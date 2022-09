Lyon : la ligne de bus 2Ex renforcée à l’occasion de la Foire des Monts du Lyonnais

La Foire accueillera notamment un marché fermier, une mini-ferme, du matériel agricole ainsi que des commerçants et artisans. A cette occasion, la ligne de bus 2Ex du réseau des Cars du Rhône reliant Chazelles-sur-Lyon à Gorge de Loup va assurer cinq services supplémentaires durant le week-end.



Le vendredi 16, un départ supplémentaire aura lieu de Chazelles-sur-Lyon à 21h.

Le samedi 17, deux départs supplémentaires auront lieu de Gorge de Loup à 13h et 14h.

Le dimanche 18, deux départs supplémentaires auront lieu de Chazelles-sur-Lyon à 17h30 et 18h30.

Entre Gorge de Loup et Thurins, le ticket a la tarification TCL soit 1,90 euros pour un trajet et entre Saint-Martin-en-Haut et Chazelles-sur-Lyon, c’est la tarification Cars du Rhône qui s’applique soit 2,10 euros pour le trajet.