Lyon : un groupe ciblé par des tirs en pleine nuit à la Guillotière, deux hommes blessés

Dans la nuit de ce vendredi 26 au samedi 27 juin, une nouvelle fusillade s'est produite dans les rues de Lyon.
Selon nos informations, les faits se sont déroulés aux alentours d'1h15, au niveau de la place Gabriel-Péri, à l'angle de la rue Béchevelin, dans le 7e arrondissement.
Deux individus circulant à trottinette auraient ouvert le feu en direction d'un groupe de personnes avant de prendre la fuite.
Une source sécuritaire nous confirme que deux hommes ont été atteints par des tirs. Les victimes ont été blessées aux membres inférieurs et prises en charge par les secours. Il s'agit d'un jeune homme de 19 ans, en situation irrégulière sur le territoire français, et un ressortissant algérien âgé de 34 ans.
Leur pronostic vital n'était pas engagé.
La nouvelle France by LFI.Signaler Répondre
Ce sont des résistants qui se disputent le contrôle du pouvoir contre l'apartheid français.
Business as usual. What else?Signaler Répondre
Les rafalés auraient dû suivre les conseils avisés de Fanny :changer de trottoirSignaler Répondre
problablement une fake news de l'extreme droite, les escrologistes nous ont affirmé que le quartier était apaisé maintenant et qu'il ne fallait plus en parler...Signaler Répondre
Et toi va manger tes graines de quinoa le pro islamoSignaler Répondre
le feroce qui tombe dans le panneau!en plus il nous brosse(sic)gratos notre profil psychanalytique...et rappelons nous ce que nous serinent les brillants et semillants duetistes chevallier -laspales:Signaler Répondre
q:-"tu es pour ou contre les mariages gays?"
r:-"mais un mariage c est toujours gai"!?
q:-mais je te demande si tu es pour ou contre les mariages homosexuels"!!??
r:-"bah!du moment qu ils ne sont pas du meme sexe"...
je sais je suis grossier -epais-lourdingue,mais çà me fait,pardon! toujours marrer...
surtout si des militants sans humour qui demarrent au quart de tour sans reflechir..
Pourtant depuis que les écolos ont installé le passage piéton sur la route, c'etait devenu très sécurisé comme zone. Faut peut etre juste refaire le marquage sur la route pour régler cette insécuritéSignaler Répondre
Tout a fait.Signaler Répondre
Aucun messie politique ne va vous sauver..
Ni un Mélenchon, qui se prend pour Danton, ni Bardella le champion de Call of Duty en télétravail au parlement Européen qui n'a jamais bossé de sa vie, ni les macrono-retaillistes d'l'ultra-centre gravitant autour du Puy-Du-Fou et de Goldman Sachs..
A mince QUE blessé ?Signaler Répondre
Grâce aux pistes cyclables. Ils peuvent arroser à la kalash sur leurs trottinettes, ils ont un couloir réservé 👍Signaler Répondre
Dans la ville apaisée on tue sans polluer.
Ville apaisée...Signaler Répondre
Les 7 derniers mots de l'article !Signaler Répondre
One tou tri vivaSignaler Répondre
Non mais c'est sur qu'avec Aulas les fusillades auraient d'un coup de baguette magique totalement disparu..Signaler Répondre
D'ailleurs depuis que son mentor est à l'Elysée c'est vrai que l'ensemble des villes et des campagnes ne sont pas toucher par le narcotrafic.
Bref continuer de croire que la politique va régler tout les problemes alors qu'ils s'en mettent plein les fouilles, en mangeant du caviars grace au trafic qui pullulent.
Ps je ne defend pas la gauche mais la droite ne fait pas mieux et l'extrême centre c'est pire..
Justement on attend sa réaction.....allooooo Dubost ?Signaler Répondre
Commence par rendre aux habitants la tranquillité et la douceur de vivre.Signaler Répondre
Au lieu de partir ravi à la chasse aux molécules de CO2 avec ton filet à papillons......
A part supprimer quelques places de stationnement devant la poste , endroit pas stratégique, rien n a été fait :Signaler Répondre
Renoncenent à détruire une partie du Clip, pas de travaux de réhabilitation du bâtiment murée au début de la rue Moncey , pas de déplacement du tram sur le quai au lieu de la rue de Marseille .
