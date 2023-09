Lyon : l'homme d'affaires Jean-Claude Lavorel condamné pour fraude fiscale aggravée

A l'occasion d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, le PNF souhaitait le faire condamner à un an de prison avec sursis et 300 000 euros d'amende pour des faits de fraude fiscale aggravée et dissimulation de salariés.

Jean-Claude Lavorel a écopé de cette peine ce mardi selon l'AFP.

La faute à une manoeuvre qui avait entraîné l'acquisition d'un yacht à 3,5 millions d'euros via la société-écran Hanois Bay sur l'île de Guernesey. Le Funky Town était loué 6500 euros la journée à des particuliers. Mais l'enquête a permis de déterminer que celui qui gère désormais un empire hôtelier ainsi que les Bâteaux Lyonnais suite à la vente de LVL Medical avait plusieurs fois profité du yacht, sans payer de location.

Ce qui laissait à penser que le bâteau de luxe appartenait en réalité à Jean-Claude Lavorel. Et que ce dernier le dissimulait, afin qu'il n'intègre pas son patrimoine personnel.

Quant aux faits de dissimulation de salariés, ils concernent le personnel du Funky Town, car le yacht n'était pas déclaré en France, alors qu'il ne naviguait que dans les eaux territoriales françaises.

C'est la fin d'une enquête et d'une procédure qui auront duré 10 ans.