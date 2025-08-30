Près de Lyon : la rénovation du stade sportif et parasportif de Parilly vient de s’achever

Ce jeudi 28 août a marqué la fin des travaux et donc, l’inauguration du nouveau stade de Parilly, situé au sud-est de Lyon, par la Métropole. Construit après la Seconde Guerre mondiale, l’enceinte est aujourd’hui réputée dans le monde de l’athlétisme et du para athlétisme. Elle a notamment accueilli les championnats du monde d’athlétisme handisport en juillet 2013.

Lancés en octobre 2024, les travaux ont permis de rénover la piste d’athlétisme, les aires de lancer et saut, la pelouse et son système d’arrosage, ainsi que la tribune de 1 300 places et les vestiaires pour les rendre plus accessibles aux personnes en situation de handicap. Un système d’éclairage a été mis en place pour pouvoir utiliser le stade en soirée. Un parvis au pied de la tribune a été créé pour les événements associatifs.

"Grâce à ces travaux, le stade renforce la position de la Métropole de Lyon parmi les métropoles françaises les mieux équipées pour l’athlétisme", a écrit la communauté urbaine dans un communiqué.

Au total, ce projet a coûté près de 3,7 millions d’euros à la Métropole de Lyon. Cette dernière a, tout de même, bénéficié de 360 000 euros de subventions de l’Etat et de 300 000 euros de la part de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.