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ASVEL : Patty Mills, champion NBA avec les Spurs, signe à Villeurbanne

ASVEL : Patty Mills, champion NBA avec les Spurs, signe à Villeurbanne
Sur le parquet avec Tenerife, Patty Mills tournait à 18,6 points de moyenne en seulement 22 minutes la saison dernière. — DR Fédération australienne de basket

L’ASVEL s’offre un nom prestigieux pour relancer son mercato. Le club villeurbannais a officialisé ce lundi l’arrivée de Patty Mills, champion NBA en 2014 avec San Antonio et toujours performant la saison dernière en Espagne.

Il fallait un coup pour changer l’ambiance autour du mercato villeurbannais. L’ASVEL vient peut-être de le trouver.

Patty Mills portera le maillot du club la saison prochaine. À bientôt 38 ans, le meneur australien débarque avec une expérience rarement vue dans le championnat français : près de quinze saisons en NBA, un titre décroché avec les Spurs en 2014 et une longue carrière internationale avec l’Australie.

Surtout, il n’arrive pas à Villeurbanne pour une tournée d’adieux.

La saison dernière à Tenerife, Mills tournait à 18,6 points de moyenne en seulement 22 minutes. Et lorsque le niveau s’est élevé en play-offs espagnols, l’Australien a répondu présent : 29 points contre le Real Madrid, puis 36 face au FC Barcelone.

De quoi rassurer sur sa capacité à peser encore offensivement au plus haut niveau européen, alors que l’ASVEL retrouvera l’Euroligue cette saison.

Un mercato qui avait sérieusement déraillé

Cette signature arrive surtout au meilleur moment pour le club.

La forte réduction du budget, passé de 59 à 24 millions d’euros, avait bouleversé la construction de l’effectif et provoqué plusieurs départs ou recrutements avortés, notamment celui de Sylvain Francisco au poste de meneur.

Avec Patty Mills, Tony Parker récupère donc à la fois un patron pour son équipe et un joueur capable de redonner un peu d’épaisseur à un été jusqu’ici mouvementé.

Seize ans après avoir partagé le parquet avec lui à San Antonio, Tony Parker va désormais retrouver Patty Mills sous une autre forme : cette fois, avec les clés du jeu de l’ASVEL entre les mains.

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