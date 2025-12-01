Un automobiliste a forcé un contrôle douanier samedi ce samedi 29 novembre, sur l’autoroute A7. Selon les informations du Dauphiné Libéré, un conducteur circulant en direction du Sud a refusé d’obtempérer lors d’un contrôle douanier installé vers 21h30 au niveau du péage de Reventin-Vaugris (sud de Lyon), dans l’Isère.

L’automobiliste, au volant d’une Renault Clio, aurait forcé le dispositif avant de franchir la herse déployée par les agents. Ses pneus crevés l’ont ensuite contraint à stopper son véhicule quelques kilomètres plus loin.

Lorsque les douaniers sont arrivés sur place, le conducteur avait déjà pris la fuite à pied. À l’intérieur de l’habitacle, les agents ont découvert 23 kilos de cocaïne, pour une valeur estimée à plus d’un million d’euros à la revente.

L’enquête se poursuit sous la direction du parquet de Vienne, qui a confié les investigations à la brigade de recherches locale. La voiture a été minutieusement examinée par les techniciens en identification criminelle dans l’espoir de retrouver des éléments permettant d’identifier le fuyard.