Les inscriptions pour Re Lyon Nous ouvertes

Pour participer à cette "journée de partage et de convivialité autour de parcours ludiques, sportifs et culturels en équipe", il sera possible de s'inscrire à compter de ce mercredi sur le site www.lyon.fr.

Des équipes de 2 à 4 personnes pourront participer à l’un des deux parcours proposés, accessibles à tous et sans aucune obligation de performance et de classement.

"ReLyon Nous est un évènement gratuit qui permet à tous les Lyonnais de parcourir la ville tout en s’amusant. Nous tenions à maintenir son organisation en 2021, car nous avons besoin de pouvoir retrouver des moments de partage et de convivialité en famille ou entre amis", a expliqué Julie Nublat-Faure, adjointe au Maire de Lyon en charge du sport, de la jeunesse, de la vie associative et de l’éducation populaire.

Les départs se feront par vagues successives dès 8 heures du matin selon plusieurs parcours imaginés pour allier activités sportives et découvertes culturelles. La recherche d’indices pour résoudre une énigme constitue le fil conducteur de la journée et orientera les participants vers différents sites de la ville.