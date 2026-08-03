Trottinettes électriques à Lyon : les traumatismes crâniens explosent chez les adolescents, les médecins tirent la sonnette d'alarme

Interrogés par FranceInfo, les services d'urgence, de réanimation et de neurochirurgie de l'hôpital Femme Mère Enfant (HFME) de Bron alertent sur la multiplication des accidents de trottinettes électriques chez les enfants et adolescents. Selon une étude publiée dans la revue scientifique NeuroSurgery, le nombre de traumatismes crâniens pris en charge est passé d'un seul cas en 2021 à 25 en 2025.
En effet, les urgences pédiatriques prennent désormais en charge des accidents de trottinettes électriques presque chaque jour. Les victimes sont principalement des garçons d'environ 14 ans, souvent sur des trottinettes privées plus rapides et insuffisamment sécurisées.
Selon les informations de nos confrères, qui s'appuient sur les témoignages des médecins lyonnais, les accidents sont le plus souvent causés par une perte de contrôle ou une collision avec un obstacle. Les jeunes conducteurs sont alors projetés vers l'avant, ce qui provoque parfois de très graves traumatismes crâniens. Les neurochirurgiens expliquent que certains patients souffrent d'hématomes pouvant entraîner un coma, voire un décès sans prise en charge rapide. D'après leur étude, près d'un quart des victimes conservent un handicap modéré à sévère.
À Lyon l’essor des trottinettes électriques est un phénomène bien réel, avec des usagers qui privilégient la mobilité douce. Moins coûteuses que des voitures, elles peuvent atteindre des vitesses de 25 km/h, alors que les automobilistes sont eux limités à 30 km/h en centre-ville, là où ils n’y sont pas interdits.
En 2024, sur X, réseau social qu'il a depuis quitté, le maire de Lyon Grégory Doucet rappelait que la police municipale menait des contrôles quotidiens. Il mettait aussi en avant les 17 400 verbalisations pour des infractions routières dressées en 2023, affirmant que “la sécurité sur la route est l'affaire de tous”.
Un message qui contraste avec les chiffres désormais avancés par les médecins lyonnais, lesquels montrent que, malgré les contrôles et les campagnes de sensibilisation, les accidents graves impliquant des trottinettes électriques continuent de progresser.
Pour veiller au respect des limitations de vitesse, la police municipale effectue des contrôles quotidiens : 17 400 verbalisations relatives aux infractions routières ont été réalisées en 2023.— Grégory Doucet (@Gregorydoucet) October 21, 2024
La sécurité sur la route est l’affaire de tous. Soyons attentifs ensemble. pic.twitter.com/59szbhmgWG
Il faut mettre fin au service de location de trottinettes sur la voie publique et immatriculer les trottinettes privées. Et si cela ne suffit pas il faudra toutes les interdire. C’est une question de sécurité publique.Signaler Répondre
Vraiment dommage que les FDO ne roulent pas en trottinette 😪😪😪Signaler Répondre
Et la bouteille , pour la route , reste fraiche aussi !Signaler Répondre
Pas grave l'essentiel, c'est de rouler en électrique pour faire plaisir aux écolos!Signaler Répondre
Il faut lire l'article au lieu de critiquer sans raison. Sinon, on passe pour un toc*** !Signaler Répondre
C'est un post de 2024 de Mr DOUCET ! Et il n'est plus sur ce réseau social désormais
Tout est dit Des inconscients qui prennent des trottinettes et des incompétents qui organisent ce désordre absolu !!! Je les adorent avec leur sourire niais !!!Signaler Répondre
Il est vrai que l’on peut comprendre qu’ils ne portent pas de casque… pourquoi vouloir protéger une partie du corps que l’on ne possède pas !Signaler Répondre
Des chiffres de 2023 😂😂Signaler Répondre
Doucet ne sait pas qu'on est en 2026 ?
De toute façon la municipale ne fait pas grand chose pour les trottinettes, pardon si, ils tournent la tète !!
Le Maire ne prend aucune décision c’est lamentable et inacceptableSignaler Répondre
Y aurait encore moins d'accidents du non respect du code de la route si y mettrait des flics matin et soir aux endroits les plus importantsSignaler Répondre
entre ça et le proto, l'avenir est tout tracéSignaler Répondre
nous pouvons remercier Doucet pour ces accidents de trottinette. il en est responsable puisque qu il ne veut faire aucun contrôle et surtout aucune amende sur ces moyens de circulation ( vélo compris) il préfère s acharner sur les voituresSignaler Répondre
sans parler des piétons fauchés et blessés par vélo et trottinettes qui roulent sur les trottoirs et quand on demande aux policiers municipaux d’intervenir ils répondent que le maire ne veux pas de répression sur les deux dans l’ensemble de la ville .. même quand les fautifs ont été interpellés par les passant la police municipale laissé repartir sans même relever l’identité…c’est ce qui m’est arrivé pour la deuxième fois encore récemment avec ces deux roues qui ne respectent rien il y a bien mise en danger de la vie des lyonnais et mise en danger des comptes de la sécu … la politique des apprentis sorciers bobos pseudos écolos des VERTS (la nouvelle filiale de LFI puisqu’ils n’ont plus beaucoup d’électeurs) est un danger pour les français… alors en toute légitime défense il ne reste plus aux lyonnais que de sortir par tous les temps avec un parapluie bien pointu …c’est efficace la plupart vous evite et ceux qui foncent dessus en gardent des traces…Signaler Répondre
C'est l'anarchie complète et les pouvoirs public ne font rien !Signaler Répondre
Comme les voitures qui coupent la route sans clignotant ? 😊Signaler Répondre
Il n'y a qu'une seule solution acceptable pour les Lyonnais. L'interdiction pure et simple de ces engins de destruction humaine avérée. Je suis rempli d'indignation à l'idée que mes cotisations doivent payer pour les conneries ÉVITABLES de ces personnes totalement irresponsables.Signaler Répondre
Imposer le port du casque ou verbalisation de 500 €/infraction.Signaler Répondre
Ça calmerait les crétins qui roulent bien au-delà des 25 km/h évoqués dans l'article.
A noter que la hausse des verbalisations évoquées a Doudou ne précise pas si cette hausse n'est pas exclusivement réservée aux véhicules motorisés a 4 roues.
Oui on peut te faire confiance sur le sujet des réseaux sociauxSignaler Répondre
Sans parler du coût pour les finances publiques avec toutes ces hospitalisations évitables s'il y avait une vraie répression des comportements dangereux...Signaler Répondre
Rouler en voiture climatisée est moins dangereux . le cerveau reste frais !Signaler Répondre
Traumatismes crânien sur les crânes vides de ceux qui jouent avec le feu.Signaler Répondre
Majoritairement sur des engins débridé, sans casque, pas assuré, le téléphone portable a la main, parfois a plusieurs et roulant sur des trottoirs.
Toujours se méfier des chiffres annoncés par cette caste verte. Faisons comme à Paris : interdiction totale ! Ce sont des dangers et ceux qui les conduisent des écervelés 8 fois sur 10.Signaler Répondre
et en + les médecins tirent sur la sonnette!!!on tire pas sur l'ambulance!!Signaler Répondre
Déjà qu'ils n'ont plus grand chose dans le crâne avec les réseaux et le proto, s'ils se le fracassent par terre ça va devenir des légumes incapables de travailler et donc de payer les retraites des anciens ;-)Signaler Répondre
Les vélos et trotinettes qui roulent n'importe comment doivent assumer leurs actes !Signaler Répondre