Futur collège de Vénissieux : "Que des enfants pauvres à un seul endroit, ça ne va pas marcher" selon Farid Ben Moussa

L'association No Ghetto, créée pour s'opposer à la construction d'un nouveau collège à Vénissieux, estime que ce projet n'est pas bon pour la mixité. "Les habitants pauvres vivent à proximité du futur collège. Automatiquement, ce sont leurs enfants pauvres avec des difficultés qui vont y être scolarisés", constate Farid Ben Moussa, secrétaire de No Ghetto.

Porté par la Métropole de Lyon et la vice-présidente à l'Education Véronique Moreira, le collège pourra-t-il attirer des adolescents qui ne vivent pas dans les quartiers ? "La Métropole a évoqué des options intéressantes pour les futurs élèves. J'ai vu l'option cirque. Je ne pense pas que ça puisse rapporter du travail plus tard", se moque Farid Ben Moussa.

Celui qui est également élu d'opposition à Vénissieux fait un constat simple sur les banlieues : "500 millions d'euros ont été déversés sur le plateau des Minguettes. Pour quel bilan ? Davantage de séparatisme, de problèmes, de délinquance. On a fait tous les tests qui existent, ils peuvent mettre un collège plaqué or, les problèmes seront toujours identiques.

La seule chose qui marche pour donner des chances aux enfants de quartiers, c'est de créer de la mixité sociale et scolaire. Et ça ce n'est pas possible de le faire dans nos quartiers".

Invitée récemment dans les Coulisses du Grand Lyon, Véronique Moreira s'est engagée à mettre en place un indicateur de mixité et d'origine ethnique, conformément aux attentes de No Ghetto. "Si elle l'utilise aujourd'hui, elle ne fabrique pas son collège à Vénissieux. Mettre que des enfants pauvres à un seul endroit, ça ne va pas marcher, ça n'a jamais marché", conclut Farid Ben Moussa.

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.