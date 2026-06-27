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Lyon : un groupe ciblé par des tirs en pleine nuit à la Guillotière, deux hommes blessés

Lyon : un groupe ciblé par des tirs en pleine nuit à la Guillotière, deux hommes blessés
Lyon : un groupe ciblé par des tirs en pleine nuit à la Guillotière, deux hommes blessées

INFO LYONMAG. Deux hommes ont été blessés par balles dans la nuit du 26 au 27 juin place Gabriel-Péri, dans le 7e arrondissement de Lyon.

Dans la nuit de ce vendredi 26 au samedi 27 juin, une nouvelle fusillade s'est produite dans les rues de Lyon.

Selon nos informations, les faits se sont déroulés aux alentours d'1h15, au niveau de la place Gabriel-Péri, à l'angle de la rue Béchevelin, dans le 7e arrondissement.

Deux individus circulant à trottinette auraient ouvert le feu en direction d'un groupe de personnes avant de prendre la fuite.

Une source sécuritaire nous confirme que deux hommes ont été atteints par des tirs. Les victimes ont été blessées aux membres inférieurs et prises en charge par les secours. Il s'agit d'un jeune homme de 19 ans, en situation irrégulière sur le territoire français, et un ressortissant algérien âgé de 34 ans.

Leur pronostic vital n'était pas engagé.

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tirs

fusillade

39 commentaires
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Solidarité 69 le 27/06/2026 à 17:30

La nouvelle France by LFI.
Ce sont des résistants qui se disputent le contrôle du pouvoir contre l'apartheid français.

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Où ça ? le 27/06/2026 à 17:13

Business as usual. What else?

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C'est ballot le 27/06/2026 à 16:58

Les rafalés auraient dû suivre les conseils avisés de Fanny :changer de trottoir

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jeannnfofouxxx le 27/06/2026 à 16:54

problablement une fake news de l'extreme droite, les escrologistes nous ont affirmé que le quartier était apaisé maintenant et qu'il ne fallait plus en parler...

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LFI 69 le 27/06/2026 à 16:53
LyonSansAulas a écrit le 27/06/2026 à 14h39

il parait que ta mère vote LFI.
En attendant, avant de lui faire des reproches, va plutôt ranger ta chambre, le ciottiste des bacs a sable

Et toi va manger tes graines de quinoa le pro islamo

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ha bin le voilà le 27/06/2026 à 16:08
Manip pour tous a écrit le 27/06/2026 à 14h36

Pourquoi cette obsession pour les trans et les queers ??, ça t'excite secrètement, hein le droitard ?
Il a été prouvé scientifiquement que plus les hommes "hétéros" tiennent un discours homophobe, plus ils sont en réalité attirés sexuellement par des hommes du même sexe, ce qu'ils tentent de refouler (ce qui provoque leur agressivité, on se rassure comme on peut chez les refoulés )
A l'inverse, les hommes hétéros certains de leur orientation sexuelle ne nourrissent aucune hostilité envers les personnes gaies.

le feroce qui tombe dans le panneau!en plus il nous brosse(sic)gratos notre profil psychanalytique...et rappelons nous ce que nous serinent les brillants et semillants duetistes chevallier -laspales:
q:-"tu es pour ou contre les mariages gays?"
r:-"mais un mariage c est toujours gai"!?
q:-mais je te demande si tu es pour ou contre les mariages homosexuels"!!??
r:-"bah!du moment qu ils ne sont pas du meme sexe"...
je sais je suis grossier -epais-lourdingue,mais çà me fait,pardon! toujours marrer...
surtout si des militants sans humour qui demarrent au quart de tour sans reflechir..

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vite peinture le 27/06/2026 à 16:03

Pourtant depuis que les écolos ont installé le passage piéton sur la route, c'etait devenu très sécurisé comme zone. Faut peut etre juste refaire le marquage sur la route pour régler cette insécurité

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Conseilliste le 27/06/2026 à 16:02
C'est moi a écrit le 27/06/2026 à 15h40

Non mais c'est sur qu'avec Aulas les fusillades auraient d'un coup de baguette magique totalement disparu..

D'ailleurs depuis que son mentor est à l'Elysée c'est vrai que l'ensemble des villes et des campagnes ne sont pas toucher par le narcotrafic.

Bref continuer de croire que la politique va régler tout les problemes alors qu'ils s'en mettent plein les fouilles, en mangeant du caviars grace au trafic qui pullulent.

Ps je ne defend pas la gauche mais la droite ne fait pas mieux et l'extrême centre c'est pire..

