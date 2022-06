Le réseau des Cars du Rhône renforcé par le SYTRAL, une nouvelle ligne créée

Les élus ont rapidement validé la création de la nouvelle Société Publique Locale de Mobilités avant de se pencher sur de nombreux dossiers concernant les Cars du Rhône. Pour rappel, le département a cédé la gestion de ce service d'autobus ruraux au nouveau SYTRAL créé en début d'année 2022.

Il a donc été décidé ce jeudi la création d'une nouvelle ligne entre Savigny et l'Arbresle baptisée ligne 285. A compter du 8 juillet prochain, elle desservira également Sain-Bel du lundi au samedi (10 services/ entre 7h et 18h la semaine et 6 services/jours entre 9h40 et 17h45 le samedi).

Aussi, les deux lignes les plus fréquentées du réseau seront renforcées à la rentrée. La 2EX (Chazelles - Gorge de Loup) sera cadencée à 20 minutes en heures de pointe et une heure le reste du temps à partir du 1er septembre. La 118 (Belleville - Villefranche - Gare de Vaise) connaîtra quant à elle 6 allers-retours supplémentaires chaque jour en semaine.

A cela s'ajoute quelques légers renforts sur les lignes du Sud-Ouest de Rhône "afin de favoriser l'interconnexion aux lignes fortes du réseau TCL", en prévision notamment du prolongement du métro B jusqu'à Saint-Genis-Laval (lignes 111, 113, 114, 119, 120, 121 et 145).

Lors de ce même conseil d'administration, le SYTRAL Mobilités a également adopté le dossier d'enquête publique préalable de la future ligne 10 du tramway lyonnais. Place désormais à l'enquête publique "officielle" qui devrait permettre de confirmer l'utilité publique du projet de 295 millions d'euros. Pour rappel, le T10 reliera la Halle Tony-Garnier (Lyon 7) à la gare de Vénissieux.