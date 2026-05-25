Près de Lyon : nouvel accident mortel dans le Beaujolais, un jeune tué, trois autres blessés

La route du Beaujolais a encore tué. Après l'accident mortel de dimanche à Charentay dans lequel une jeune femme de 19 ans a perdu la vie, c'est à Limas qu'un drame est survenu quelques heures plus tard, dans la nuit de dimanche à lundi.
Vers 5h du matin, sur la route de Riottier, un véhicule a percuté un arbre dans des circonstances encore floues. Il semblerait que la vitesse excessive soit en cause.
A l'arrivée des secours, l'un des quatre occupants de la voiture était déjà décédé. Ses trois amis âgés de 24 ans ont été pris en charge. Grièvement blessés, ils ont été hospitalisés dans l'agglomération lyonnaise.
Une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur ce 18e décès survenu dans le Rhône depuis le début de l'année.
Jeunesse inconsciente qui veut profiter de la vie.Signaler Répondre
Personne parmi les politiques s'offusque des accidents à répétition de cette jeunesse complètement déphasée.
Jeunesse perdue
Il faudrait le permis à 22 ans, je ne vois pas autrement comment réduire drastiquement les morts sur les routes...Signaler Répondre
Les arbres au bord des routes c'est très bien, maintenant si il y en a qui se les prennent en pleine poire, c'est pour une bonne raison, l'absence se contrôle, donc vitesse excessive ou alcool ou téléphone ou snifette ou protoxite, sinon soyons respectueux de nos arbres et respectons lesSignaler Répondre
"La Fureur de Vivre" a 70 ans, et ça continue (presque) tous les week-end, notamment en Rhône-Alpes.Signaler Répondre
Sur cette même commune, 2 neveux auraient pu y laisser la vie dans les mêmes conditions : pleine nuit, vitesse, addictions...
Et à propos de platanes, à 15 km de là, ne croisez surtout pas le matériel agricole devenu hors norme sur la D27 avant St Trivier, les arbres à quelques cm de la route, l'écart ne pardonne pas !
Quand la mort d' un jeune ou d'une personne quel que soit le motif fais écrire des débilités pareil ,ca craint.Signaler Répondre
Après 2 accidents de vélo avec seulement des blessés, la Mérropole fait tout un foin sur la sécurité.Signaler Répondre
Avec 2 accidents MORTELS d'auto, on attend une réaction de sécurisation ENCORE PLUS ÉNERGIQUE et volontariste (ralentisseurs, contrôles de vitesse et alcoolémie, contrôle de permis et assurance....) !!
La route de Riottier est bien connue a Villefranche! Ils s'en servent comme un circuit! Elle a pourtant été aménagée pour réduire la vitesse!Signaler Répondre
J'espère que le platane va bien 🤣
Faisons encore baisser les limitations et mettons encore plus de radars, cela fera baisser la mortalité routière. Spoiler : non.Signaler Répondre
Dicton du jour : à Limas, roule pas plus vite qu'une limace !Signaler Répondre