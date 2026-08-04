Tassin-la-Demi-Lune : quartier des Trois-Renards, un homme mordu… par un renard

Le quartier des Trois-Renards n'a pas usurpé son nom. Ironie du sort, un renard y a été aperçu à plusieurs reprises ces derniers jours, à Tassin-la-Demi-Lune, alors que l'espèce est loin d'être rare dans le Rhône, où entre 3 000 et 3 500 individus sont abattus chaque année, selon la Fédération des chasseurs.
D'après Le Progrès, l'animal a notamment été repéré dans le secteur de Valvert, entre l'avenue du 11-Novembre, la route de Paris et les abords du McDonald's.
Mais cette rencontre insolite a rapidement tourné court. L'un de ces signalements s'est soldé par une légère morsure. Selon la Ville de Tassin-la-Demi-Lune, une personne qui avait tenté de s'approcher du mammifère a été très légèrement blessée. La municipalité rappelle qu'il s'agit d'un animal sauvage et invite les habitants à garder leurs distances, le risque d'infection n'étant pas à négliger.
En attendant de mettre la main, ou plutôt la patte sur l'animal, la gendarmerie, la police municipale et les services de l'État poursuivent leurs recherches. Les habitants sont, eux, invités à signaler toute nouvelle observation.
Le renard a peut-être mordu une pastèque on ne sait pas ?Signaler Répondre
Ils n'y a qu'eux dans leur monde des bisounours à chercher à caresser un renard, heureusement que ce n'était pas un loup ou un ours ;-)
ils sont bon ces citadins 🙄 un gentil renard pour un gentil écolo 🤣🤣🤣Signaler Répondre
Excellent 😂😂Signaler Répondre
Encore un perdreaux de l'année! Tenté d'approcher un renard!!! Tu voulais faire un sefie avec lui?Signaler Répondre
Les renards sont souvent d'extrême droite. Et ça, c’est inquiétant.Signaler Répondre
Sauf que cette faune en question vient pas te chatouiller contrairement à l'autre faune qui casse les c******* aux gensSignaler Répondre
Tout à fait, et pour le coup j'ai envie de dire bien fait pour sa "gueule" au gars qui s'est fait mordre, il avait qu'à foutre la paix au renardSignaler Répondre
Allez Con-con , vient caresser le gentil petit renard...Signaler Répondre
...Il y en a beaucoup plus que l on ne pense .
La faune des rues attire la faune ;-)Signaler Répondre
La question est ...??Signaler Répondre
Où étaient planqués les 2 autres renards pendant ce temps ...!!
Ça fait du bien de voir quelqu'un blessé par autre chose qu'un couteau , qu'une arme à feu , ou qu'un véhicule écraseur , il faut dire aussi que l'agresseur n'était visé par aucune OQTU , (obligation de quitter le territoire urbain ) .Signaler Répondre
pour les écologistes:Signaler Répondre
"intrusion dan l'espace vital d'un renard par un humain. Le renard a pu se défendre!"