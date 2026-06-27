L’ASVEL entre dans une nouvelle dimension : Tony Parker devient entraîneur principal

C’est une annonce aussi percutante que symbolique pour le basket français.

Tony Parker a été nommé head coach de l’LDLC ASVEL, a annoncé le club ce samedi dans un communiqué.

Quadruple champion NBA avec les San Antonio Spurs, Tony Parker dirige déjà l’ASVEL depuis plusieurs années en tant que président et actionnaire principal.

Avec cette nomination, l’ancien meneur international ajoute une nouvelle fonction à son parcours en prenant directement les commandes sportives de l’équipe professionnelle.

L’ASVEL présente cette décision comme le point de départ d’un projet de développement ambitieux. Le club explique vouloir franchir un nouveau cap afin de "rivaliser avec les plus grandes organisations européennes" et s’installer durablement parmi les références du basket continental. Cette stratégie doit notamment concerner les aspects sportifs, la formation, l’attractivité du club et la performance globale de l’organisation.

Tony Parker affirme ressentir "une immense fierté" à l’idée d’endosser cette casquette. "Retrouver le terrain au quotidien, ressentir à nouveau l’adrénaline des matchs et accompagner un groupe dans sa progression sont des défis qui m’animent profondément", déclare-t-il.

L’ancien capitaine des Bleus, qui succède à Pierric Poupet, assure vouloir instaurer avec son staff "une culture de la gagne omniprésente" afin de construire un projet de long terme capable de porter "haut les couleurs de Villeurbanne, de Lyon et du basket français".

Figure emblématique du basket français, Tony Parker passe ainsi du costume de dirigeant à celui d’entraîneur principal, avec l’ambition affichée d’ouvrir "un nouveau chapitre" pour le club villeurbannais.