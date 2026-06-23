Sud de Lyon : un Villeurbannais arrêté avec 766 kg de cannabis dans son fourgon sur l’A7

Dans la nuit du 18 au 19 juin, vers 1h30 du matin, les agents des douanes ont procédé à l'inspection d'un fourgon Renault Master au niveau du péage de Reventin-Vaugris, sur l'autoroute A7 en Isère.

À bord se trouvait un homme de 37 ans domicilié à Villeurbanne. Selon le Dauphiné Libéré, lorsque les fonctionnaires ont demandé l'ouverture de la partie arrière du véhicule, ils ont découvert de nombreux sacs de sport contenant des pains de résine de cannabis.

Après pesée, la cargaison s'est révélée particulièrement importante : 766 kilos de cannabis étaient transportés dans le fourgon.

Une marchandise destinée au marché lyonnais

Les investigations ont permis d'établir que le conducteur avait quitté la région lyonnaise avant de rejoindre l'Espagne. Selon les éléments recueillis par les enquêteurs, il recevait ses consignes par téléphone au cours du trajet. Le chargement de stupéfiants aurait ensuite été effectué sur place avant son retour vers la France. La marchandise était à priori destinée au marché lyonnais.

La valeur de la marchandise est estimée à environ 2,2 millions d'euros "en gros" et à plus de 6 millions d'euros au détail.

Déjà condamné dans une affaire de trafic de stupéfiants il y a une quinzaine d'années, le Villeurbannais a été remis aux enquêteurs de l'Office anti-stupéfiants (Ofast) de Lyon, sur instruction du parquet de Vienne.

Des dettes évoquées

Entendu durant 36 heures, le suspect aurait expliqué avoir accepté cette mission en raison de difficultés financières. Il aurait notamment évoqué des dettes liées au poker ainsi qu'à l'achat d'un véhicule.

Sans emploi au moment des faits, cet ancien plombier et livreur affirme avoir abandonné toute activité liée au trafic de drogue depuis plusieurs années. Il n'aurait toutefois pas souhaité communiquer l'identité des personnes ayant organisé l'opération.

Les investigations se poursuivent également autour du fourgon utilisé pour le transport. Selon les premiers éléments évoqués au cours de l'enquête, le véhicule aurait été immatriculé par une structure suspectée d'avoir enregistré plusieurs centaines de véhicules en quelques mois.