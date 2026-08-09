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Orages à Villeurbanne : les parcs et jardins ferment en urgence ce dimanche

Orages à Villeurbanne : les parcs et jardins ferment en urgence ce dimanche

Face au risque d’orages annoncé ce dimanche 9 août, la Ville de Villeurbanne a décidé de fermer ses parcs et jardins à partir de 15h. Des rafales dépassant les 70 km/h et de la grêle sont notamment redoutées.

Les espaces verts municipaux fermeront plus tôt que prévu ce dimanche à Villeurbanne.

En raison de la vigilance aux orages annoncée par Météo-France, la Ville a décidé de fermer l’ensemble de ses parcs et jardins à partir de 15h.

Les prévisions font notamment état de rafales de vent pouvant dépasser les 70 km/h, accompagnées d’un risque de grêle.

Réouverture prévue lundi matin

La municipalité appelle plus largement les habitants à faire preuve de prudence dans leurs déplacements et dans l’espace public pendant l’épisode orageux.

Sauf évolution de la situation météorologique, les parcs et jardins de Villeurbanne doivent rouvrir lundi matin aux horaires habituels.

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villeurbanne

orages

1 commentaire
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Ex Précisions le 09/08/2026 à 13:59

Comme dirait J. Jaurès le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage.
On est en plein dedans ;-)

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