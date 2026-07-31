Economie

À la Cité Internationale de Lyon, Lavorel veut reprendre son indépendance face à Marriott

À la Cité Internationale de Lyon, Lavorel veut reprendre son indépendance face à Marriott

Jean-Claude Lavorel ne compte pas prolonger au-delà de 2030 le contrat liant son hôtel lyonnais au groupe Marriott à la Cité Internationale. Le dirigeant envisage de reprendre son indépendance.

Le nom de Marriott pourrait disparaître de la façade de l’hôtel de la Cité Internationale à l’horizon 2030. Jean-Claude Lavorel, président du groupe Lavorel Hotels, a confié à Lyon Décideurs qu’il ne souhaitait pas renouveler le contrat d’enseigne arrivant à échéance dans quatre ans.

Le groupe lyonnais avait acquis cet établissement auprès de Partouche en 2014. L’hôtel, jusque-là exploité sous la bannière Hilton, avait immédiatement rejoint le réseau Marriott.

Douze ans plus tard, Jean-Claude Lavorel dresse un bilan mitigé de ce partenariat. Il reproche notamment au groupe américain d’imposer une partie des fournisseurs, des achats et des choix esthétiques de l’établissement.

"Ils prennent de l’argent sur les produits qu’on aurait eus moins cher et ils imposent plein de choses : des couleurs, du style, etc. Sortir de ce système, c’est tout réfléchi", affirme le dirigeant échaudé.

Une nouvelle identité ou une vente en 2030 ?

À l’expiration du contrat, Lavorel Hotels pourrait donc conserver l’établissement tout en l’exploitant sous sa propre marque. Cette solution permettrait au groupe de retrouver davantage de liberté dans la gestion, l’aménagement et les achats de cet hôtel de grande capacité.

Jean-Claude Lavorel n’a toutefois pas annoncé précisément l’avenir du site. Une éventuelle cession de l’établissement reste donc une hypothèse, alors que le groupe poursuit parallèlement le développement de ses autres enseignes.

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3 commentaires
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Retour sur Terre le 31/07/2026 à 09:44

Pour y avoir fait quelques réunions professionnelles, les prestations de cet hôtel sont très très moyennes.
Idem avec la restauration pourtant hors de prix.
Mieux vaut aller à l'InterContinental si on cherche du haut de gamme

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Dans 4 ans le 31/07/2026 à 09:23

Quel intérêt un 31 juillet pour un sujet qui se posera dans 4 ans ?
Une pub pour l enseigne actuelle ?
Son dénigrement ?

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isorel le 31/07/2026 à 08:58
franchement a écrit le 31/07/2026 à 08h55

Mais on s'en tamponne le coquillard !

c est pourtant eux qui financent ton rsa

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franchement le 31/07/2026 à 08:55

Mais on s'en tamponne le coquillard !

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