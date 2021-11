Jean-Claude Lavorel élu président de l'office de tourisme du Beaujolais

Le propriétaire du groupe hôtelier de luxe Lavorel Hôtels succède ainsi à Jean-Baptiste Maisonneuve pour les trois années à venir. "J'ai accepté cette présidence avec la forte motivation de faire évoluer la dynamique du tourisme en Beaujolais avec notamment l'oenotourisme et l'événementiel", a réagi Jean-Claude Lavorel.

Il faut dire que le dirigeant connait bien le secteur, puisqu'il est propriétaire du Château de Bagnols et du Château des Ravatys, situés en plein cœur du Beaujolais. Il détient également depuis 2020 un domaine viticole.

"Nul doute que l’homme d’affaires lyonnais, tenace, déterminé et visionnaire saura valoriser le territoire du Beaujolais, son patrimoine historique et culturel, son terroir viticole tout en faisant la promotion d’un tourisme conscient et responsable. Le tourisme rhônalpin a besoin de tels entrepreneurs pour contribuer à sa dynamisation et à son développement : un nouvel horizon s’ouvre pour le Beaujolais", se réjouit dans un communiqué Destination Beaujolais, qui s'attache depuis trois ans à développer l'oenotourisme, l'itinérance et le patrimoine.