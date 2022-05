Cars du Rhône : ouverture des inscriptions annuelles scolaires/étudiants

Vous avez jusqu’au 15 juillet pour effectuer la demande de cette carte de transport et ainsi avoir la garantie d’un titre valide dès la rentrée scolaire prochaine. Cette carte, valable cinq ans, permet de combiner plusieurs réseaux de transports du territoire rhônalpin, comme TCL, Libellule, la SNCF…

Pour les bénéficiaires déjà inscrits pour l’année scolaire 2021/2022, ce nouvel abonnement sera chargé, après inscription, sur leur carte Oùra. Pour ceux qui ne l’ont pas encore, ils recevront la carte après souscription de leur abonnement.

Le réseau des Cars du Rhône se compose de plus de 340 lignes régulières et scolaires. Ce système permet à plus de 22 000 élèves de rejoindre leurs établissements scolaires.

Pour en savoir davantage sur les tarifs, le règlement des transports, avoir les nouveaux horaires ou encore les itinéraires, allez sur le site : www.carsdurhone.fr