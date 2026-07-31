Camionnette blanche près d'une école à Lyon : la police écarte la piste d'une tentative d'enlèvement

Le signalement d'une collégienne avait d'ailleurs été pris au sérieux par les policiers qui avaient ouvert une enquête pour tentative d'enlèvement.

Au cœur du dossier, une camionnette blanche, suspecte, qui circulait à proximité d'une école, et dont le conducteur proposait des glaces aux enfants.

La police lyonnaise a finalement annoncé ce vendredi avoir classé l'enquête sans suite. "Il s'agissait en réalité de techniciens qui proposaient des restes d'une boite de glace sans intention malveillante. Aucune infraction n'a été commise", est-il indiqué sur X.