Lyon : le Département du Rhône lance son offre touristique pour cet été

La saison estivale est lancée dans le département du Rhône. Les paysages du territoire seront mis à l’honneur autour de onze chemins de randonnée à faire à pied ou à vélo.

Cet été, les objectifs du Département sont de "développer son offre touristique, ses richesses et ses entreprises dans la convivialité et l’épicurisme", présente Martine Publié, la vice-présidente du Département à la Culture, au Tourisme à l’Attractivité et à la Vie associative et la présidente de Rhône Tourisme.

Jean-Louis Vazette, le directeur général de Rhône Tourisme, ajoute qu’il faut créer de la "cohérence dans le territoire rhodanien en étant complémentaire à la Métropole de Lyon."

A chaque territoire son programme

Chaque office de tourisme du Rhône organise pour cet été de nombreuses activités. Quelques-unes ont été présentées ce lundi matin.

L’office de tourisme du Beaujolais vert, représenté par Cécile Dony, met en place la 6e édition du festival les Mardis du Lac autour du lac des Sapins à Cublize. Du 12 juillet au 9 août, chanteurs, peintres, comédiens et danseurs seront, entre autres, en rendez-vous.

Par ailleurs, Destination Beaujolais qui regroupe le vignoble beaujolais propose de juin à octobre prochains des pique-niques et des dégustations de vins dans les vignes du château des Bachelards. Une vingtaine de vignerons mettent à disposition aux visiteurs le meilleur lieu de leur domaine.

Au cœur du Beaujolais des Pierres Dorées et des Monts du Lyonnais, des randonnées gourmandes sont organisées dans le pays de l’Arbresle. Le concept est simple : le randonneur fait son circuit en passant par le centre historique de L’Arbresle et finit par déguster des produits locaux à la micro-brasserie Virage 7.

Quant à l’office de tourisme des Vallons du Lyonnais, il organise, lui, un Cluedo géant à Yzeron les 21 juillet et 24 août prochains. L’objectif est de découvrir la ville de façon ludique.

Pour les Monts du Lyonnais, c’est la musique qui sera à l’honneur lors du festival Festifurie’s, le week-end du 1er et du 2 juillet. Depuis 2015, la Fanfare l’Etoile réunit tous les deux ans des fanfares des quatre coins de la France pour un week-end. Pour l’occasion, le village de Saint-Clément-les-Places où se tient le festival ferme ses portes.

Enfin, entre l’Isère et le Rhône, l’office de tourisme de Vienne Condrieu crée des rendez-wine chaque week-end du 24 juin au 9 octobre. Dans les domaines de Côte-Rôtie et de Condrieu, un wine-note composé d’une dégustation et d’un concert de jazz est organisé le vendredi soir, suivi d’une rando-wine le samedi matin et d’un brunch le dimanche.

M.N.