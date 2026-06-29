Week-end sous tension à Lyon 7e : un jeune homme blessé par balle en pleine rue

Ce dimanche 28 juin, un jeune homme a été blessé par balle dans le 7e arrondissement de Lyon, a appris LyonMag confirmant une information du Progrès. Les faits se sont produits en milieu d'après-midi, au niveau du 40 rue Chevreul, dans le quartier Jean-Macé. Selon les premiers éléments, deux individus circulant sur une trottinette se sont approchés de la victime avant d'ouvrir le feu.
Selon nos informations le jeune homme a été atteint aux jambes et l'arme utilisée s'apparenterait à un fusil à pompe. Ses blessures seraient légères. Les auteurs ont immédiatement quitté les lieux après les tirs, sans être interpellés dans l'immédiat.
Les circonstances précises de cette attaque et le mobile des tireurs restent à déterminer. Une enquête devra permettre d'identifier les auteurs et d'établir les raisons de cette nouvelle agression armée.
Cette nouvelle fusillade intervient dans un contexte particulièrement tendu pour l'agglomération lyonnaise. Depuis samedi, plusieurs épisodes de violences impliquant des armes à feu ont été recensés. Deux hommes ont notamment été blessés lors de tirs survenus place Gabriel-Péri, dans le quartier de la Guillotière à Lyon (7e). Des coups de feu ont également été signalés à Villeurbanne, tandis qu'un bar de Saint-Fons a été la cible de plusieurs tirs. Encore à Lyon 7e une station service a également été la cible d'un vol à main armée ce dimanche.
La volonté politique il n'y en aura pas puisque leurs propres ministres en consomment.Signaler Répondre
Preuve en est, ils ne veulents pas divulguer le rapport qui a été fait sur la consommation de drogue de ces personnes.
Donc on continu le : ''pas de vague'' dans tous les domaines
Et dire qu'il prépare 2032 ! il vit vraiment sur une autre planéte...
Accrochons nous pour sauver ce qu'il reste de notre France.
Pourtant d'après la maire écolo tout roule dans le 7 èmeSignaler Répondre
Ville apaisée...Signaler Répondre
Si il n'y avait pas tous les connards degeneres qui achètent et consomment de la drogue, il y aurait beaucoup moins de problèmes !Signaler Répondre
La nouvelle France by LFI.Signaler Répondre
Ce ne sont pas des délinquants mais de jeunes fougueux résistants qui veulent contrôler la résistance contre l'apartheid.
Il va être grand temps de remettre ce pays à l'endroit et de condamner enfin avec une grande sévérité ces toxiques non éduqués qui pourrissent la vie des honnêtes citoyens ainsi que leurs familles.Signaler Répondre
Sinon qu'ils sont profondément incompétents pour la base même de leur mandat : faire que les habitants vivent en sécurité.Signaler Répondre
On s'en foutrait de leurs pistes cyclables hein, si au moins on avait la sécurité...
nous pouvons dire aussi plus d offre plus de consommateurs, car quand on voit les dealers tager les façades des immeubles en notant le prix, le choix et l adresse du point de deal : là on voit bien que c est les dealers qui incitent les consommateursSignaler Répondre
Il existait bien quelques "blousons noirs" en mobylette armés de chaînes de vélo. Mais les portes palières restaient ouvertes, les digicodes étaient inconnus, et même les voitures n'avaient pas toutes de blocage de volant : le "Neiman" était un luxe.Signaler Répondre
Il faut dire que la gomme à effacer le sourire était maniée avec maestria. J'ai même vu des piétons être verbalisés pour avoir mal traversé la rue. C'est une époque que les moins de soixante ans ne peuvent pas avoir connue, c'était le temps où les institutions protégeaient les honnêtes gens et non les arrogants délinquants. Comment en sommes-nous arrivés là ?
Clair qu'au moins une trottinette pollura moins qu'un Tmax..Signaler Répondre
Sinon pour doucet il suffit d'écrire sur un mur "doudou caca" et là il mettra tout les moyens à disposition pour retrouver l'auteur de ce vilain "tag"
Arrondissement de Lyon pourri par LFI et gangrené par les voyous avec la complaisance des escrologistes.Signaler Répondre
Ils ont ce qu’ils méritent, ils ont voté pour ça
Ça ne va pas assez viteSignaler Répondre
On remonte un peu on arrive à Debourg ou on retrouve la meute des agresseurs du jeune Théo.Signaler Répondre
Je ne m'en rappelle plus c'est qui le maire d'arrondissement du 7ème déjà?
