Trafic de stupéfiants : 450 kg de résine de cannabis saisis, quatre suspects interpellés par l'OFAST de Lyon

À la fin de l’été 2025, l’OFAST de Lyon avait ouvert une enquête préliminaire sous la direction du parquet de Saint-Étienne, portant sur les déplacements d’un véhicule volé et faussement immatriculé, soupçonné d’être impliqué dans des opérations d’importation de stupéfiants entre l’Espagne et la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Entre la fin août et le début octobre 2025, ce véhicule aurait participé à plusieurs acheminements de drogue à destination de Saint-Étienne.

Le samedi 4 octobre au matin, un important dispositif policier était déployé pour intercepter le véhicule. D’après la Direction interdépartementale de la police nationale (DIPN), "le véhicule forçait le passage à la barrière de péage et, malgré trois pneus crevés, le conducteur parvenait à rejoindre le département de l’Ardèche, en jetant simultanément des clous crève-pneus dans le but de gêner la progression des policiers à sa poursuite."

L’homme finissait par abandonner le véhicule dans la commune de Serrières (Ardèche) avant d’être interpellé par les enquêteurs. La fouille du véhicule révélait 450 kg de résine de cannabis conditionnés dans des sacs de sport, ainsi que plusieurs jeux de plaques d’immatriculation et des boîtes de clous crève-pneus.

Le conducteur, âgé de 28 ans et défavorablement connu des services de police, faisait déjà l’objet de deux mandats de dépôt et d’un mandat de recherche.

Le même jour, le principal ouvreur du convoi était interpellé à son domicile dans l’Hérault par les enquêteurs de la DCOS 34, suivi d’un troisième suspect âgé de 30 ans, arrêté le lendemain, dimanche 5 octobre, par les mêmes services. Le lundi 6 octobre, les policiers procédaient à l’interpellation d’un jeune homme de 20 ans, impliqué dans plusieurs ouvertures de péage. Lors de la perquisition, 500 euros étaient saisis.

Selon la police, "le conducteur du véhicule chargé de produits stupéfiants faisait valoir son droit au silence", tandis que "les ouvreurs reconnaissaient leurs implications mais refusaient de communiquer tout renseignement exploitable concernant leurs commanditaires."

Les quatre hommes ont été poursuivis pour des faits d’acquisition, détention, transport, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, importation non autorisée commise en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs. Ils ont été déférés mardi 6 octobre au palais de justice de Saint-Étienne pour y être mis en examen. Trois d’entre eux ont été placés en détention provisoire.