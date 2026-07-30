766 kg de cannabis dans un fourgon sur l'A7 : un Villeurbannais fixé sur son sort

Les faits remontent à la nuit du 18 au 19 juin. Au péage de Reventin-Vaugris, en Isère, les douaniers contrôlent un fourgon Renault Master qu'ils surveillaient dans le cadre d'une enquête. À l'intérieur du véhicule, ils découvrent 24 sacs de sport contenant au total 766 kg de résine de cannabis.

À la barre, le prévenu a expliqué avoir accepté cette mission contre une rémunération de 2 200 euros, alors qu'il traversait une période de graves difficultés financières. Il a indiqué avoir été mis en relation avec un contact via une messagerie cryptée avant de récupérer le véhicule, un téléphone et de l'argent destiné aux frais de péage.

Selon ses déclarations, le chargement du fourgon s'est déroulé sur une aire de repos située à Pia, près de Perpignan, sans qu'il ne quitte son véhicule. Il a assuré avoir compris qu'il transportait des stupéfiants, mais avoir ignoré l'ampleur exacte de la cargaison.

Le convoi a finalement été intercepté vers 1h30 au péage de Reventin-Vaugris. Les douaniers disposaient d'informations selon lesquelles ce fourgon aurait été utilisé à plusieurs reprises pour acheminer de la drogue depuis l'Espagne.

Déjà condamné par le passé dans une affaire liée aux stupéfiants, le Villeurbannais a expliqué avoir repris une activité professionnelle après sa sortie de prison en 2013, avant que des difficultés personnelles et financières ne le conduisent à accepter ce transport.

Poursuivi notamment pour des faits liés au trafic de stupéfiants, il a finalement été relaxé du chef d'importation. En revanche, le tribunal l'a condamné ce mercredi 29 juillet à six ans d'emprisonnement, avec maintien en détention.

Le jugement est également assorti d'une amende de 500 000 euros ainsi que d'une interdiction de paraître pendant cinq ans en Isère et dans les Pyrénées-Orientales.