Le passage piéton très large " à la japonaise " est Bien terne désormais
Il a fallu que l Etat se mobilise pour mettre en place des policiers sur place car la ville regardait ailleurs .
Mais ce n est pas tout le temps
Si au moins ils tiraient bien du coup on en aurait moins.Signaler Répondre
Mais Doucet a dit qu il faisait tout son possible pour la sécurité…pas vraiment efficace … il préfère s attaquer aux absents en conseil municipal, c est moins risqué et plus courageux à ses yeux … là où il est champion c est pour s en mettre plein les poches avec sa bande .. les lyonnais payent, les impôts locaux ont augmenté avec les VERTS… fait meilleur etre grand lyonnaisSignaler Répondre
un simple différend commercial réglé a l amiable pour désengorger les tribunaux et décharger les juges surbookés .Signaler Répondre
De toutes façons, le seul danger réside dans toutes les clims d'extrême droite qui seront installées partout...Signaler Répondre
Ridicule et mensongerSignaler Répondre
c'est fait, et personne a part toi ne regrette ces m*rdesSignaler Répondre
il parait que ta mère vote LFI.Signaler Répondre
En attendant, avant de lui faire des reproches, va plutôt ranger ta chambre, le ciottiste des bacs a sable
Pourquoi cette obsession pour les trans et les queers ??, ça t'excite secrètement, hein le droitard ?Signaler Répondre
Il a été prouvé scientifiquement que plus les hommes "hétéros" tiennent un discours homophobe, plus ils sont en réalité attirés sexuellement par des hommes du même sexe, ce qu'ils tentent de refouler (ce qui provoque leur agressivité, on se rassure comme on peut chez les refoulés )
A l'inverse, les hommes hétéros certains de leur orientation sexuelle ne nourrissent aucune hostilité envers les personnes gaies.
De nombreux électeurs de l'arrondissement autant dans l'aveuglement idéologique et le dogmatisme aveugle que celle qu'ils ont élu en guise de maire.Signaler Répondre
Un quartier écologique apaisé tel le farwest avec Ma dalton à la mairie et son gang de racailles d'administrés !Signaler Répondre
Lyon 7, bastion EELV, la cour des miracles !Signaler Répondre
Elle dit quoi notre mairesse ?Signaler Répondre
Une fresque ?
Un apaisement ?
Un peu looseuse non ?
des trans?des queers?Signaler Répondre
L'insécurité n'est qu'un sentiment.Signaler Répondre
Doucet la ville est apaisée , n'est ce pas ?
Confiée la sécurité aux écolos un sketch !!!!
Quel apaisement ce quartier depuis que l'on y met des urinoirs et des fresques !!!Signaler Répondre
En vois que ca contribue vraiment a un apaisement durable !!!
https://www.lyonmag.com/article/123887/insecurite-urinoirs-amenagements-et-maison-du-projet-la-guillotiere-au-point-mort
Les habitants ont réélus la maire Fanny Dubot à 67 % satisfait de ces actions durant 6 ans.Signaler Répondre
La Guilliotiere est la fierté du précédent mandat de Fanny Dubot
Un quartier agréable à vivre et sécurisé.
Un quartier dirigé d'une main de maître par LFI...Signaler Répondre
Encore un "sentiment" d'insécurité pour "ceux qui ne sont rien". Heureusement que le gouvernement a trouvé les bons mots... De toutes façons, en France, affirmer autre chose que la vérité "officielle" peut nous valoir un procès. Quelle dégringolade ! Plus le liberté de penser et d'expression est bafouée, plus le pouvoir se gargarise de "démocratie". Le responsable d'une pseudo démocratie qui fait des courbettes et des virements insensés à un dirigeant sans mandat depuis plusieurs années. Mais c'est un autre problème... Tout ça pour dire que la situation intérieure complètement défaillante leur passe par dessus la tête.Signaler Répondre
Quelle tristesse de voir notre si beau pays, celui des lumières, celui où il était bon d'entendre "liberté, égalité, fraternité", se décomposer sous nos yeux au profit d'idéologies très minoritaires et fumeuses... Une fusillade par jour dans la métropole, quel beau résultat.
Il faut dissoudre génération identitaire ......Signaler Répondre
Sos racailles : Touche pas à mes guibolles !Signaler Répondre
Un quartier si tranquille comment est ce possible ? ? ?Signaler Répondre
Arrondissement écolo, donc apaisé....Signaler Répondre