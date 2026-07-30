Villeurbanne : un homme grièvement blessé par balle près de la mairie, le tireur recherché

Dans la nuit du mercredi 29 au jeudi 30 juillet, un homme a été grièvement blessé par balle à Villeurbanne. Les faits se sont produits peu après 2h, à l'angle de l'avenue Aristide-Briand et de la rue Paul-Verlaine, à quelques dizaines de mètres de l'hôtel de ville.

Alertés en urgence, les policiers et les sapeurs-pompiers sont rapidement intervenus sur place. La victime, atteinte par au moins un projectile, a reçu les premiers soins avant d'être évacuée vers un hôpital. Son état a été jugé grave et elle a été prise en charge au service de déchocage.

L'homme blessé âgé d'une vingtaine d'année serait connu des services de police pour des affaires en lien avec le trafic de stupéfiants.

Le suspect aurait pris la fuite après les tirs

Les investigations se concentrent désormais sur l'auteur des coups de feu. D'après les premiers éléments recueillis, le tireur serait arrivé en trottinette électrique avant d'ouvrir le feu sur deux hommes puis de prendre la fuite.

Un important dispositif policier a été déployé dans le secteur afin de tenter de l'interpeller, mais le suspect était toujours recherché ce jeudi matin. Les techniciens de l'identité judiciaire ont procédé aux constatations sur les lieux. Au moins deux douilles ont notamment été découvertes au sol.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de cette nouvelle fusillade survenue dans l'agglomération lyonnaise.

De son côté, le préfet a échangé avec le maire et un dispositif renforcé sera mis en œuvre par la police nationale à sa demande.