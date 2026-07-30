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"Un point d'étape difficile que nous vivons" : un budget revu à la baisse validé par la DNCG

"Un point d'étape difficile que nous vivons" : un budget revu à la baisse validé par la DNCG
"Un point d'étape difficile que nous vivons" : le nouveau budget validé par la DNCG

En pleine préparation de la saison 2026-2027, l'ASVEL a confirmé ce jeudi faire face à une révision de son budget pour la saison à venir.

"Après un travail de chaque instant depuis plusieurs mois, le club et ses actionnaires ont réussi à construire un nouveau budget inédit, validé par la DNCCG ce mercredi 29 juillet", indique le club dans un communiqué.

"Si celui-ci n’est pas à la hauteur des premières intentions, il reste un point d’étape important dans l’ambition à long terme du club", peut-on encore lire.
Si aucun chiffre n'est officiellement avancé, Tony Parker regrette que "les discussions et accords prennent plus de temps que prévu à se consolider". Un contre-temps qui aura un impact immédiat sur la masse salariale du club en ce début de saison.

"C’est un point d’étape difficile que nous vivons, mais je tiens à rappeler nos perspectives nationales et européennes. Ce retard ne remet donc pas en cause notre projet, il en est une étape supplémentaire. Certains investisseurs, qui avaient déjà validé leur entrée à nos côtés, nous ont réaffirmé leur confiance. Cela prend du temps, et nous travaillons pour mettre en place leur implication et collaboration avec nous, et ainsi conserver nos objectifs dans le cadre du développement du club", a conclu le président de l'ASVEL, nommé entraineur pour la saison prochaine.

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