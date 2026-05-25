Accident mortel près de Lyon : sa voiture part en tonneaux, sa passagère tuée sur le coup

A leur arrivée sur place, les secours n'ont rien pu faire. Ce dimanche soir, à Charentay, une voiture est partie en tonneaux avant de s'immobiliser sur le toit, sur le bas-côté de la route. Devant la carcasse, le conducteur âgé de 19 ans était très choqué. A l'intérieur, une amie du même âge, tuée sur le coup.

Aux gendarmes, le conducteur a expliqué avoir réalisé une manoeuvre pour éviter une voiture qui arrivait frontalement sur eux. Une version qui devra être vérifiée par les enquêteurs.

Le jeune homme a été transporté à l'hôpital pour effectuer des analyses toxicologiques.