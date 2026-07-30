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Villeurbanne : un homme grièvement blessé par balle près de la mairie, le tireur recherché

Villeurbanne : un homme grièvement blessé par balle près de la mairie, le tireur recherché
Villeurbanne : un homme grièvement blessé par balles près de la mairie, le tireur recherché

Nouvel épisode de violence armée dans la métropole de Lyon.

Dans la nuit du mercredi 29 au jeudi 30 juillet, un homme a été grièvement blessé par balle à Villeurbanne. Les faits se sont produits peu après 2h, à l'angle de l'avenue Aristide-Briand et de la rue Paul-Verlaine, à quelques dizaines de mètres de l'hôtel de ville.

Alertés en urgence, les policiers et les sapeurs-pompiers sont rapidement intervenus sur place. La victime, atteinte par au moins un projectile, a reçu les premiers soins avant d'être évacuée vers un hôpital. Son état a été jugé grave et elle a été prise en charge au service de déchocage.

L'homme blessé âgé d'une vingtaine d'année serait connu des services de police pour des affaires en lien avec le trafic de stupéfiants.

Le suspect aurait pris la fuite après les tirs

Les investigations se concentrent désormais sur l'auteur des coups de feu. D'après les premiers éléments recueillis, le tireur serait arrivé en trottinette électrique avant d'ouvrir le feu sur deux hommes puis de prendre la fuite.

Un important dispositif policier a été déployé dans le secteur afin de tenter de l'interpeller, mais le suspect était toujours recherché ce jeudi matin. Les techniciens de l'identité judiciaire ont procédé aux constatations sur les lieux. Au moins deux douilles ont notamment été découvertes au sol.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de cette nouvelle fusillade survenue dans l'agglomération lyonnaise.

De son côté, le préfet a échangé avec le maire et un dispositif renforcé sera mis en œuvre par la police nationale à sa demande.

Tags :

tir

fusillade

villeurbanne

30 commentaires
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Pas besoin de le dire le 30/07/2026 à 14:16
Dz69 a écrit le 30/07/2026 à 12h43

Un de mes frères

On aurait deviné !!!!

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de toute façon le 30/07/2026 à 14:13
Cindy a écrit le 30/07/2026 à 10h13

Et ce n’est pas fini, avec les nouvelles tours de béton la population va exploser.

A Villeurbanne on ne fait que de la mdr ! quand on voit ce qui a été construit à l'ex rue Olivier de Serres c'est minable !

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Chris25 le 30/07/2026 à 13:45

Ville apaisée...

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Chris6969699 le 30/07/2026 à 13:44
Schuss69 a écrit le 30/07/2026 à 11h51

"L'homme blessé âgé d'une vingtaine d'année serait connu des services de police pour des affaires en lien avec le trafic de stupéfiants": Ben voyons. A deux heures du matin et à Villeurbanne, c'est presque du quotidien. Qui nous débarrassera de cette racaille ?

Pour répondre à votre question : le RN...

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Solidarité 69 le 30/07/2026 à 13:28
Arthur a écrit le 30/07/2026 à 10h08

Villeurbanne, comme c'est bizarre.
Je connais beaucoup de villeurbannais qui veulent déménager à Vaulx-en-Velin, Vénissieux et Rillieux, beaucoup moins dangereux.

Qui peut vouloir encore habiter Villeurbanne ?

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capello. le 30/07/2026 à 13:15
Lepapet a écrit le 30/07/2026 à 12h22

C'est bien le "secteur", où je me rendais à la piscine l'hiver sous le TNP. Parfois écouter une pièce mise en scène par Roger Planchon. Et acheter (sans prime de rentrée aux dires de mes "Vieux" ) - mes cahiers et autres fournitures demander par mon Hussard de La République ?...OK! j'arrête, mon écran est humide...

capello....tu te décarcasses ...tu t'obstines..tu rames.. vainement! à vouloir jouer les affranchis des fortifs,usant maladroitement de termes désuets des durs à la mie de pain villeurbannais,à dessein de nous faire accroire que tu es comme nous, d 'essence prolétaire..tu as beau t'efforcer de jouer les marauds et les coquins pour t'encanailler,sous ton vernis factice d'affranchi,on perçoit irremediablement ta moelle pernicieuse... bourgeois et de jésuite..hi,hi,hi..je precise pour.. le redac-'chef !!(chef!chef!une étoile de mer!)que je ne considére pas ton statut avec dédain. c'est un constat:..je connais parfaitement (farpaitement,meme!!) bien des rouages du clergé ,ayant eu dans ma famille une religieuse enseignante en école catho ET tres intransigeante,avec douceur..mais je ne m 'epancherai pas plus ...

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Ave pierus le 30/07/2026 à 13:11

Réflexion à plusieurs balles :
Cela ne me dérangerait pas de remplacer le code pénal par le code romain ou la justice médiévale.
Mare de payer des impôts pour ces crevures, pendant ce temps dans ma commune on ferme une classe et on supprime un poste d'agent de police municipale..

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et cette fois le 30/07/2026 à 12:58

Le maire est au courant ? ? ? non ? il ne sait pas ?

