L'édition 2021 de Re Lyon Nous décalée à l'automne

Organisé au mois de juin, l'événement est finalement décalé au 26 septembre prochain en raison du contexte sanitaire.

Re Lyon Nous "propose aux Lyonnaises et aux Lyonnais une journée de partage et convivialité, autour de parcours ludiques, sportifs et culturels en équipe. La recherche d’indices pour résoudre une énigme constitue le fil conducteur de la journée et orientera les participants vers différents sites de la ville", rappelle la Ville de Lyon.

Les participants sont inscrits par équipe de 2 à 4 personnes à l’un des deux parcours proposés, accessibles à tous et sans aucune obligation de performance et de classement. 5 000 personnes y participent chaque année. Les inscriptions seront ouvertes début septembre sur lyon.fr.