Sainte-Foy-lès-Lyon : un agent de sécurité grièvement blessé après avoir été percuté par un camion sur le parking de Grand Frais

Une intervention de routine a viré au drame dans l’ouest lyonnais.

Vers 1h30, dans la nuit de jeudi à vendredi, un agent de sécurité de 34 ans a été grièvement blessé sur le parking du Grand Frais de Sainte-Foy-lès-Lyon, route de la Libération. Percuté par un camion à benne, il a été transporté en urgence absolue à l’hôpital Édouard-Herriot, où son pronostic vital était toujours engagé.

La victime souffre de multiples fractures et de plusieurs traumatismes.

Selon les premiers éléments de l’enquête, l’agent avait été dépêché sur place après le déclenchement de l’alarme de l’enseigne.

À son arrivée, il aurait contrôlé un chauffeur de camion qui expliquait être venu récupérer des déchets du magasin. Le trentenaire lui aurait alors demandé de patienter afin d’effectuer des vérifications.

Les circonstances précises restent à établir, mais l’agent se serait retrouvé devant le poids-lourd au moment où celui-ci a redémarré. Il a été renversé puis traîné sur plusieurs mètres.

Le chauffeur soupçonné de tentative d’homicide

Le conducteur, un homme de 61 ans, a été retrouvé peu après sur le parking de l'hypermarché Carrefour voisin de Francheville, grâce au signalement de son véhicule. Il a été placé en garde à vue pour tentative d’homicide. Des analyses toxicologiques ont été réalisées afin de vérifier s’il avait consommé de l’alcool ou des stupéfiants.

Les enquêteurs cherchent désormais à déterminer si le chauffeur a volontairement percuté l’agent de sécurité ou s’il ne s’est pas rendu compte de sa présence devant le camion.

Les investigations se poursuivent, notamment grâce à l’exploitation des images de vidéosurveillance du site, qui devraient permettre de reconstituer le déroulement exact des faits.