Véronique Moreira : "Répondre au manque de collèges et à leur mauvais état dans la Métropole de Lyon"

La Métropole de Lyon a récemment annoncé un plan de 300 millions d'euros pour les collèges. Véronique Moreira, vice-présidente en charge de l'Education, indique qu'il n'y avait "aucune transparence sur l'état de santé des bâtiments" à son arrivée aux manettes l'an dernier. Les écologistes ont donc conduit une "revue précise du nombre de collégiens attendus dans le mandat". Et estiment savoir "où construire et où engager des réhabilitations lourdes".

"Ce plan répond à un constat très préoccupant du manque d'équipements et du mauvais état de beaucoup d'entre eux", poursuit l'élue.

Comme en primaire, le cas des cours d'école est sur le devant de la scène : "Les questions de stéréotypes entre les filles et les garçons, en particulier au collège, c'est très important".

Aujourd'hui, 16 collèges de la Métropole n'ont pas de cantine. "On ne pourra pas les construire durant ce mandat. En revanche, on les a bien listées et planifiées, c'est un travail sur plusieurs mandats", précise Véronique Moreira.

Et puis dans le cadre du second tour de la primaire des écologistes, Véronique Moreira est l'une des rares élues lyonnaises à soutenir publiquement Sandrine Rousseau. "Elle a très bien identifié les inquiétudes de la population et propose une posture de changement radical et ferme. (...) Elle a touché au-delà des écologistes", conclut-elle.

