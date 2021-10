Futur collège "ghetto" de Vénissieux : un recours déposé contre la Métropole de Lyon

Et notamment la parole de l'association No Ghetto qui estime que la Métropole de Lyon s'est trompée dans le choix du lieu d'implantation, "entre deux zones urbaines sensibles et qui fera immanquablement de cet établissement un collège ghetto".

Ce mardi, l'association annonce avoir introduit un recours gracieux contre les deux délibérations du conseil métropolitain. Car ces dernières bafoueraient le principe d'égalité des usagers devant le service public et celui de mixité sociale.

Une décision qui intervient après une rencontre entre No Ghetto et la vice-présidente déléguée aux Collèges, Véronique Moreira.

"Nous avons été surpris d’apprendre qu’aucune étude n’avait été lancée, qu’aucun projet n’était arrêté, et qu’aucun objectif n’était défini, explique un communiqué de presse de l'association. Pire, nous avons compris que Véronique Moreira n’était finalement pas aussi favorable à ce que les collégiens de la métropole puissent échapper à leur assignation à résidence puisque selon elle, “il ne faudrait pas rompre les circuits de solidarité qui existent au sein de ces quartiers populaires". Face à cette incompréhension, nous avons décidé d’utiliser tous les moyens à notre disposition pour que ce débat sur la mixité sociale et d’origine ne soit pas escamoté".

Le recours gracieux permet à l'administration d'une collectivité de réparer une erreur si elle reconnaît en avoir commis une. Si la Métropole n'accepte pas, No Ghetto promet déjà "une démarche contentieuse devant la justice administrative".