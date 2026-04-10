Il cherchait de la cocaïne à Vénissieux : le "client" piégé, frappé et dépouillé en pleine rue

La scène s’est déroulée en début de soirée, mardi 7 avril, sur le boulevard Croizat à Vénissieux. Un homme, venu spécialement pour acquérir de la cocaïne, a vu la transaction dégénérer.
Selon les premiers éléments, un différend aurait éclaté au moment de l’échange, pour une raison qui reste encore inconnue. La situation s’est rapidement envenimée : le "client" a été frappé à la tête par plusieurs individus présents sur place.
Alertés par un témoin, les policiers sont intervenus rapidement. Mais malgré leur arrivée, ils n’ont pas pu empêcher le vol de la moto de la victime, subtilisée dans la confusion, précise le Progrès.
Situé à proximité des transports en commun, notamment du tramway T4 et du métro, ce secteur du boulevard Croizat est identifié depuis plusieurs années comme un point de deal actif de la métropole de Lyon.
T'as trop raison gros ^^Signaler Répondre
La drogue de toute façon ne sert à rien à part s'abîmer la santé et faire profiter la délinquanceSignaler Répondre
consommateurs votre argent peut servir à bien autres choses.
Je lance un sondage :Signaler Répondre
Faut il plaindre la ""victime " ?
"identifié depuis plusieurs années comme un point de deal actif de la métropole de Lyon."Signaler Répondre
Et on laisse faire !
Jusqu'à quand va-t-on imposer le règne du banditisme à la population ? Jusqu'au départ de Macron ?Signaler Répondre
Si personne n'en achète tout le problème est réglé, plus de trafic, plus de violences et si c'est point de deal connu que font les pouvoirs publics?Signaler Répondre
Très bonne chose cela va dissuader les futurs toxicomanes de venir se servir ici.Signaler Répondre
Je croyais que les messages étaient contrôlés avant diffusion, je m'aperçois qu'il n'en est rien !...Signaler Répondre
Pas un problème de voir un LFIste se faire dépouillerSignaler Répondre
Parfait,Signaler Répondre
Que ca lui serve de leçon, Sans client pas de traffic
C’est des grosse sal….. dans ce four ,c’est F D pavute il on que de la merde et ces des voleurs ces clochard c’est des putin de hemej de clochard à Vénissieux ça va les foueter c p u t eSignaler Répondre
laisse à desirerSignaler Répondre
Bof...Signaler Répondre