Près de Lyon : un collégien se fait violenter par un père et son fils en allant prendre son bus

C'est une nouvelle scène de violence terrible qui s'est déroulée aux abords du collège des Quatre Vents à L'Arbresle. Alors qu'il prenait la direction de son bus, un collégien de 14 ans a été violenté et agressé par deux individus, un père de famille de 58 ans et son fils de 26 ans. Selon les informations du Progrès, le plus jeunes des deux aurait voulu venger son petit frère qui aurait été frappé par le collégien.

Une expédition punitive violente. Le fils a sorti un revolver à plomb avant de le pointer sur le front du collégien. Il l'a frappé, le père également. Le jeune collégien a obtenu 8 jours d'ITT après cette scène ultra-violente.

Les deux individus ont eux été interpellés à leur domicile de L'Arbresle. Ils ont été jugés en comparution immédiate ce vendredi et ont écopé d'une peine de 30 mois de prison, dont 10 avec sursis et 2 ans de mise à l’épreuve, toujours selon le quotidien régional.