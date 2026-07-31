Camionnette blanche près d'une école à Lyon : la police écarte la piste d'une tentative d'enlèvement

Le signalement d'une collégienne avait d'ailleurs été pris au sérieux par les policiers qui avaient ouvert une enquête pour tentative d'enlèvement.
Au cœur du dossier, une camionnette blanche, suspecte, qui circulait à proximité d'une école, et dont le conducteur proposait des glaces aux enfants.
La police lyonnaise a finalement annoncé ce vendredi avoir classé l'enquête sans suite. "Il s'agissait en réalité de techniciens qui proposaient des restes d'une boite de glace sans intention malveillante. Aucune infraction n'a été commise", est-il indiqué sur X.
🚨 #Lyon8 Fausse rumeur/ L'enquête pour "tentative d'enlèvement" en juin 2026 après le signalement d'une collégienne classée sans suite— Police Nationale 69 (@PoliceNat69) July 31, 2026
▶️Il s'agissait en réalité de techniciens qui proposaient des restes d'une boite de glace sans intention malveillante. Aucune infraction commise pic.twitter.com/4gjjEvtAgD
Je suggère aux artisans de ne plus acheter de camionnette blanche.Signaler Répondre
Connais tu l’identité du malfrat? Et son parcours? Renseigne toi !Signaler Répondre
Dans le message de la PN, il s’agit du mois de juin.Signaler Répondre
Aujourd'hui pour un oui ou un non, ça signalé pour tout et rien...Signaler Répondre
Les écoles sont ouvertes le 31 juillet !Signaler Répondre
! ouf la piste terroriste est écartéeSignaler Répondre
et reste y sinon tua s NANTESSignaler Répondre
Oui, comme celui qui avec 2 couteaux poignardaient les femmes! et criait allah aqbah!Signaler Répondre
Tout va bien en France monsieur nunez et macron
Il en arrivent des milliers d'Espagne
Dormez tranquille🤣🤣🤣🤣
Pour une fois que des personnes font une bonne action plutôt que de jeter de bonnes glaces on va les faire ch....Signaler Répondre
Les gens sont devenus totalement paranos, il y a une différence entre faire attention et voir le mal à tous les instants.
Dans ce cas il fallait au moins demander aux intéressés ce qu'il se passe au lieu d'appeler la police.
Les droitards sont scandalisés à l’idée qu’on puissent condamner des pointeurs.Signaler Répondre
Les gauchistes sont scandalisés car ils pensent que si la camionnette avait été noire l'affaire n'aurait pas été classée.Signaler Répondre