Faits Divers

Tassin-la-Demi-Lune : quartier des Trois-Renards, un homme mordu… par un renard

Tassin-la-Demi-Lune : quartier des Trois-Renards, un homme mordu… par un renard
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Aperçu à plusieurs reprises à Tassin-la-Demi-Lune, un renard aurait mordu une personne qui tentait de l'approcher, poussant la Ville à appeler à la vigilance.

Le quartier des Trois-Renards n'a pas usurpé son nom. Ironie du sort, un renard y a été aperçu à plusieurs reprises ces derniers jours, à Tassin-la-Demi-Lune, alors que l'espèce est loin d'être rare dans le Rhône, où entre 3 000 et 3 500 individus sont abattus chaque année, selon la Fédération des chasseurs. 

D'après Le Progrès, l'animal a notamment été repéré dans le secteur de Valvert, entre l'avenue du 11-Novembre, la route de Paris et les abords du McDonald's.

Mais cette rencontre insolite a rapidement tourné court. L'un de ces signalements s'est soldé par une légère morsure. Selon la Ville de Tassin-la-Demi-Lune, une personne qui avait tenté de s'approcher du mammifère a été très légèrement blessée. La municipalité rappelle qu'il s'agit d'un animal sauvage et invite les habitants à garder leurs distances, le risque d'infection n'étant pas à négliger.

En attendant de mettre la main, ou plutôt la patte sur l'animal, la gendarmerie, la police municipale et les services de l'État poursuivent leurs recherches. Les habitants sont, eux, invités à signaler toute nouvelle observation.

11 commentaires
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Ex Précisions le 04/08/2026 à 15:58
bassta a écrit le 04/08/2026 à 11h48

pour les écologistes:
"intrusion dan l'espace vital d'un renard par un humain. Le renard a pu se défendre!"

Le renard a peut-être mordu une pastèque on ne sait pas ?
Ils n'y a qu'eux dans leur monde des bisounours à chercher à caresser un renard, heureusement que ce n'était pas un loup ou un ours ;-)

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en fait le 04/08/2026 à 14:51

ils sont bon ces citadins 🙄 un gentil renard pour un gentil écolo 🤣🤣🤣

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Ha ha ha le 04/08/2026 à 12:57
bassta a écrit le 04/08/2026 à 11h48

pour les écologistes:
"intrusion dan l'espace vital d'un renard par un humain. Le renard a pu se défendre!"

Excellent 😂😂

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ah les comiques le 04/08/2026 à 12:41

Encore un perdreaux de l'année! Tenté d'approcher un renard!!! Tu voulais faire un sefie avec lui?

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Calagwer le 04/08/2026 à 12:34

Les renards sont souvent d'extrême droite. Et ça, c’est inquiétant.

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Gabin69 le 04/08/2026 à 12:30
Ex Précisions a écrit le 04/08/2026 à 12h09

La faune des rues attire la faune ;-)

Sauf que cette faune en question vient pas te chatouiller contrairement à l'autre faune qui casse les c******* aux gens

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Gabin69 le 04/08/2026 à 12:19
Merci lyon mag a écrit le 04/08/2026 à 11h55

Ça fait du bien de voir quelqu'un blessé par autre chose qu'un couteau , qu'une arme à feu , ou qu'un véhicule écraseur , il faut dire aussi que l'agresseur n'était visé par aucune OQTU , (obligation de quitter le territoire urbain ) .

Tout à fait, et pour le coup j'ai envie de dire bien fait pour sa "gueule" au gars qui s'est fait mordre, il avait qu'à foutre la paix au renard

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Encou-ragement le 04/08/2026 à 12:15

Allez Con-con , vient caresser le gentil petit renard...
...Il y en a beaucoup plus que l on ne pense .

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Ex Précisions le 04/08/2026 à 12:09

La faune des rues attire la faune ;-)

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Oui mais .. le 04/08/2026 à 12:09

La question est ...??
Où étaient planqués les 2 autres renards pendant ce temps ...!!

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Merci lyon mag le 04/08/2026 à 11:55

Ça fait du bien de voir quelqu'un blessé par autre chose qu'un couteau , qu'une arme à feu , ou qu'un véhicule écraseur , il faut dire aussi que l'agresseur n'était visé par aucune OQTU , (obligation de quitter le territoire urbain ) .

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bassta le 04/08/2026 à 11:48

pour les écologistes:
"intrusion dan l'espace vital d'un renard par un humain. Le renard a pu se défendre!"

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