Faits Divers

Accident mortel près de Lyon : sa voiture part en tonneaux, sa passagère tuée sur le coup

Accident mortel près de Lyon : sa voiture part en tonneaux, sa passagère tuée sur le coup

Un dramatique accident de la route s'est déroulé ce dimanche 24 mai à Charentay dans le Beaujolais. Une jeune femme est décédée, le conducteur s'en sort indemne.

A leur arrivée sur place, les secours n'ont rien pu faire. Ce dimanche soir, à Charentay, une voiture est partie en tonneaux avant de s'immobiliser sur le toit, sur le bas-côté de la route. Devant la carcasse, le conducteur âgé de 19 ans était très choqué. A l'intérieur, une amie du même âge, tuée sur le coup.

Aux gendarmes, le conducteur a expliqué avoir réalisé une manoeuvre pour éviter une voiture qui arrivait frontalement sur eux. Une version qui devra être vérifiée par les enquêteurs.

Le jeune homme a été transporté à l'hôpital pour effectuer des analyses toxicologiques.

2 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Ex Précisions le 25/05/2026 à 08:18

Vous avez séjourné trop longtemps à Beaujeu ;-)

Signaler Répondre
avatar
Dupon le 25/05/2026 à 07:51
SOYEZ VIGILANT a écrit le 25/05/2026 à 06h09

Un appel à la vigilance des automobilistes devrais être réalisé. Les effets des températures inhabituel qui touche actuellement la France, peuvent donné les mêmes symptômes qu’une légère alcoolémie.

Et toi tu cumules chaleur et alcool pour dire des conneries pareilles

Signaler Répondre
avatar
Et surtout le 25/05/2026 à 07:16

Il devait respecter les limitations

Signaler Répondre
avatar
SOYEZ VIGILANT le 25/05/2026 à 06:09

Un appel à la vigilance des automobilistes devrais être réalisé. Les effets des températures inhabituel qui touche actuellement la France, peuvent donné les mêmes symptômes qu’une légère alcoolémie.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.