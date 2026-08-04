Vous utilisez encore un ancien téléphone ? Orange met fin à la 2G dans le Rhône

La fin de la 2G approche pour les clients d’Orange dans le Rhône.

L’opérateur annonce que son réseau historique sera définitivement coupé dans le département à partir du 20 octobre 2026. Cette fermeture s’inscrit dans un programme national lancé le 31 mars dans une partie du Sud-Ouest de la France.

Les usagers possédant encore un téléphone fonctionnant exclusivement en 2G devront s’équiper d’un modèle compatible avec les réseaux 4G ou 5G pour continuer à utiliser les services mobiles d’Orange.

L’opérateur indique avoir lancé des campagnes d’information et mis en place des outils permettant d’identifier les équipements concernés. Des modèles à touches ou à clapet, notamment destinés aux personnes âgées, sont également proposés.

Orange annonce par ailleurs un bonus de reprise de 50 euros sur une sélection de téléphones compatibles, en échange d’un ancien mobile 2G rapporté en boutique.

Des équipements professionnels à remplacer

La transition ne concerne pas uniquement les téléphones. Certaines entreprises utilisent encore des cartes SIM ou des objets connectés fonctionnant sur le réseau 2G.

Orange prévoit un accompagnement spécifique pour leur permettre de migrer vers des solutions compatibles avec la 4G ou la 5G. Les professionnels sont donc invités à vérifier dès maintenant leurs alarmes, terminaux de paiement, systèmes de télésurveillance ou autres équipements connectés.

La fermeture de la 2G doit permettre à l’opérateur de réaffecter les fréquences concernées afin d’améliorer la couverture et les performances de ses réseaux plus récents.

Orange présente cette évolution comme une réponse aux enjeux de sécurité, de qualité de service et de réduction de l’impact environnemental de ses infrastructures. La coupure annoncée concerne uniquement le réseau 2G exploité par Orange.