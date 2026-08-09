Orages à Villeurbanne : les parcs et jardins ferment en urgence ce dimanche

Les espaces verts municipaux fermeront plus tôt que prévu ce dimanche à Villeurbanne.

En raison de la vigilance aux orages annoncée par Météo-France, la Ville a décidé de fermer l’ensemble de ses parcs et jardins à partir de 15h.

Les prévisions font notamment état de rafales de vent pouvant dépasser les 70 km/h, accompagnées d’un risque de grêle.

Réouverture prévue lundi matin

La municipalité appelle plus largement les habitants à faire preuve de prudence dans leurs déplacements et dans l’espace public pendant l’épisode orageux.

Sauf évolution de la situation météorologique, les parcs et jardins de Villeurbanne doivent rouvrir lundi matin aux horaires habituels.