Faits Divers

Près de Lyon : nouvel accident mortel dans le Beaujolais, un jeune tué, trois autres blessés

Près de Lyon : nouvel accident mortel dans le Beaujolais, un jeune tué, trois autres blessés
Photo d'illustration - DR

Dans la nuit du dimanche 24 au lundi 25 mai, un accident s'est produit à Limas. Une voiture a percuté un arbre, faisant un mort et trois blessés graves.

La route du Beaujolais a encore tué. Après l'accident mortel de dimanche à Charentay dans lequel une jeune femme de 19 ans a perdu la vie, c'est à Limas qu'un drame est survenu quelques heures plus tard, dans la nuit de dimanche à lundi.

Vers 5h du matin, sur la route de Riottier, un véhicule a percuté un arbre dans des circonstances encore floues. Il semblerait que la vitesse excessive soit en cause.

A l'arrivée des secours, l'un des quatre occupants de la voiture était déjà décédé. Ses trois amis âgés de 24 ans ont été pris en charge. Grièvement blessés, ils ont été hospitalisés dans l'agglomération lyonnaise.

Une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur ce 18e décès survenu dans le Rhône depuis le début de l'année.

8 commentaires
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Rlb le 25/05/2026 à 13:57

Jeunesse inconsciente qui veut profiter de la vie.
Personne parmi les politiques s'offusque des accidents à répétition de cette jeunesse complètement déphasée.
Jeunesse perdue

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Ex Précisions le 25/05/2026 à 12:21

Il faudrait le permis à 22 ans, je ne vois pas autrement comment réduire drastiquement les morts sur les routes...

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French connection le 25/05/2026 à 11:50

Les arbres au bord des routes c'est très bien, maintenant si il y en a qui se les prennent en pleine poire, c'est pour une bonne raison, l'absence se contrôle, donc vitesse excessive ou alcool ou téléphone ou snifette ou protoxite, sinon soyons respectueux de nos arbres et respectons les

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Hugh le 25/05/2026 à 11:09

"La Fureur de Vivre" a 70 ans, et ça continue (presque) tous les week-end, notamment en Rhône-Alpes.
Sur cette même commune, 2 neveux auraient pu y laisser la vie dans les mêmes conditions : pleine nuit, vitesse, addictions...
Et à propos de platanes, à 15 km de là, ne croisez surtout pas le matériel agricole devenu hors norme sur la D27 avant St Trivier, les arbres à quelques cm de la route, l'écart ne pardonne pas !

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Franck66 le 25/05/2026 à 11:05

Quand la mort d' un jeune ou d'une personne quel que soit le motif fais écrire des débilités pareil ,ca craint.

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Sécurité le 25/05/2026 à 10:57

Après 2 accidents de vélo avec seulement des blessés, la Mérropole fait tout un foin sur la sécurité.

Avec 2 accidents MORTELS d'auto, on attend une réaction de sécurisation ENCORE PLUS ÉNERGIQUE et volontariste (ralentisseurs, contrôles de vitesse et alcoolémie, contrôle de permis et assurance....) !!

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cony le 25/05/2026 à 10:16

La route de Riottier est bien connue a Villefranche! Ils s'en servent comme un circuit! Elle a pourtant été aménagée pour réduire la vitesse!
J'espère que le platane va bien 🤣

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Jino le 25/05/2026 à 09:25

Faisons encore baisser les limitations et mettons encore plus de radars, cela fera baisser la mortalité routière. Spoiler : non.

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Ritchie le 25/05/2026 à 08:38

Dicton du jour : à Limas, roule pas plus vite qu'une limace !

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