L’été chaotique de l’ASVEL continue, mais deux recrues prochaines pourtant confirmées ?

L'été tourne au casse-tête pour l'ASVEL. Fragilisé par l'échec de son projet d'investissement, le club villeurbannais a vu son budget prévisionnel chuter de 59 à 24 millions d'euros, bouleversant totalement sa stratégie sportive.

Premier à partir, Sylvain Francisco a rejoint le Panathinaïkos avant même de jouer avec l'ASVEL. Armoni Brooks devrait suivre, le Real Madrid étant désormais l'une des pistes les plus sérieuses après le retrait du Partizan Belgrade. Nick Weiler-Babb, autre recrue récente de l’ASVEL est également convoité, tandis que les arrivées de Daniel Theis et Joel Bolomboy pourraient ne devraient jamais se concrétiser.

Au milieu de ce climat pesant, une éclaircie se dessine. Selon BeBasket, Patty Mills aurait choisi de maintenir son engagement envers l'ASVEL malgré les difficultés du club. Champion NBA en 2014 avec les San Antonio Spurs aux côtés de Tony Parker, l'Australien de 37 ans retrouverait son ancien coéquipier, cette fois dans une relation de coach-joueur. Auteur de 18 points de moyenne avec Tenerife la saison passée en Liga, l'expérimenté meneur pourrait devenir le véritable relais de Tony Parker sur le parquet.

Parallèlement, le club continue d'explorer le marché pour renforcer son secteur de la mène. D'après le média israélien Sport5, l'ASVEL fait partie des équipes intéressées par Tamir Blatt. Le meneur israélien de 29 ans, qui devrait être prêté par l'Hapoel Tel-Aviv après y avoir signé un contrat de longue durée, est également suivi par les nouveaux clubs italiens Maxima Rome et SPQR Rome. Fort de cinq saisons d'expérience en EuroLeague, l'ancien joueur du Maccabi Tel-Aviv reste toutefois une simple piste à ce stade, aucun accord n'ayant été officialisé.

Malgré une marge de manœuvre réduite, l'ASVEL continue d'explorer le marché pour reconstruire son secteur de la mène après le départ de Sylvain Francisco. Un chantier loin d'être terminé, mais qui contraste avec la situation encore plus critique de Monaco, dont l'inscription en Betclic Élite a été refusée et dont l'avenir reste suspendu.