Tout a fait.
Aucun messie politique ne va vous sauver..
Ni un Mélenchon, qui se prend pour Danton, ni Bardella le champion de Call of Duty en télétravail au parlement Européen qui n'a jamais bossé de sa vie, ni les macrono-retaillistes d'l'ultra-centre gravitant autour du Puy-Du-Fou et de Goldman Sachs..

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pie69 le 27/06/2026 à 16:01

A mince QUE blessé ?

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Bon le 27/06/2026 à 16:00

Grâce aux pistes cyclables. Ils peuvent arroser à la kalash sur leurs trottinettes, ils ont un couloir réservé 👍

Dans la ville apaisée on tue sans polluer.

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Chris25 le 27/06/2026 à 15:59

Ville apaisée...

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Quel dommage pour le 27/06/2026 à 15:55

Les 7 derniers mots de l'article !

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Parponnes le 27/06/2026 à 15:40

One tou tri viva

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C'est moi le 27/06/2026 à 15:40
Chris6969699 a écrit le 27/06/2026 à 13h19

Arrondissement écolo, donc apaisé....

Non mais c'est sur qu'avec Aulas les fusillades auraient d'un coup de baguette magique totalement disparu..

D'ailleurs depuis que son mentor est à l'Elysée c'est vrai que l'ensemble des villes et des campagnes ne sont pas toucher par le narcotrafic.

Bref continuer de croire que la politique va régler tout les problemes alors qu'ils s'en mettent plein les fouilles, en mangeant du caviars grace au trafic qui pullulent.

Ps je ne defend pas la gauche mais la droite ne fait pas mieux et l'extrême centre c'est pire..

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Abonnée absente le 27/06/2026 à 15:40
Gloupsy a écrit le 27/06/2026 à 13h40

Les habitants ont réélus la maire Fanny Dubot à 67 % satisfait de ces actions durant 6 ans.
La Guilliotiere est la fierté du précédent mandat de Fanny Dubot
Un quartier agréable à vivre et sécurisé.

Justement on attend sa réaction.....allooooo Dubost ?

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La pollution elle est là DOUCET le 27/06/2026 à 15:38

Commence par rendre aux habitants la tranquillité et la douceur de vivre.

Au lieu de partir ravi à la chasse aux molécules de CO2 avec ton filet à papillons......

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Rien n'a été fait le 27/06/2026 à 15:36

A part supprimer quelques places de stationnement devant la poste , endroit pas stratégique, rien n a été fait :
Renoncenent à détruire une partie du Clip, pas de travaux de réhabilitation du bâtiment murée au début de la rue Moncey , pas de déplacement du tram sur le quai au lieu de la rue de Marseille .
Le passage piéton très large " à la japonaise " est Bien terne désormais

Il a fallu que l Etat se mobilise pour mettre en place des policiers sur place car la ville regardait ailleurs .
Mais ce n est pas tout le temps

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jacquouille le 27/06/2026 à 15:29

Si au moins ils tiraient bien du coup on en aurait moins.

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saco697 le 27/06/2026 à 15:20

Mais Doucet a dit qu il faisait tout son possible pour la sécurité…pas vraiment efficace … il préfère s attaquer aux absents en conseil municipal, c est moins risqué et plus courageux à ses yeux … là où il est champion c est pour s en mettre plein les poches avec sa bande .. les lyonnais payent, les impôts locaux ont augmenté avec les VERTS… fait meilleur etre grand lyonnais

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Catalan le 27/06/2026 à 14:55

un simple différend commercial réglé a l amiable pour désengorger les tribunaux et décharger les juges surbookés .

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Chris6969699 le 27/06/2026 à 14:51
Bob a écrit le 27/06/2026 à 13h47

L'insécurité n'est qu'un sentiment.

Doucet la ville est apaisée , n'est ce pas ?

Confiée la sécurité aux écolos un sketch !!!!

De toutes façons, le seul danger réside dans toutes les clims d'extrême droite qui seront installées partout...

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bof le 27/06/2026 à 14:49
Gloupsy a écrit le 27/06/2026 à 13h40

Les habitants ont réélus la maire Fanny Dubot à 67 % satisfait de ces actions durant 6 ans.
La Guilliotiere est la fierté du précédent mandat de Fanny Dubot
Un quartier agréable à vivre et sécurisé.

