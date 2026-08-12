Une quinzaine de pompiers ont convergé vers les berges du Rhône peu après 21 heures.

Un homme d’une quarantaine d’années venait de se jeter dans le fleuve, entre le pont de la Guillotière et la piscine du Rhône, quai Claude-Bernard.

Les plongeurs ont rapidement réussi à le localiser puis à le ramener sur la berge. Il était alors en arrêt cardiorespiratoire.

Les tentatives de réanimation restent vaines

Les secours ont immédiatement entrepris de le réanimer, sans parvenir à relancer son activité cardiaque. Son décès a finalement été constaté sur place.

Ce nouveau drame intervient après deux autres décès survenus dans le Rhône en à peine deux jours à Lyon. Lundi, un homme de 27 ans avait été retrouvé sans vie à hauteur du pont Gallieni. Quelques heures plus tard, un autre homme avait sauté depuis le pont Raymond-Barre ; son corps avait été récupéré mardi après-midi.