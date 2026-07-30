Judiciaire

766 kg de cannabis dans un fourgon sur l'A7 : un Villeurbannais fixé sur son sort

766 kg de cannabis dans un fourgon sur l'A7 : un Villeurbannais fixé sur son sort
DR : Douane France

Le tribunal judiciaire de Vienne a condamné, ce mercredi 29 juillet, un homme de 37 ans originaire de Villeurbanne pour avoir convoyé une importante cargaison de résine de cannabis sur l'autoroute A7.

Les faits remontent à la nuit du 18 au 19 juin. Au péage de Reventin-Vaugris, en Isère, les douaniers contrôlent un fourgon Renault Master qu'ils surveillaient dans le cadre d'une enquête. À l'intérieur du véhicule, ils découvrent 24 sacs de sport contenant au total 766 kg de résine de cannabis.

À la barre, le prévenu a expliqué avoir accepté cette mission contre une rémunération de 2 200 euros, alors qu'il traversait une période de graves difficultés financières. Il a indiqué avoir été mis en relation avec un contact via une messagerie cryptée avant de récupérer le véhicule, un téléphone et de l'argent destiné aux frais de péage.

Selon ses déclarations, le chargement du fourgon s'est déroulé sur une aire de repos située à Pia, près de Perpignan, sans qu'il ne quitte son véhicule. Il a assuré avoir compris qu'il transportait des stupéfiants, mais avoir ignoré l'ampleur exacte de la cargaison.

Le convoi a finalement été intercepté vers 1h30 au péage de Reventin-Vaugris. Les douaniers disposaient d'informations selon lesquelles ce fourgon aurait été utilisé à plusieurs reprises pour acheminer de la drogue depuis l'Espagne.

Déjà condamné par le passé dans une affaire liée aux stupéfiants, le Villeurbannais a expliqué avoir repris une activité professionnelle après sa sortie de prison en 2013, avant que des difficultés personnelles et financières ne le conduisent à accepter ce transport.

Poursuivi notamment pour des faits liés au trafic de stupéfiants, il a finalement été relaxé du chef d'importation. En revanche, le tribunal l'a condamné ce mercredi 29 juillet à six ans d'emprisonnement, avec maintien en détention.

Le jugement est également assorti d'une amende de 500 000 euros ainsi que d'une interdiction de paraître pendant cinq ans en Isère et dans les Pyrénées-Orientales.

Tags :

douane

go fast

4 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Les bobos d'LFI et EELV en rupture d'appovisionnement le 30/07/2026 à 19:09
Les Fachos Incultes a écrit le 30/07/2026 à 18h36

Mince, la livraison pour les députés LFI n'arrivera pas à bon port.

Va falloir que les camés se trouvent un autre livreur.

erait un débat national

Signaler Répondre
avatar
ou là là le 30/07/2026 à 19:03

766 kg dans 24 sacs ? mais cela nous fait des sacs de pratiquement 32 kg ! il faut avoir les gros bras dans le métier !

Signaler Répondre
avatar
Gui le 30/07/2026 à 18:58

Il faut créer un site Villeurbanne mag spécifique tellement c'est agité chez eux.

Signaler Répondre
avatar
Soyez plus clair le 30/07/2026 à 18:55
Soyez plus clair et direct a écrit le 30/07/2026 à 18h35

Quand Lyon Mag écrit un homme originaire de Villeurbanne, faut lire = maghrébin d'origibe Algérienne habitant temporerement Villeurbanne
Tous les Villeurbannais ne sont pas des délinquants, mais la prison de Corbas acceueille 30 % de délinquants Algérien ou double nationalité
Dehors et retour manu militari au bled, ils vont moins rigoler

"ou double nationalité" ?
donc français !

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 30/07/2026 à 18:47

Encore Villeurb'Âne ;-)

Signaler Répondre
avatar
Les Fachos Incultes le 30/07/2026 à 18:36

Mince, la livraison pour les députés LFI n'arrivera pas à bon port.

Va falloir que les camés se trouvent un autre livreur.

Signaler Répondre
avatar
Solidarité 69 le 30/07/2026 à 18:35

Quand ce n'est pas à Villeurbanne, c'est un villeurbannais.
Quelle est donc cette ville où il fait bon fuire.

Signaler Répondre
avatar
Soyez plus clair et direct le 30/07/2026 à 18:35

Quand Lyon Mag écrit un homme originaire de Villeurbanne, faut lire = maghrébin d'origibe Algérienne habitant temporerement Villeurbanne
Tous les Villeurbannais ne sont pas des délinquants, mais la prison de Corbas acceueille 30 % de délinquants Algérien ou double nationalité
Dehors et retour manu militari au bled, ils vont moins rigoler

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.