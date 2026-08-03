Trottinettes électriques à Lyon : les traumatismes crâniens explosent chez les adolescents, les médecins tirent la sonnette d'alarme

Interrogés par FranceInfo, les services d'urgence, de réanimation et de neurochirurgie de l'hôpital Femme Mère Enfant (HFME) de Bron alertent sur la multiplication des accidents de trottinettes électriques chez les enfants et adolescents. Selon une étude publiée dans la revue scientifique NeuroSurgery, le nombre de traumatismes crâniens pris en charge est passé d'un seul cas en 2021 à 25 en 2025.

En effet, les urgences pédiatriques prennent désormais en charge des accidents de trottinettes électriques presque chaque jour. Les victimes sont principalement des garçons d'environ 14 ans, souvent sur des trottinettes privées plus rapides et insuffisamment sécurisées.

Selon les informations de nos confrères, qui s'appuient sur les témoignages des médecins lyonnais, les accidents sont le plus souvent causés par une perte de contrôle ou une collision avec un obstacle. Les jeunes conducteurs sont alors projetés vers l'avant, ce qui provoque parfois de très graves traumatismes crâniens. Les neurochirurgiens expliquent que certains patients souffrent d'hématomes pouvant entraîner un coma, voire un décès sans prise en charge rapide. D'après leur étude, près d'un quart des victimes conservent un handicap modéré à sévère.

À Lyon l’essor des trottinettes électriques est un phénomène bien réel, avec des usagers qui privilégient la mobilité douce. Moins coûteuses que des voitures, elles peuvent atteindre des vitesses de 25 km/h, alors que les automobilistes sont eux limités à 30 km/h en centre-ville, là où ils n’y sont pas interdits.

En 2024, sur X, réseau social qu'il a depuis quitté, le maire de Lyon Grégory Doucet rappelait que la police municipale menait des contrôles quotidiens. Il mettait aussi en avant les 17 400 verbalisations pour des infractions routières dressées en 2023, affirmant que “la sécurité sur la route est l'affaire de tous”.

Un message qui contraste avec les chiffres désormais avancés par les médecins lyonnais, lesquels montrent que, malgré les contrôles et les campagnes de sensibilisation, les accidents graves impliquant des trottinettes électriques continuent de progresser.