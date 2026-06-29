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Week-end sous tension à Lyon 7e : un jeune homme blessé par balle en pleine rue

Week-end sous tension à Lyon 7e : un jeune homme blessé par balle en pleine rue
Week-end sous tension à Lyon 7e : un jeune homme blessé par balle en pleine rue - LyonMag

La série de violences par armes à feu se poursuit dans l'agglomération lyonnaise.

Ce dimanche 28 juin, un jeune homme a été blessé par balle dans le 7e arrondissement de Lyon, a appris LyonMag confirmant une information du Progrès. Les faits se sont produits en milieu d'après-midi, au niveau du 40 rue Chevreul, dans le quartier Jean-Macé. Selon les premiers éléments, deux individus circulant sur une trottinette se sont approchés de la victime avant d'ouvrir le feu.

Selon nos informations le jeune homme a été atteint aux jambes et l'arme utilisée s'apparenterait à un fusil à pompe. Ses blessures seraient légères. Les auteurs ont immédiatement quitté les lieux après les tirs, sans être interpellés dans l'immédiat.

Les circonstances précises de cette attaque et le mobile des tireurs restent à déterminer. Une enquête devra permettre d'identifier les auteurs et d'établir les raisons de cette nouvelle agression armée.

Cette nouvelle fusillade intervient dans un contexte particulièrement tendu pour l'agglomération lyonnaise. Depuis samedi, plusieurs épisodes de violences impliquant des armes à feu ont été recensés. Deux hommes ont notamment été blessés lors de tirs survenus place Gabriel-Péri, dans le quartier de la Guillotière à Lyon (7e). Des coups de feu ont également été signalés à Villeurbanne, tandis qu'un bar de Saint-Fons a été la cible de plusieurs tirs. Encore à Lyon 7e une station service a également été la cible d'un vol à main armée ce dimanche.

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32 commentaires
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Magali le 29/06/2026 à 14:20
phil 6 a écrit le 29/06/2026 à 13h01

nous pouvons dire aussi plus d offre plus de consommateurs, car quand on voit les dealers tager les façades des immeubles en notant le prix, le choix et l adresse du point de deal : là on voit bien que c est les dealers qui incitent les consommateurs

La volonté politique il n'y en aura pas puisque leurs propres ministres en consomment.
Preuve en est, ils ne veulents pas divulguer le rapport qui a été fait sur la consommation de drogue de ces personnes.
Donc on continu le : ''pas de vague'' dans tous les domaines
Et dire qu'il prépare 2032 ! il vit vraiment sur une autre planéte...
Accrochons nous pour sauver ce qu'il reste de notre France.

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johnny le 29/06/2026 à 13:56

Pourtant d'après la maire écolo tout roule dans le 7 ème

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Chris25 le 29/06/2026 à 13:54

Ville apaisée...

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jeanfifouxxxx le 29/06/2026 à 13:49

Si il n'y avait pas tous les connards degeneres qui achètent et consomment de la drogue, il y aurait beaucoup moins de problèmes !

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Solidarité 69 le 29/06/2026 à 13:46

La nouvelle France by LFI.
Ce ne sont pas des délinquants mais de jeunes fougueux résistants qui veulent contrôler la résistance contre l'apartheid.

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Gabrielle Marie le 29/06/2026 à 13:24

Il va être grand temps de remettre ce pays à l'endroit et de condamner enfin avec une grande sévérité ces toxiques non éduqués qui pourrissent la vie des honnêtes citoyens ainsi que leurs familles.

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Que penser de tels maires... le 29/06/2026 à 13:22
phil 6 a écrit le 29/06/2026 à 11h39

pas de commentaire de Dubost et Doucet, ils ne se sentent pas concernés et surtout ils se moquent de la sécurité des lyonnais : pour eux ils n y a que les pistes cyclables et leurs fameux bois qui les intéressent. pourtant ils pourraient au moins féliciter tous ces délinquants qui utilisent des trottinettes pour leurs méfaits

Sinon qu'ils sont profondément incompétents pour la base même de leur mandat : faire que les habitants vivent en sécurité.

