signaler Répondre
Une belle vision de notre pseudo gauche !Signaler Répondre
Et ils ont prévu des nouveaux locaux pour les dealers.Signaler Répondre
Pas sûr.Signaler Répondre
L'accession à la propriété pour des logements sociaux est un dispositif qui fonctionne très bien.
Belle esprit de fraternité pour des gens qui sont loin d'être des "racailles". Dans ces bâtiments, ce sont en majorité les gens qui se lèvent tôt pour aller nettoyer les chiottes de vos petits bureaux climatisés de la Part-Dieu, ou qui sont caissières ou aide-soignantes payées au ras du smic.Signaler Répondre
Commentaire sordide...
C'est impossible à vendreSignaler Répondre
C'est intégré dans le prix soumis à l'Office HLM.Signaler Répondre
Donc, c'est toi qui va le payer via tes impôts .
Et après, y'a pu de sous pour l'hôpital .....
Et comme ils saccagent tout on recommence dans 5 ans. Bravo la nouvelle France.Signaler Répondre
On peut ajouter quelques millions pour racket et des vols des entreprises intervenantes.Signaler Répondre
mais bien sûr , offrons du confort à toute cette racaille !!!!Signaler Répondre
Beaucoup trop cher. Aucun propriétaire privé ne paierait une telle somme pour une rénovation.Signaler Répondre
Il doit y avoir quelques commissions dans ce tarif
Les UC commencent à vieillir : bientôt classés monuments historiques ? A l'origine, à Bron Y'avait des champs de trèfle et un petit village.Signaler Répondre
Merci pour Nicolas.Signaler Répondre
« La force du faible est toujours de la cruauté.Signaler Répondre
Vendez moi tous ses HLM. Gardons en quelques uns pour loger des profs, éboueurs, pompiers et autres métiers nécessaires au fonctionnement d'une ville. Le reste les vendre, et libérer le sol pour construire. Marre de payer pour loger tous ces cassos, les gens honnêtes n'auront pas de problème à se faire financer pour un achat.Signaler Répondre
Je vois pas l'intérêt d'être plus performant si GLH facture le chauffage de Novembre à Mai près de 120 balles par mois alors que y'a à peine en moyenne 3 mois d'hiver de nos jours... Ensuite y'a le problème de la chaleur et on peut voir que y'a ni persienne ni truc pour faire pénombre, dans le quartier bobo de Notre Dames des Anges y'a tout un quartier comme ça, mais pour avoir frais sans clim faut pouvoir s'acheter un apparte à 1000 plaques...Signaler Répondre
Fais en autant,tu rendrais service à l’humanité !Signaler Répondre
66 000 000 / 600 = 110 000Signaler Répondre
Mais c'est un peu compliqué comme division, car il y a beaucoup de 0 !
Les racailles vont pouvoir investir dans de nouveaux plans de dealSignaler Répondre
Pendant ce temps l'impôt des gueux et des ruraux ne se déverse jamais vers eux. Combien de milliards englouti dans les quartiers et pour quel résultat ?Signaler Répondre
De l'argent jeté par les fenêtres !Signaler Répondre
il y a un problème la rénovation goûte 1 million d’euros par logement même si les travaux concerne d’autres équipements et espaces vert une maison neuf coûte 450keuros un jour peut être il faut arrêter de rénover et plutôt construire des nouveaux lotissement neuf à l’extérieur de Lyon il y a une magouille entre les élus et les entreprises du bâtiment mais bon c’est un sujet tabou les médias sont complices par le silence en France nous n’avons plus plus des journalistes mais des médias d’opinion 3536 milliards de dette la média sont aussi responsable car le 4 eme pouvoir n’existe pasSignaler Répondre
Cela fait en moyenne plus de 112000 euros par appartement, financés à 100% par de la dette (locale / nationale), et très très peu par l'augmentation des loyers. Avant le COVID, et l'inflation des coûts, selon l'Union HLM, il fallait 60 à 90 ans minimum pour récupérer les sommes investies par les (hausses de) loyers.Signaler Répondre