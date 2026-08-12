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Lyon : un homme meurt après avoir sauté dans le Rhône quai Claude-Bernard

Lyon : un homme meurt après avoir sauté dans le Rhône quai Claude-Bernard
Plusieurs drames à déplorer cette semaine dans le fleuve Rhône à Lyon - Illustration LyonMag

Un homme d’une quarantaine d’années est décédé mardi 11 août au soir après être entré dans le Rhône depuis le quai Claude-Bernard, dans le 7e arrondissement de Lyon. Repêché par les plongeurs des pompiers, il n’a pas pu être réanimé.

Une quinzaine de pompiers ont convergé vers les berges du Rhône peu après 21 heures.

Un homme d’une quarantaine d’années venait de se jeter dans le fleuve, entre le pont de la Guillotière et la piscine du Rhône, quai Claude-Bernard.

Les plongeurs ont rapidement réussi à le localiser puis à le ramener sur la berge. Il était alors en arrêt cardiorespiratoire.

Les tentatives de réanimation restent vaines

Les secours ont immédiatement entrepris de le réanimer, sans parvenir à relancer son activité cardiaque. Son décès a finalement été constaté sur place.

Ce nouveau drame intervient après deux autres décès survenus dans le Rhône en à peine deux jours à Lyon. Lundi, un homme de 27 ans avait été retrouvé sans vie à hauteur du pont Gallieni. Quelques heures plus tard, un autre homme avait sauté depuis le pont Raymond-Barre ; son corps avait été récupéré mardi après-midi.

Tags :

noyade

Lyon

10 commentaires
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Rectificatif le 12/08/2026 à 11:39
Alcofribas Nasier a écrit le 12/08/2026 à 10h44

C'est exact. Dans les années 1970, le Lions Club avait financé l'installation de coffres à bouées sur plusieurs ponts de Lyon.
Ils ont été presque immédiatement saccagés.

C'était le Lyons Club !

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Hypothermie le 12/08/2026 à 11:05
Flytox a écrit le 12/08/2026 à 10h32

C'est donc le 4 ème jeune homme qui se noyé dans le Rhône en presqu'île depuis samedi soir si mes comptes sont bons, non ?

Non depuis le samedi 1 août...

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Encéphalogramme...ligne plate le 12/08/2026 à 10:48
Flytox a écrit le 12/08/2026 à 10h32

C'est donc le 4 ème jeune homme qui se noyé dans le Rhône en presqu'île depuis samedi soir si mes comptes sont bons, non ?

La nouvelle normalité de Lyon. Les apologues gogos appellent ça la 'neurodivergence'. Un syndrome crée de toutes pièces pour excuser tous les méfaits dans notre quotidien.

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Alcofribas Nasier le 12/08/2026 à 10:44
Watt a écrit le 12/08/2026 à 08h52

Parce qu'en France on ne peut rien laisser trainer sur le domaine public sans que cela soit détérioré ou volé.

C'est exact. Dans les années 1970, le Lions Club avait financé l'installation de coffres à bouées sur plusieurs ponts de Lyon.
Ils ont été presque immédiatement saccagés.

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Flytox le 12/08/2026 à 10:32

C'est donc le 4 ème jeune homme qui se noyé dans le Rhône en presqu'île depuis samedi soir si mes comptes sont bons, non ?

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GLOUGLOU 1er le 12/08/2026 à 09:34

Encore une victime de la canicule , La climatisation l'aurait sauvé !

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Épidémie de la stupidité le 12/08/2026 à 09:23

Pfff... quarantaine d'années. Un autre signe clair de l'épidémie de la stupidité qui sévit à Lyon.

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Racailles de m... le 12/08/2026 à 09:21
des bouées a écrit le 12/08/2026 à 08h25

Pourquoi ne pas installer des bouées avec longe de sauvetage comme cela se fait dans d'autres pays
sur les ponts ou le long des quais?

Parce qu'elles seraient volées la première nuit...

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Watt le 12/08/2026 à 08:52
des bouées a écrit le 12/08/2026 à 08h25

Pourquoi ne pas installer des bouées avec longe de sauvetage comme cela se fait dans d'autres pays
sur les ponts ou le long des quais?

Parce qu'en France on ne peut rien laisser trainer sur le domaine public sans que cela soit détérioré ou volé.

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des bouées le 12/08/2026 à 08:25

Pourquoi ne pas installer des bouées avec longe de sauvetage comme cela se fait dans d'autres pays
sur les ponts ou le long des quais?

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