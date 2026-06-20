Mis à l’écart depuis mai, Thomas Heurtel quitte l’ASVEL

Thomas Heurtel était déjà écarté du groupe de l'ASVEL par son entraîneur Pierric Poupet après un différend survenu lors d’un entraînement. Le club villeurbannais a acté son départ ce samedi 20 juin et ne compte plus sur lui pour les playoffs 2026.

D’abord éloigné des parquets en raison d’une blessure, il avait pourtant retrouvé l’intégralité de ses moyens physiques depuis la mi-mai.

Cette troisième expérience sous le maillot villeurbannais devrait rester comme un épisode mineur dans la carrière du champion d’Europe 2013. Déjà passé par l’ASVEL en 2009, avant un prêt, puis revenu brièvement en 2021 après son départ du Real Madrid, Thomas Heurtel avait contribué au titre de champion de France décroché cette année-là.

Entre pépins physiques et manque de régularité, il aura pourtant été un élément important en coupe d’Europe avec 25 matchs joués pour 9,2 points et 5,4 passes en 20 minutes de temps de jeu moyen. Son impact aura été plus mineur en Betclic Elite avec 10 matchs de saison régulière et un match de Playoffs disputés.

La suite de la carrière de Thomas Heurtel reste incertaine. Malgré une baisse physique, le meneur de 37 ans conserve de réelles qualités de création et devra trouver un projet adapté à son profil.