Une quinzaine de pompiers ont convergé vers les berges du Rhône peu après 21 heures.
Un homme d’une quarantaine d’années venait de se jeter dans le fleuve, entre le pont de la Guillotière et la piscine du Rhône, quai Claude-Bernard.
Les plongeurs ont rapidement réussi à le localiser puis à le ramener sur la berge. Il était alors en arrêt cardiorespiratoire.
Les tentatives de réanimation restent vaines
Les secours ont immédiatement entrepris de le réanimer, sans parvenir à relancer son activité cardiaque. Son décès a finalement été constaté sur place.
Ce nouveau drame intervient après deux autres décès survenus dans le Rhône en à peine deux jours à Lyon. Lundi, un homme de 27 ans avait été retrouvé sans vie à hauteur du pont Gallieni. Quelques heures plus tard, un autre homme avait sauté depuis le pont Raymond-Barre ; son corps avait été récupéré mardi après-midi.
C'était le Lyons Club !Signaler Répondre
Non depuis le samedi 1 août...Signaler Répondre
La nouvelle normalité de Lyon. Les apologues gogos appellent ça la 'neurodivergence'. Un syndrome crée de toutes pièces pour excuser tous les méfaits dans notre quotidien.Signaler Répondre
C'est exact. Dans les années 1970, le Lions Club avait financé l'installation de coffres à bouées sur plusieurs ponts de Lyon.Signaler Répondre
Ils ont été presque immédiatement saccagés.
C'est donc le 4 ème jeune homme qui se noyé dans le Rhône en presqu'île depuis samedi soir si mes comptes sont bons, non ?Signaler Répondre
Encore une victime de la canicule , La climatisation l'aurait sauvé !Signaler Répondre
Pfff... quarantaine d'années. Un autre signe clair de l'épidémie de la stupidité qui sévit à Lyon.Signaler Répondre
Parce qu'elles seraient volées la première nuit...Signaler Répondre
Parce qu'en France on ne peut rien laisser trainer sur le domaine public sans que cela soit détérioré ou volé.Signaler Répondre
Pourquoi ne pas installer des bouées avec longe de sauvetage comme cela se fait dans d'autres paysSignaler Répondre
sur les ponts ou le long des quais?