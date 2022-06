Lyon : il est désormais possible de payer par carte bancaire dans les Cars du Rhône

Dès ce vendredi, 24 des 26 lignes régulières du réseau des Cars du Rhône proposeront un nouvel équipement à ses usagers. En effet, il est désormais possible de payer à bord des cars par carte bancaire comme sur le réseau TCL. Les lignes 112 et 264 ne seront, elles, équipées que le 1er septembre prochain.

L’objectif est de "faciliter la mobilité des voyageurs occasionnels et des touristes, et d’encourager toujours plus l’utilisation des transports en commun", précise Bruno Bernard, le président de Sytral Mobilités et de la Métropole de Lyon.

Autre nouveauté : une rubrique "Tourisme" a été ajoutée au site Internet des Cars du Rhône. Celle-ci dresse la liste des lignes disponibles en été et qui desservent des arrêts proches de lieux de loisirs.