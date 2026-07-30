Villeurbanne : un homme grièvement blessé par balle près de la mairie, le tireur recherché

Dans la nuit du mercredi 29 au jeudi 30 juillet, un homme a été grièvement blessé par balle à Villeurbanne. Les faits se sont produits peu après 2h, à l'angle de l'avenue Aristide-Briand et de la rue Paul-Verlaine, à quelques dizaines de mètres de l'hôtel de ville.
Alertés en urgence, les policiers et les sapeurs-pompiers sont rapidement intervenus sur place. La victime, atteinte par au moins un projectile, a reçu les premiers soins avant d'être évacuée vers un hôpital. Son état a été jugé grave et elle a été prise en charge au service de déchocage.
L'homme blessé âgé d'une vingtaine d'année serait connu des services de police pour des affaires en lien avec le trafic de stupéfiants.
Le suspect aurait pris la fuite après les tirs
Les investigations se concentrent désormais sur l'auteur des coups de feu. D'après les premiers éléments recueillis, le tireur serait arrivé en trottinette électrique avant d'ouvrir le feu sur deux hommes puis de prendre la fuite.
Un important dispositif policier a été déployé dans le secteur afin de tenter de l'interpeller, mais le suspect était toujours recherché ce jeudi matin. Les techniciens de l'identité judiciaire ont procédé aux constatations sur les lieux. Au moins deux douilles ont notamment été découvertes au sol.
Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de cette nouvelle fusillade survenue dans l'agglomération lyonnaise.
De son côté, le préfet a échangé avec le maire et un dispositif renforcé sera mis en œuvre par la police nationale à sa demande.
On aurait deviné !!!!Signaler Répondre
A Villeurbanne on ne fait que de la mdr ! quand on voit ce qui a été construit à l'ex rue Olivier de Serres c'est minable !Signaler Répondre
Ville apaisée...Signaler Répondre
Pour répondre à votre question : le RN...Signaler Répondre
Qui peut vouloir encore habiter Villeurbanne ?Signaler Répondre
capello....tu te décarcasses ...tu t'obstines..tu rames.. vainement! à vouloir jouer les affranchis des fortifs,usant maladroitement de termes désuets des durs à la mie de pain villeurbannais,à dessein de nous faire accroire que tu es comme nous, d 'essence prolétaire..tu as beau t'efforcer de jouer les marauds et les coquins pour t'encanailler,sous ton vernis factice d'affranchi,on perçoit irremediablement ta moelle pernicieuse... bourgeois et de jésuite..hi,hi,hi..je precise pour.. le redac-'chef !!(chef!chef!une étoile de mer!)que je ne considére pas ton statut avec dédain. c'est un constat:..je connais parfaitement (farpaitement,meme!!) bien des rouages du clergé ,ayant eu dans ma famille une religieuse enseignante en école catho ET tres intransigeante,avec douceur..mais je ne m 'epancherai pas plus ...Signaler Répondre
Réflexion à plusieurs balles :Signaler Répondre
Cela ne me dérangerait pas de remplacer le code pénal par le code romain ou la justice médiévale.
Mare de payer des impôts pour ces crevures, pendant ce temps dans ma commune on ferme une classe et on supprime un poste d'agent de police municipale..
Le maire est au courant ? ? ? non ? il ne sait pas ?Signaler Répondre
Entre Lyon et Villeurbanne, bienvenue au Western!!! C’est open bar non stop..,.Signaler Répondre
Un jour comme un autre à Villeurbanne...Signaler Répondre
Un de mes frèresSignaler Répondre
Ces gens ont besoin de soins psychiatriques avant tout...Vite des lits encore et toujours plus de lits !Signaler Répondre
HOOO! Encore un différend commercial qui tourne mal.Signaler Répondre
Va falloir réglementer le commerce de la nouvelle France, n'est ce pas monsieur le baron jean luc?
Des fusillades quasi quotidienne et ça empire de jour en jour dans le silence assourdissant de nos vaillants personnels politique qui préfèrent polémiquer sur la réouverture d'une rue piétonne à la circulation.Signaler Répondre
Quand lit ça sur le papier" c'est trop débile ça arrive pas à rentrer".
A quand une réponse massive à coup d'arsenal juridique , expulsions massives , renforts des magistrats, constructions des prisons et surtout formations de bataillons de brigades de commandos formées au nettoyage des ghettos et des mafias pour qui le territoire national est devenu open-bar.
Parce que de toute façon ça doit et ça va se terminer comme ça.
D'ici là et parce qu'en l'état les citoyens ne sont plus protégés et livrés en pâture : on attend l'inévitable drame abominable d'un "civil" lambda qui va se prendre une de ces balle perdues ,suivi du cortège cynique de ces même vaillants personnels politique incompétents qui oseront en profiter pour prendre la lumière des médias en poussant des cris d'orfraie ébahis et littéralement hallucinés.
La peine de mort point barre pour l'ensemble des protagonistesSignaler Répondre
Que les pompiers et la police arrêtent d'intervenir pour des règlements de comptes.Signaler Répondre
La racaille coûte assez chère aux contribuables.
Pour la forme :le tireur est recherché, mais il sera bientôt lui aussi victime d'une balle.
un simple différend commercialSignaler Répondre
C'est bien le "secteur", où je me rendais à la piscine l'hiver sous le TNP. Parfois écouter une pièce mise en scène par Roger Planchon. Et acheter (sans prime de rentrée aux dires de mes "Vieux" ) - mes cahiers et autres fournitures demander par mon Hussard de La République ?...OK! j'arrête, mon écran est humide...Signaler Répondre
Il faut faire comme en Grèce et mettre l'armée sur toutes les places de la ville.Signaler Répondre
La ville apaisée des écolos marxistesSignaler Répondre
"L'homme blessé âgé d'une vingtaine d'année serait connu des services de police pour des affaires en lien avec le trafic de stupéfiants": Ben voyons. A deux heures du matin et à Villeurbanne, c'est presque du quotidien. Qui nous débarrassera de cette racaille ?Signaler Répondre
"le tireur serait arrivé en trottinette électrique"Signaler Répondre
Sans perturber le total apaisement qui règne au quotidien...
"Arrêter de blesser : visée mieux"Signaler Répondre
Visée mieux ? c est le nouvel imperatif inclusif suivant le Beche-oreille ?
Bravo ,!!Signaler Répondre
Villeurbanne c'est le Bronx à la française sans foi ni loi.Signaler Répondre
Elle pouvait exploserSignaler Répondre
Arrêter de blesser : visée mieux !!! Cela fera des économies à tous !!!Signaler Répondre
Encore un résistant de cette nouvelle France by LFI.Signaler Répondre
Et ce n’est pas fini, avec les nouvelles tours de béton la population va exploser.Signaler Répondre
Villeurbanne, comme c'est bizarre.Signaler Répondre
Je connais beaucoup de villeurbannais qui veulent déménager à Vaulx-en-Velin, Vénissieux et Rillieux, beaucoup moins dangereux.