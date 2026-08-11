Economie

Lyon : sept mois après sa reprise, la Grande Brasserie Tête d’Or placée en redressement judiciaire

Lyon : sept mois après sa reprise, la Grande Brasserie Tête d’Or placée en redressement judiciaire
Vue de la Grande Brasserie Tête d’Or à la Cité internationale, face au parc de la Tête d’Or, où l’activité se poursuit malgré la procédure. — DR

La Grande Brasserie Tête d’Or, ex-Brasserie 33 Cité de la Cité internationale à Lyon, a été placée en redressement judiciaire à la demande de son repreneur Ludovic Hernandez. L’établissement avait changé de mains fin 2025 avant de rouvrir en janvier sous sa nouvelle identité.

Le changement d’enseigne n’aura pas suffi à éloigner les difficultés.

Seulement sept mois après avoir repris l’ancienne Brasserie 33 Cité, Ludovic Hernandez a demandé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal des activités économiques de Lyon a donné suite à cette requête selon Lyon Décideurs.

L’un des restaurants les plus connus de la Cité internationale, installé face au parc de la Tête d’Or, va pouvoir souffler ces prochains mois pour tenter de redresser un navire qui flanche depuis des années.

Ouverte en 2007, la Brasserie 33 Cité avait été lancée par trois figures de la gastronomie lyonnaise : Frédéric Berthod, Christophe Marguin et Mathieu Viannay.

Ancien élu de la Ville de Lyon, Ludovic Hernandez avait repris l’établissement le 31 décembre 2025 avant de le relancer quelques jours plus tard sous le nom de Grande Brasserie Tête d’Or.

L’ambition d’en faire "un lieu emblématique"

Déjà à la tête du restaurant italien Giuseppe, le restaurateur voulait conserver l’ADN de brasserie française tout en musclant l’offre. Il promettait notamment une cuisine plus travaillée autour de plats très classiques, comme les grenouilles ou le cordon-bleu, avec l’ambition affichée de faire du lieu "un lieu emblématique".

La procédure ouverte début août doit désormais permettre à l’établissement de poursuivre son activité tout en tentant de réorganiser sa situation financière.

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Grande Brasserie Tête d’Or

33 cité

Ludovic Hernandez

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11 commentaires
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Hors sol le 11/08/2026 à 13:54

On a même plus de quoi payer la facture de gaz et électricité va augmenter prochainement, qu'est ce qu'on irait foutre dans un sous disant "haut lieu de la gastronomie" ?

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saco697 le 11/08/2026 à 13:54

avec la réélection de Doucet et la pagaille et l’insécurité permanente qu’il entretien avec se s lapins de LFI … on évite d’aller traîner à Lyon le soir les bobos pseudos écolos veulent couler Lyon ils réussissent avec le parisien à leur tête …

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Solidarité 69 le 11/08/2026 à 13:53

Les fournisseurs vont-ils apprécier d'être le variable d'ajustement de la réorganisation financière de l'exploitation de M. Ludovic Hernandez au bout de 7 mois d'activité ?

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GLOUGLOU 1er le 11/08/2026 à 13:37
Jacques20 a écrit le 11/08/2026 à 12h39

Ce n'est pas donné mais ce n'est pas si cher, 1er menu à 24 €.

Pour une salade et un steak haché !

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exact le 11/08/2026 à 13:28
Ex Précisions a écrit le 11/08/2026 à 12h29

Et oui en ne comptant qu'avoir la bourgeoisie lyonnaise comme client...
Ils font tous pareil à des prix astronomiques, mais ceux qui ont du pognon ne sont qu'un faible pourcentage de la population, donc sur Lyon si on a 50 restos qui proposent ces prix ça ne va pas tourner longtemps.

Hôtels restaurants coiffeurs et autres commerces n'ont qu'un mot à la bouche : "premiumisation", gavé par des wanna be d'écoles de commerce, qu'il ne faut plus seulement bien faire son boulot mais faire "vivre une expérience" avec toutes sortes de lubies et gadgets pour faire monter le prix X5.

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Catalan le 11/08/2026 à 13:22

c était prévisible, prix moyen plus, trop excentré et donc clients trop éloignés , après la brasserie Alsacienne beaucoup trop chère pour fidéliser les clients , j attends 2 autres restaurants avec des prix prohibitifs situés a quelques centaines de mètres.exactement comme le restaurant Coco aux Brotteaux qui a été obligé de revoir ses prétentions au niveau prix .

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Jacques20 le 11/08/2026 à 12:39
En même temps a écrit le 11/08/2026 à 11h29

C'est trop cher

Ce n'est pas donné mais ce n'est pas si cher, 1er menu à 24 €.

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Zut le 11/08/2026 à 12:36

"Plus grands yeux que grand ventre "....

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Ex Précisions le 11/08/2026 à 12:29

Et oui en ne comptant qu'avoir la bourgeoisie lyonnaise comme client...
Ils font tous pareil à des prix astronomiques, mais ceux qui ont du pognon ne sont qu'un faible pourcentage de la population, donc sur Lyon si on a 50 restos qui proposent ces prix ça ne va pas tourner longtemps.

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Free Lyon le 11/08/2026 à 12:21

Trop Chère

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En même temps le 11/08/2026 à 11:29

C'est trop cher

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