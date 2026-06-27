Lyon : un groupe ciblé par des tirs en pleine nuit à la Guillotière, deux hommes blessés

Dans la nuit de ce vendredi 26 au samedi 27 juin, une nouvelle fusillade s'est produite dans les rues de Lyon.

Selon nos informations, les faits se sont déroulés aux alentours d'1h15, au niveau de la place Gabriel-Péri, à l'angle de la rue Béchevelin, dans le 7e arrondissement.

Deux individus circulant à trottinette auraient ouvert le feu en direction d'un groupe de personnes avant de prendre la fuite.

Une source sécuritaire nous confirme que deux hommes ont été atteints par des tirs. Les victimes ont été blessées aux membres inférieurs et prises en charge par les secours. Il s'agit d'un jeune homme de 19 ans, en situation irrégulière sur le territoire français, et un ressortissant algérien âgé de 34 ans.

Leur pronostic vital n'était pas engagé.