On s'en foutrait de leurs pistes cyclables hein, si au moins on avait la sécurité...

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phil 6 le 29/06/2026 à 13:01
Connor McLeod a écrit le 29/06/2026 à 10h49

Arrêtons la complaisance avec les consommateurs, qui maintiennent la demande pour les drogues.
Plus de demande, plus d'offre.
Mais pour cela il faudrait de la volonté politique.

nous pouvons dire aussi plus d offre plus de consommateurs, car quand on voit les dealers tager les façades des immeubles en notant le prix, le choix et l adresse du point de deal : là on voit bien que c est les dealers qui incitent les consommateurs

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Alcofribas Nasier le 29/06/2026 à 12:36
Jeune a écrit le 29/06/2026 à 10h14

Quand j'étais jeune, il n'y avait pas les militaires qui patrouillaient dans les gares et lieux de culte
on ne connaissait pas ou peu les mots terrorisme, djihad...
on n'entendait jamais parler de fusillades (l'évènement choc, c'était souvent le caillassage, le poing américain...)
on n'agressait pas les personnes âgées pour les voler, on ne cassait pas tout pour fêter une victoire en football...
les ados n'agressaient pas les profs

Et la liste pourrait être plus longue...

Il existait bien quelques "blousons noirs" en mobylette armés de chaînes de vélo. Mais les portes palières restaient ouvertes, les digicodes étaient inconnus, et même les voitures n'avaient pas toutes de blocage de volant : le "Neiman" était un luxe.
Il faut dire que la gomme à effacer le sourire était maniée avec maestria. J'ai même vu des piétons être verbalisés pour avoir mal traversé la rue. C'est une époque que les moins de soixante ans ne peuvent pas avoir connue, c'était le temps où les institutions protégeaient les honnêtes gens et non les arrogants délinquants. Comment en sommes-nous arrivés là ?

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Gabin69 le 29/06/2026 à 12:31
phil 6 a écrit le 29/06/2026 à 11h39

pas de commentaire de Dubost et Doucet, ils ne se sentent pas concernés et surtout ils se moquent de la sécurité des lyonnais : pour eux ils n y a que les pistes cyclables et leurs fameux bois qui les intéressent. pourtant ils pourraient au moins féliciter tous ces délinquants qui utilisent des trottinettes pour leurs méfaits

Clair qu'au moins une trottinette pollura moins qu'un Tmax..
Sinon pour doucet il suffit d'écrire sur un mur "doudou caca" et là il mettra tout les moyens à disposition pour retrouver l'auteur de ce vilain "tag"

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Bon le 29/06/2026 à 12:20

Arrondissement de Lyon pourri par LFI et gangrené par les voyous avec la complaisance des escrologistes.
Ils ont ce qu’ils méritent, ils ont voté pour ça

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Oui mais le 29/06/2026 à 12:17
emlyon a écrit le 29/06/2026 à 11h11

ils se tuent entre eux laissons faire le travail

Ça ne va pas assez vite

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Titus69 le 29/06/2026 à 12:15

On remonte un peu on arrive à Debourg ou on retrouve la meute des agresseurs du jeune Théo.
Je ne m'en rappelle plus c'est qui le maire d'arrondissement du 7ème déjà?
J'avais lu un message de ce maire pour un jardin qui au fil du temps est devenu une zone problématique pour tous les habitants du quartiers (bruits, incivilités etc etc).

Légère déconnexion de nos écolo non? mais bon quand on a entendu la ministre de la transition écologique si on avait un doute sur ce mouvement ... puis les écolo de la Mairie de Paris qui font semblant de n'être responsable de rien dans l'histoire du périscolaire (avec leur amis communistes qui continuent à claironner alors qu'ils ne représentent personne, j'ai vu un Ian Brossat à la télé je voyais surtout un gros bourge et pas 'un élu PCF lui aussi coupable de rien concernant le périsco).

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C’est moi le 29/06/2026 à 11:59
En ne faisant rien a écrit le 29/06/2026 à 11h18

Nos laches politiques apportent sur un plateau l’election du RN. Pour eux c’est peut-être le seul parti courageux et capable de changer les choses...

