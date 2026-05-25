Accident mortel près de Lyon : sa voiture part en tonneaux, sa passagère tuée sur le coup

A leur arrivée sur place, les secours n'ont rien pu faire. Ce dimanche soir, à Charentay, une voiture est partie en tonneaux avant de s'immobiliser sur le toit, sur le bas-côté de la route. Devant la carcasse, le conducteur âgé de 19 ans était très choqué. A l'intérieur, une amie du même âge, tuée sur le coup.
Aux gendarmes, le conducteur a expliqué avoir réalisé une manoeuvre pour éviter une voiture qui arrivait frontalement sur eux. Une version qui devra être vérifiée par les enquêteurs.
Le jeune homme a été transporté à l'hôpital pour effectuer des analyses toxicologiques.
Vous avez séjourné trop longtemps à Beaujeu ;-)Signaler Répondre
Et toi tu cumules chaleur et alcool pour dire des conneries pareillesSignaler Répondre
Il devait respecter les limitationsSignaler Répondre
Un appel à la vigilance des automobilistes devrais être réalisé. Les effets des températures inhabituel qui touche actuellement la France, peuvent donné les mêmes symptômes qu’une légère alcoolémie.Signaler Répondre