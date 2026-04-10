Il cherchait de la cocaïne à Vénissieux : le "client" piégé, frappé et dépouillé en pleine rue

La scène s’est déroulée en début de soirée, mardi 7 avril, sur le boulevard Croizat à Vénissieux. Un homme, venu spécialement pour acquérir de la cocaïne, a vu la transaction dégénérer.

Selon les premiers éléments, un différend aurait éclaté au moment de l’échange, pour une raison qui reste encore inconnue. La situation s’est rapidement envenimée : le "client" a été frappé à la tête par plusieurs individus présents sur place.

Alertés par un témoin, les policiers sont intervenus rapidement. Mais malgré leur arrivée, ils n’ont pas pu empêcher le vol de la moto de la victime, subtilisée dans la confusion, précise le Progrès.

Situé à proximité des transports en commun, notamment du tramway T4 et du métro, ce secteur du boulevard Croizat est identifié depuis plusieurs années comme un point de deal actif de la métropole de Lyon.