Si vous croyez encore que voter sert à quelque chose !
Moi je me marre de vos commentaires

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Nefilim le 29/06/2026 à 11:56

Mais les seuls dangers auxquels ce pays est exposé, c'est la clim et l'essstrême drooaate 🙃

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Ok le 29/06/2026 à 11:46

Ils sont où tous les flics municipaux promis par la doucette aux elections? Un autre mensonge comme dab.

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phil 6 le 29/06/2026 à 11:39

pas de commentaire de Dubost et Doucet, ils ne se sentent pas concernés et surtout ils se moquent de la sécurité des lyonnais : pour eux ils n y a que les pistes cyclables et leurs fameux bois qui les intéressent. pourtant ils pourraient au moins féliciter tous ces délinquants qui utilisent des trottinettes pour leurs méfaits

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En ne faisant rien le 29/06/2026 à 11:18

Nos laches politiques apportent sur un plateau l’election du RN. Pour eux c’est peut-être le seul parti courageux et capable de changer les choses...

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emlyon le 29/06/2026 à 11:11

ils se tuent entre eux laissons faire le travail

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Connor McLeod le 29/06/2026 à 10:49

Arrêtons la complaisance avec les consommateurs, qui maintiennent la demande pour les drogues.
Plus de demande, plus d'offre.
Mais pour cela il faudrait de la volonté politique.

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C'est au silence des responsables en poste le 29/06/2026 à 10:31

Qu'on comprend pourquoi cette violence peut persister.

Un maire digne de ce nom, quand quelqu'un se fait carrément tirer dessus, devrait réagir avec force publicité sur cet événement.

Là motus ou quasi comme toujours.

Ça ne "réagit" que pour des questions de vélos et de molécules de CO2...

Les citoyens sont de moins en moins dupes de ce "regardez ce que je vous montre pour ne pas voir ce que je veux cacher".

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C est pas le problème le 29/06/2026 à 10:26

Il paraît que le problème ce sont les droitardés bagnolards , vieux boomers aigris qui pullulent sur le forum LM

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Soviétique le 29/06/2026 à 10:20

"Sans être interpellé dans l'immédiat"

Sans être interpellé du tout oui, pourquoi un tel euphémisme?

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saco697 le 29/06/2026 à 10:20

Visiblement Doucet plus occupé à ses magouilles entre potes …

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Jeune le 29/06/2026 à 10:14

Quand j'étais jeune, il n'y avait pas les militaires qui patrouillaient dans les gares et lieux de culte
on ne connaissait pas ou peu les mots terrorisme, djihad...
on n'entendait jamais parler de fusillades (l'évènement choc, c'était souvent le caillassage, le poing américain...)
on n'agressait pas les personnes âgées pour les voler, on ne cassait pas tout pour fêter une victoire en football...
les ados n'agressaient pas les profs

Et la liste pourrait être plus longue...

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ordrejuste le 29/06/2026 à 10:06

À quel moment allons nous réagir ?
Beaucoup de retenu de la part des politiques sur une situation qui ne fait que qu empirer.

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papyrebel le 29/06/2026 à 10:06

Cette rue Chevreul nous réserve encore des nouveautés ! Après les tapages nocturnes réguliers de fin de semaine ( du jeudi au dimanche) , les déchets jetés dans les aménagements réalisés par la ville pour verdoyer le quartier , voici maintenant la rue qui se transforme en terrain de chasse à l'homme et règlement de compte ; La police , en sous effectif brille par son absence , on ne peut que constater une forte carence en matière de sécurité .

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Gabin69 le 29/06/2026 à 10:05

Blessure légère avec un fusil à pompe.. ils feraient pas de bons chasseurs les mecs

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bien sur le 29/06/2026 à 10:02

Toujours ces histoires de concurrence entre commerçants !

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hoooo le 29/06/2026 à 09:49

Lyon 7ème ,arrondissement apaisé ....il parait !Ce sont les escrologistes qui le répètent trop souvent

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Bribri2 le 29/06/2026 à 09:48

Toujours pas de réaction de Dubost ? C'est pourtant son arrondissement non ? Elle est dans sa piscine ?

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