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Le GaGa le 30/07/2026 à 12:44

Entre Lyon et Villeurbanne, bienvenue au Western!!! C’est open bar non stop..,.

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Ex Précisions le 30/07/2026 à 12:43

Un jour comme un autre à Villeurbanne...

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Dz69 le 30/07/2026 à 12:43

Un de mes frères

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La maladie a bon dos le 30/07/2026 à 12:43

Ces gens ont besoin de soins psychiatriques avant tout...Vite des lits encore et toujours plus de lits !

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vente ACTION marchande le 30/07/2026 à 12:42

HOOO! Encore un différend commercial qui tourne mal.

Va falloir réglementer le commerce de la nouvelle France, n'est ce pas monsieur le baron jean luc?

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6mon le 30/07/2026 à 12:40

Des fusillades quasi quotidienne et ça empire de jour en jour dans le silence assourdissant de nos vaillants personnels politique qui préfèrent polémiquer sur la réouverture d'une rue piétonne à la circulation.
Quand lit ça sur le papier" c'est trop débile ça arrive pas à rentrer".
A quand une réponse massive à coup d'arsenal juridique , expulsions massives , renforts des magistrats, constructions des prisons et surtout formations de bataillons de brigades de commandos formées au nettoyage des ghettos et des mafias pour qui le territoire national est devenu open-bar.
Parce que de toute façon ça doit et ça va se terminer comme ça.
D'ici là et parce qu'en l'état les citoyens ne sont plus protégés et livrés en pâture : on attend l'inévitable drame abominable d'un "civil" lambda qui va se prendre une de ces balle perdues ,suivi du cortège cynique de ces même vaillants personnels politique incompétents qui oseront en profiter pour prendre la lumière des médias en poussant des cris d'orfraie ébahis et littéralement hallucinés.

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Napoléon le Grand le 30/07/2026 à 12:39

La peine de mort point barre pour l'ensemble des protagonistes

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Rlb le 30/07/2026 à 12:27

Que les pompiers et la police arrêtent d'intervenir pour des règlements de comptes.
La racaille coûte assez chère aux contribuables.
Pour la forme :le tireur est recherché, mais il sera bientôt lui aussi victime d'une balle.

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Catalan le 30/07/2026 à 12:24

un simple différend commercial

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Lepapet le 30/07/2026 à 12:22

C'est bien le "secteur", où je me rendais à la piscine l'hiver sous le TNP. Parfois écouter une pièce mise en scène par Roger Planchon. Et acheter (sans prime de rentrée aux dires de mes "Vieux" ) - mes cahiers et autres fournitures demander par mon Hussard de La République ?...OK! j'arrête, mon écran est humide...

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Gui le 30/07/2026 à 12:13

Il faut faire comme en Grèce et mettre l'armée sur toutes les places de la ville.

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Cookie the first le 30/07/2026 à 12:03

La ville apaisée des écolos marxistes

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Schuss69 le 30/07/2026 à 11:51

"L'homme blessé âgé d'une vingtaine d'année serait connu des services de police pour des affaires en lien avec le trafic de stupéfiants": Ben voyons. A deux heures du matin et à Villeurbanne, c'est presque du quotidien. Qui nous débarrassera de cette racaille ?

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Chris6969699 le 30/07/2026 à 11:50
pie69 a écrit le 30/07/2026 à 10h29

Arrêter de blesser : visée mieux !!! Cela fera des économies à tous !!!

"le tireur serait arrivé en trottinette électrique"

Sans perturber le total apaisement qui règne au quotidien...

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Imperatif le 30/07/2026 à 11:26
pie69 a écrit le 30/07/2026 à 10h29

Arrêter de blesser : visée mieux !!! Cela fera des économies à tous !!!

"Arrêter de blesser : visée mieux"

Visée mieux ? c est le nouvel imperatif inclusif suivant le Beche-oreille ?

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Bonjour bonjour le 30/07/2026 à 10:55
pie69 a écrit le 30/07/2026 à 10h29

Arrêter de blesser : visée mieux !!! Cela fera des économies à tous !!!

Bravo ,!!

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Moi le 30/07/2026 à 10:45

Villeurbanne c'est le Bronx à la française sans foi ni loi.

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Si seulement le 30/07/2026 à 10:38
Cindy a écrit le 30/07/2026 à 10h13

Et ce n’est pas fini, avec les nouvelles tours de béton la population va exploser.

Elle pouvait exploser

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pie69 le 30/07/2026 à 10:29

Arrêter de blesser : visée mieux !!! Cela fera des économies à tous !!!

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Solidarité 69 le 30/07/2026 à 10:24

Encore un résistant de cette nouvelle France by LFI.

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Cindy le 30/07/2026 à 10:13

Et ce n’est pas fini, avec les nouvelles tours de béton la population va exploser.

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Arthur le 30/07/2026 à 10:08

Villeurbanne, comme c'est bizarre.
Je connais beaucoup de villeurbannais qui veulent déménager à Vaulx-en-Velin, Vénissieux et Rillieux, beaucoup moins dangereux.

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