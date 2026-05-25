Près de Lyon : nouvel accident mortel dans le Beaujolais, un jeune tué, trois autres blessés

La route du Beaujolais a encore tué. Après l'accident mortel de dimanche à Charentay dans lequel une jeune femme de 19 ans a perdu la vie, c'est à Limas qu'un drame est survenu quelques heures plus tard, dans la nuit de dimanche à lundi.

Vers 5h du matin, sur la route de Riottier, un véhicule a percuté un arbre dans des circonstances encore floues. Il semblerait que la vitesse excessive soit en cause.

A l'arrivée des secours, l'un des quatre occupants de la voiture était déjà décédé. Ses trois amis âgés de 24 ans ont été pris en charge. Grièvement blessés, ils ont été hospitalisés dans l'agglomération lyonnaise.

Une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur ce 18e décès survenu dans le Rhône depuis le début de l'année.