J'avais lu un message de ce maire pour un jardin qui au fil du temps est devenu une zone problématique pour tous les habitants du quartiers (bruits, incivilités etc etc).
Légère déconnexion de nos écolo non? mais bon quand on a entendu la ministre de la transition écologique si on avait un doute sur ce mouvement ... puis les écolo de la Mairie de Paris qui font semblant de n'être responsable de rien dans l'histoire du périscolaire (avec leur amis communistes qui continuent à claironner alors qu'ils ne représentent personne, j'ai vu un Ian Brossat à la télé je voyais surtout un gros bourge et pas 'un élu PCF lui aussi coupable de rien concernant le périsco).
Si vous croyez encore que voter sert à quelque chose !Signaler Répondre
Moi je me marre de vos commentaires
Mais les seuls dangers auxquels ce pays est exposé, c'est la clim et l'essstrême drooaate 🙃Signaler Répondre
Ils sont où tous les flics municipaux promis par la doucette aux elections? Un autre mensonge comme dab.Signaler Répondre
pas de commentaire de Dubost et Doucet, ils ne se sentent pas concernés et surtout ils se moquent de la sécurité des lyonnais : pour eux ils n y a que les pistes cyclables et leurs fameux bois qui les intéressent. pourtant ils pourraient au moins féliciter tous ces délinquants qui utilisent des trottinettes pour leurs méfaitsSignaler Répondre
Nos laches politiques apportent sur un plateau l’election du RN. Pour eux c’est peut-être le seul parti courageux et capable de changer les choses...Signaler Répondre
ils se tuent entre eux laissons faire le travailSignaler Répondre
Arrêtons la complaisance avec les consommateurs, qui maintiennent la demande pour les drogues.Signaler Répondre
Plus de demande, plus d'offre.
Mais pour cela il faudrait de la volonté politique.
Qu'on comprend pourquoi cette violence peut persister.Signaler Répondre
Un maire digne de ce nom, quand quelqu'un se fait carrément tirer dessus, devrait réagir avec force publicité sur cet événement.
Là motus ou quasi comme toujours.
Ça ne "réagit" que pour des questions de vélos et de molécules de CO2...
Les citoyens sont de moins en moins dupes de ce "regardez ce que je vous montre pour ne pas voir ce que je veux cacher".
Il paraît que le problème ce sont les droitardés bagnolards , vieux boomers aigris qui pullulent sur le forum LMSignaler Répondre
"Sans être interpellé dans l'immédiat"Signaler Répondre
Sans être interpellé du tout oui, pourquoi un tel euphémisme?
Visiblement Doucet plus occupé à ses magouilles entre potes …Signaler Répondre
Quand j'étais jeune, il n'y avait pas les militaires qui patrouillaient dans les gares et lieux de culteSignaler Répondre
on ne connaissait pas ou peu les mots terrorisme, djihad...
on n'entendait jamais parler de fusillades (l'évènement choc, c'était souvent le caillassage, le poing américain...)
on n'agressait pas les personnes âgées pour les voler, on ne cassait pas tout pour fêter une victoire en football...
les ados n'agressaient pas les profs
Et la liste pourrait être plus longue...
Car on nous a pourtant tout expliqué :Signaler Répondre
https://www.lyonmag.com/article/130191/veronique-dubois-bertrand-maintenant-que-la-guillotiere-est-apaisee-il-faut-passer-a-autre-chose
À quel moment allons nous réagir ?Signaler Répondre
Beaucoup de retenu de la part des politiques sur une situation qui ne fait que qu empirer.
Cette rue Chevreul nous réserve encore des nouveautés ! Après les tapages nocturnes réguliers de fin de semaine ( du jeudi au dimanche) , les déchets jetés dans les aménagements réalisés par la ville pour verdoyer le quartier , voici maintenant la rue qui se transforme en terrain de chasse à l'homme et règlement de compte ; La police , en sous effectif brille par son absence , on ne peut que constater une forte carence en matière de sécurité .Signaler Répondre
Blessure légère avec un fusil à pompe.. ils feraient pas de bons chasseurs les mecsSignaler Répondre
Toujours ces histoires de concurrence entre commerçants !Signaler Répondre
Lyon 7ème ,arrondissement apaisé ....il parait !Ce sont les escrologistes qui le répètent trop souventSignaler Répondre
Toujours pas de réaction de Dubost ? C'est pourtant son arrondissement non ? Elle est dans sa piscine ?Signaler Répondre