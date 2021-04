La Cité Internationale des Arts du Cirque bientôt implantée dans la métropole de Lyon

La Cité Internationale des Arts du Cirque sera bientôt construite à Vénissieux. "Rassembler les espaces et activités à même d'accueillir l'ensemble de la filière cirque et créer un pôle de ressources pour l'ensemble des acteurs du territoire" : voilà les arguments qui ont motivé les collectivités territoriales et l'école du Cirque de Lyon à imaginer un tel projet. Le complexe sera construit sur le site du Puisoz, au coeur du "Grand Parilly".

Pour Cédric Van Styvendael, vice-président à la Métropole en charge de la Culture, ce projet "répond à un véritable besoin pour la filière". La maire de Véénissieux, Michèle Picard, se rjouit "qu'un équipement d'envergure dans un quartier naissant, mixte et de qualité" s'implante dans sa commune.

Le financement du site s'inscrit dans le Projet Pluriannuel d'Invesitssement voté par la Métropole récemment.