Tassin-la-Demi-Lune : quartier des Trois-Renards, un homme mordu… par un renard

Le quartier des Trois-Renards n'a pas usurpé son nom. Ironie du sort, un renard y a été aperçu à plusieurs reprises ces derniers jours, à Tassin-la-Demi-Lune, alors que l'espèce est loin d'être rare dans le Rhône, où entre 3 000 et 3 500 individus sont abattus chaque année, selon la Fédération des chasseurs.

D'après Le Progrès, l'animal a notamment été repéré dans le secteur de Valvert, entre l'avenue du 11-Novembre, la route de Paris et les abords du McDonald's.

Mais cette rencontre insolite a rapidement tourné court. L'un de ces signalements s'est soldé par une légère morsure. Selon la Ville de Tassin-la-Demi-Lune, une personne qui avait tenté de s'approcher du mammifère a été très légèrement blessée. La municipalité rappelle qu'il s'agit d'un animal sauvage et invite les habitants à garder leurs distances, le risque d'infection n'étant pas à négliger.

En attendant de mettre la main, ou plutôt la patte sur l'animal, la gendarmerie, la police municipale et les services de l'État poursuivent leurs recherches. Les habitants sont, eux, invités à signaler toute nouvelle observation.