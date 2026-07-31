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Camionnette blanche près d'une école à Lyon : la police écarte la piste d'une tentative d'enlèvement

Camionnette blanche près d'une école à Lyon : la police écarte la piste d'une tentative d'enlèvement
Camionnette blanche près d'une école à Lyon : la police écarte la piste d'une tentative d'enlèvement - Lyon Mag

La rumeur s'était rapidement propagée fin juin après la présence d'une camionnette blanche suspecte aux abords d'une école du 8e arrondissement de Lyon.

Le signalement d'une collégienne avait d'ailleurs été pris au sérieux par les policiers qui avaient ouvert une enquête pour tentative d'enlèvement.

Au cœur du dossier, une camionnette blanche, suspecte, qui circulait à proximité d'une école, et dont le conducteur proposait des glaces aux enfants.

La police lyonnaise a finalement annoncé ce vendredi avoir classé l'enquête sans suite. "Il s'agissait en réalité de techniciens qui proposaient des restes d'une boite de glace sans intention malveillante. Aucune infraction n'a été commise", est-il indiqué sur X.

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tentative d'enlèvement

Lyon

ecole

11 commentaires
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69239 le 31/07/2026 à 19:40

Je suggère aux artisans de ne plus acheter de camionnette blanche.

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Tuci le 31/07/2026 à 19:03
la propagande a écrit le 31/07/2026 à 16h32

Oui, comme celui qui avec 2 couteaux poignardaient les femmes! et criait allah aqbah!
Tout va bien en France monsieur nunez et macron
Il en arrivent des milliers d'Espagne
Dormez tranquille🤣🤣🤣🤣

Connais tu l’identité du malfrat? Et son parcours? Renseigne toi !

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Suspect le 31/07/2026 à 18:02
GLOUGLOU 1er a écrit le 31/07/2026 à 17h18

Les écoles sont ouvertes le 31 juillet !

Dans le message de la PN, il s’agit du mois de juin.

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Le loup le 31/07/2026 à 17:37

Aujourd'hui pour un oui ou un non, ça signalé pour tout et rien...

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GLOUGLOU 1er le 31/07/2026 à 17:18

Les écoles sont ouvertes le 31 juillet !

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bob le 31/07/2026 à 17:17
la propagande a écrit le 31/07/2026 à 16h32

Oui, comme celui qui avec 2 couteaux poignardaient les femmes! et criait allah aqbah!
Tout va bien en France monsieur nunez et macron
Il en arrivent des milliers d'Espagne
Dormez tranquille🤣🤣🤣🤣

! ouf la piste terroriste est écartée

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Va à GRENOBLE le 31/07/2026 à 17:03
Looool a écrit le 31/07/2026 à 15h57

Les droitards sont scandalisés à l’idée qu’on puissent condamner des pointeurs.

et reste y sinon tua s NANTES

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la propagande le 31/07/2026 à 16:32

Oui, comme celui qui avec 2 couteaux poignardaient les femmes! et criait allah aqbah!
Tout va bien en France monsieur nunez et macron
Il en arrivent des milliers d'Espagne
Dormez tranquille🤣🤣🤣🤣

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Ex Précisions le 31/07/2026 à 15:59

Pour une fois que des personnes font une bonne action plutôt que de jeter de bonnes glaces on va les faire ch....
Les gens sont devenus totalement paranos, il y a une différence entre faire attention et voir le mal à tous les instants.
Dans ce cas il fallait au moins demander aux intéressés ce qu'il se passe au lieu d'appeler la police.

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Looool le 31/07/2026 à 15:57
Solidarité 69 a écrit le 31/07/2026 à 15h30

Les gauchistes sont scandalisés car ils pensent que si la camionnette avait été noire l'affaire n'aurait pas été classée.

Les droitards sont scandalisés à l’idée qu’on puissent condamner des pointeurs.

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Solidarité 69 le 31/07/2026 à 15:30

Les gauchistes sont scandalisés car ils pensent que si la camionnette avait été noire l'affaire n'aurait pas été classée.

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