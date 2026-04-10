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Il cherchait de la cocaïne à Vénissieux : le "client" piégé, frappé et dépouillé en pleine rue

Il cherchait de la cocaïne à Vénissieux : le "client" piégé, frappé et dépouillé en pleine rue
Il cherchait de la cocaïne à Vénissieux : le "client" piégé, frappé et dépouillé en pleine rue - LyonMag

Acheter de la drogue peut coûter cher… très cher.

La scène s’est déroulée en début de soirée, mardi 7 avril, sur le boulevard Croizat à Vénissieux. Un homme, venu spécialement pour acquérir de la cocaïne, a vu la transaction dégénérer.

Selon les premiers éléments, un différend aurait éclaté au moment de l’échange, pour une raison qui reste encore inconnue. La situation s’est rapidement envenimée : le "client" a été frappé à la tête par plusieurs individus présents sur place.

Alertés par un témoin, les policiers sont intervenus rapidement. Mais malgré leur arrivée, ils n’ont pas pu empêcher le vol de la moto de la victime, subtilisée dans la confusion, précise le Progrès

Situé à proximité des transports en commun, notamment du tramway T4 et du métro, ce secteur du boulevard Croizat est identifié depuis plusieurs années comme un point de deal actif de la métropole de Lyon.

Tags :

deal

trafic de stupéfiant

12 commentaires
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Parponnes le 10/04/2026 à 12:07
Yassine a écrit le 10/04/2026 à 10h47

C’est des grosse sal….. dans ce four ,c’est F D pavute il on que de la merde et ces des voleurs ces clochard c’est des putin de hemej de clochard à Vénissieux ça va les foueter c p u t e

T'as trop raison gros ^^

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L'acier le 10/04/2026 à 12:05

La drogue de toute façon ne sert à rien à part s'abîmer la santé et faire profiter la délinquance


consommateurs votre argent peut servir à bien autres choses.

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Ipsos le 10/04/2026 à 12:02

Je lance un sondage :
Faut il plaindre la ""victime " ?

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Watt le 10/04/2026 à 12:01

"identifié depuis plusieurs années comme un point de deal actif de la métropole de Lyon."

Et on laisse faire !

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Gracieux 70 le 10/04/2026 à 12:01

Jusqu'à quand va-t-on imposer le règne du banditisme à la population ? Jusqu'au départ de Macron ?

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Knox le 10/04/2026 à 11:59

Si personne n'en achète tout le problème est réglé, plus de trafic, plus de violences et si c'est point de deal connu que font les pouvoirs publics?

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MouloudDreji le 10/04/2026 à 11:48

Très bonne chose cela va dissuader les futurs toxicomanes de venir se servir ici.

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Moi le 10/04/2026 à 11:45
Yassine a écrit le 10/04/2026 à 10h47

C’est des grosse sal….. dans ce four ,c’est F D pavute il on que de la merde et ces des voleurs ces clochard c’est des putin de hemej de clochard à Vénissieux ça va les foueter c p u t e

Je croyais que les messages étaient contrôlés avant diffusion, je m'aperçois qu'il n'en est rien !...

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La Meute le 10/04/2026 à 11:16

Pas un problème de voir un LFIste se faire dépouiller

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Bob74 le 10/04/2026 à 11:15

Parfait,
Que ca lui serve de leçon, Sans client pas de traffic

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Yassine le 10/04/2026 à 10:47

C’est des grosse sal….. dans ce four ,c’est F D pavute il on que de la merde et ces des voleurs ces clochard c’est des putin de hemej de clochard à Vénissieux ça va les foueter c p u t e

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le service le 10/04/2026 à 10:44

laisse à desirer

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GAD le 10/04/2026 à 10:39

Bof...

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