Bron-Parilly : 66 millions d’euros pour réhabiliter près de 600 logements sociaux

Une nouvelle étape s’ouvre dans la transformation du quartier de Bron-Parilly.

Lyon Métropole Habitat a annoncé le lancement de la réhabilitation des unités de construction UC3 et UC4, deux immeubles emblématiques construits dans les années 1950. L’opération représente un investissement de plus de 66 millions d’euros et concerne 587 logements. Le chantier de l’UC3 doit débuter en octobre 2026 pour une durée de deux ans.

Mené avec le soutien de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, de la Métropole de Lyon, d’Action Logement et de la Caisse des Dépôts, le projet vise à améliorer le confort des habitants tout en conservant l’identité architecturale des bâtiments.

Les façades actuelles seront remplacées par une enveloppe en panneaux préfabriqués à ossature bois, offrant de meilleures performances thermiques et limitant les nuisances pendant les travaux.

L’objectif est de faire passer les bâtiments d’une étiquette énergétique E à B, tout en améliorant l’isolation acoustique et la qualité de l’air grâce à un nouveau système de ventilation.

Des logements modernisés

Les appartements bénéficieront d’une rénovation partielle ou complète.

Les salles de bains, cuisines et toilettes seront intégralement rénovées, tandis que les fenêtres, volets et radiateurs seront remplacés. Une cinquantaine de logements par unité seront également restructurés afin d’adapter leur configuration aux besoins actuels.

En amont du chantier, 43 ménages de l’UC3 ont déjà été relogés afin de libérer les appartements concernés par les restructurations. Lyon Métropole Habitat précise qu’un accompagnement individualisé est prévu pour chaque locataire pendant toute la durée des travaux.

Cette opération s’inscrit dans le cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) du quartier Bron-Parilly.

Selon Lyon Métropole Habitat, ce grand ensemble construit entre 1956 et 1964 concentre 44 % du parc HLM de la commune et présente d’importantes fragilités sociales, avec notamment un taux de pauvreté de 53 %.

À l’horizon 2032-2034, le projet prévoit que 75 % des logements du quartier seront neufs ou rénovés. Il comprend également la création de 700 logements diversifiés, la requalification des espaces publics, le regroupement d’équipements scolaires autour du pôle Jean-Macé et le développement d’activités économiques, dont un data center.