Week-end sous tension à Lyon 7e : un jeune homme blessé par balle en pleine rue

Ce dimanche 28 juin, un jeune homme a été blessé par balle dans le 7e arrondissement de Lyon, a appris LyonMag confirmant une information du Progrès. Les faits se sont produits en milieu d'après-midi, au niveau du 40 rue Chevreul, dans le quartier Jean-Macé. Selon les premiers éléments, deux individus circulant sur une trottinette se sont approchés de la victime avant d'ouvrir le feu.

Selon nos informations le jeune homme a été atteint aux jambes et l'arme utilisée s'apparenterait à un fusil à pompe. Ses blessures seraient légères. Les auteurs ont immédiatement quitté les lieux après les tirs, sans être interpellés dans l'immédiat.

Les circonstances précises de cette attaque et le mobile des tireurs restent à déterminer. Une enquête devra permettre d'identifier les auteurs et d'établir les raisons de cette nouvelle agression armée.

Cette nouvelle fusillade intervient dans un contexte particulièrement tendu pour l'agglomération lyonnaise. Depuis samedi, plusieurs épisodes de violences impliquant des armes à feu ont été recensés. Deux hommes ont notamment été blessés lors de tirs survenus place Gabriel-Péri, dans le quartier de la Guillotière à Lyon (7e). Des coups de feu ont également été signalés à Villeurbanne, tandis qu'un bar de Saint-Fons a été la cible de plusieurs tirs. Encore à Lyon 7e une station service a également été la cible d'un vol à main armée ce dimanche.