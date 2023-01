Rhône : la fréquence des cars des Monts du Lyonnais augmente ce mardi

Entre 6h et 7h, un bus passera toutes les 15 minutes au lieu des 20 actuelles. Cette ligne va aussi permettre aux usagers d’emporter leur vélo avec eux. Accrocher son deux-roues est gratuit, mais il n’est pas possible de réserver un emplacement. En fonction des cars, cinq à six places sont disponibles.

Pour une question de sécurité, des caméras sont installées sur chacun de ces bus. Il ne s’agit pour l’instant que d’un test, mais s’il est convaincant, il devrait se poursuivre.