Affaires des remblais à Vaugneray : le maire de la commune mis en examen

Si l'affaire des remblais à Vaugneray dure depuis plus de dix ans il semblerait, selon nos confrères du Progrès,que celle-ci touche bientôt à sa fin.

En effet, la commune des Monts du Lyonnais a vu cette semaine se dérouler une série d'arrestations par l’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique (OCLAESP) pour le déversement sauvage de terre et déchets de chantiers sur des terrains agricoles.

Sur le banc des accusés : sept personnes, placées sous contrôle judiciaire, dont le maire de Vaugneray Daniel Jullien, lui placé en garde à vue mercredi et accusé de " prise illégale d’intérêts par un élu public ".

Ce sont des associations (dont la Sauvegarde des Côteaux du Lyonnais) ainsi que des riverains qui ont signalé au cours de ans ces déversements de terres de remblais, visiblement saturées de déchets de chantiers, dans les champs environnants la commune. Le pôle régional de l'environnement du parquet de Lyon ouvrait l'enquête préliminaire en mai 2022, rapidement suivie d'une information judiciaire en mai 2023.

Un trafic de déchets en bande organisée

Les conclusions sont alarmantes : depuis 2020, 180 000 mètres cubes de déchets ont été déversés depuis des chantiers du bâtiment et des travaux public dans des décharges sauvages, selon le parquet de Lyon. Ils contiendraient, selon les mots du président de la Sauvegarde des Coteaux du Lyonnais (SCL) confiés à nos confrères, "du plastique, de la ferraille, des restes de béton et sûrement de l'amiante ", ce qui pourrait avoir un impact irréversible sur l'environnement.

Ces dépôts seraient l’œuvre d'un trafic de déchets en bande organisée orchestré par des promoteurs immobiliers, des entreprises de terrassement, de transports, des agriculteurs et propriétaires fonciers.

Mises en examens et chefs d'accusations

Outre le Maire de la Commune, mis en examen par le parquet pour "favorisation et facilitation de la commission des faits", six autres personnes ont été mises en examens pour "gestion irrégulière de déchets en bande organisée, enfouissement ou dépôt de déchets de construction non autorisée sur une terre agricole ", mais aussi pour "abandon ou dépôt de déchets par leur producteur ou détenteur en bande organisée, faux et usage de faux, atteinte illicite en bande organisée à la conservation d’une espèce animale protégée ou à son habitat, infractions en matière de conservation de l’habitat d’espèces protégées et blanchiment".

Parmi elles, des dirigeants d'entreprises de terrassement et de transport, mais aussi des agriculteurs, tous placés sous contrôle judiciaire.