Le changement d’enseigne n’aura pas suffi à éloigner les difficultés.

Seulement sept mois après avoir repris l’ancienne Brasserie 33 Cité, Ludovic Hernandez a demandé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal des activités économiques de Lyon a donné suite à cette requête selon Lyon Décideurs.

L’un des restaurants les plus connus de la Cité internationale, installé face au parc de la Tête d’Or, va pouvoir souffler ces prochains mois pour tenter de redresser un navire qui flanche depuis des années.

Ouverte en 2007, la Brasserie 33 Cité avait été lancée par trois figures de la gastronomie lyonnaise : Frédéric Berthod, Christophe Marguin et Mathieu Viannay.

Ancien élu de la Ville de Lyon, Ludovic Hernandez avait repris l’établissement le 31 décembre 2025 avant de le relancer quelques jours plus tard sous le nom de Grande Brasserie Tête d’Or.

L’ambition d’en faire "un lieu emblématique"

Déjà à la tête du restaurant italien Giuseppe, le restaurateur voulait conserver l’ADN de brasserie française tout en musclant l’offre. Il promettait notamment une cuisine plus travaillée autour de plats très classiques, comme les grenouilles ou le cordon-bleu, avec l’ambition affichée de faire du lieu "un lieu emblématique".

La procédure ouverte début août doit désormais permettre à l’établissement de poursuivre son activité tout en tentant de réorganiser sa situation financière.