Ridicule et mensonger

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Thaïs d'Escufion le 27/06/2026 à 14:41
lolotoooôooo a écrit le 27/06/2026 à 13h38

Il faut dissoudre génération identitaire ......

c'est fait, et personne a part toi ne regrette ces m*rdes

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LyonSansAulas le 27/06/2026 à 14:39
hue robert a écrit le 27/06/2026 à 13h40

Un quartier dirigé d'une main de maître par LFI...

il parait que ta mère vote LFI.
En attendant, avant de lui faire des reproches, va plutôt ranger ta chambre, le ciottiste des bacs a sable

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Manip pour tous le 27/06/2026 à 14:36
deux hommes ..blessé-e-s a écrit le 27/06/2026 à 13h53

des trans?des queers?

Pourquoi cette obsession pour les trans et les queers ??, ça t'excite secrètement, hein le droitard ?
Il a été prouvé scientifiquement que plus les hommes "hétéros" tiennent un discours homophobe, plus ils sont en réalité attirés sexuellement par des hommes du même sexe, ce qu'ils tentent de refouler (ce qui provoque leur agressivité, on se rassure comme on peut chez les refoulés )
A l'inverse, les hommes hétéros certains de leur orientation sexuelle ne nourrissent aucune hostilité envers les personnes gaies.

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Qui se ressemble.... le 27/06/2026 à 14:26
Gloupsy a écrit le 27/06/2026 à 13h40

Les habitants ont réélus la maire Fanny Dubot à 67 % satisfait de ces actions durant 6 ans.
La Guilliotiere est la fierté du précédent mandat de Fanny Dubot
Un quartier agréable à vivre et sécurisé.

De nombreux électeurs de l'arrondissement autant dans l'aveuglement idéologique et le dogmatisme aveugle que celle qu'ils ont élu en guise de maire.

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GLOUGLOU 1er le 27/06/2026 à 14:23

Un quartier écologique apaisé tel le farwest avec Ma dalton à la mairie et son gang de racailles d'administrés !

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Gui le 27/06/2026 à 14:07

Lyon 7, bastion EELV, la cour des miracles !

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fbad le 27/06/2026 à 14:06

Elle dit quoi notre mairesse ?

Une fresque ?
Un apaisement ?
Un peu looseuse non ?

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deux hommes ..blessé-e-s le 27/06/2026 à 13:53

des trans?des queers?

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Bob le 27/06/2026 à 13:47

L'insécurité n'est qu'un sentiment.

Doucet la ville est apaisée , n'est ce pas ?

Confiée la sécurité aux écolos un sketch !!!!

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Moliere en est mort le 27/06/2026 à 13:45

Quel apaisement ce quartier depuis que l'on y met des urinoirs et des fresques !!!

En vois que ca contribue vraiment a un apaisement durable !!!

https://www.lyonmag.com/article/123887/insecurite-urinoirs-amenagements-et-maison-du-projet-la-guillotiere-au-point-mort

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Gloupsy le 27/06/2026 à 13:40

Les habitants ont réélus la maire Fanny Dubot à 67 % satisfait de ces actions durant 6 ans.
La Guilliotiere est la fierté du précédent mandat de Fanny Dubot
Un quartier agréable à vivre et sécurisé.

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hue robert le 27/06/2026 à 13:40

Un quartier dirigé d'une main de maître par LFI...

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Alak le 27/06/2026 à 13:40

Encore un "sentiment" d'insécurité pour "ceux qui ne sont rien". Heureusement que le gouvernement a trouvé les bons mots... De toutes façons, en France, affirmer autre chose que la vérité "officielle" peut nous valoir un procès. Quelle dégringolade ! Plus le liberté de penser et d'expression est bafouée, plus le pouvoir se gargarise de "démocratie". Le responsable d'une pseudo démocratie qui fait des courbettes et des virements insensés à un dirigeant sans mandat depuis plusieurs années. Mais c'est un autre problème... Tout ça pour dire que la situation intérieure complètement défaillante leur passe par dessus la tête.

Quelle tristesse de voir notre si beau pays, celui des lumières, celui où il était bon d'entendre "liberté, égalité, fraternité", se décomposer sous nos yeux au profit d'idéologies très minoritaires et fumeuses... Une fusillade par jour dans la métropole, quel beau résultat.

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lolotoooôooo le 27/06/2026 à 13:38

Il faut dissoudre génération identitaire ......

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Privadois le 27/06/2026 à 13:27

Sos racailles : Touche pas à mes guibolles !

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oh non c'est pas vrai le 27/06/2026 à 13:23

Un quartier si tranquille comment est ce possible ? ? ?

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Chris6969699 le 27/06/2026 à 13:19

Arrondissement écolo, donc apaisé....

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