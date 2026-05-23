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"Stop au Lyon-Turin" : action spectaculaire de militants écologistes sur des chantiers lyonnais

"Stop au Lyon-Turin" : action spectaculaire de militants écologistes sur des chantiers lyonnais
DR : Extinction Rebellion

Des banderoles géantes suspendues à des grues en pleine nuit.

Dans la nuit du vendredi 22 au samedi 23 mai, des militants du collectif écologiste Extinction Rebellion Lyon ont mené plusieurs actions coup de poing sur des chantiers de l’agglomération lyonnaise.

Selon le groupe, trois sites ont été visés lors de cette mobilisation revendiquée sur les réseaux sociaux. Des banderoles géantes portant les slogans "Plus d’eau moins de tunnel", "Stop au 2e Lyon-Turin" ou encore "Stop au Lyon Turin 2" ont été suspendues sur des grues de chantier.

Au moins l’un des sites ciblés se trouvait dans le quartier des Girondins, dans le 7e arrondissement de Lyon.

Dans un communiqué diffusé après l’action, Extinction Rebellion revendique l'action et évoque le "coup d'envoi de la campagne nationale 'Fissurer le Béton'." Le collectif affirme : "cette nuit nous avons pénétré dans 3 chantiers lyonnais pour y installer d'immenses messages dénonçant le projet inutile de deuxième ligne entre Lyon et Turin et l'artificialisation incessante en cours."

Les militants expliquent également vouloir élargir cette mobilisation à l’échelle nationale. "De Lyon au fond de la Maurienne en passant par les quatre coins de la France, les bétonneurs seront ciblés à l'appel de plus de 100 organisations !", écrit le collectif.

Le projet Lyon-Turin au cœur des critiques

Dans son communiqué, Extinction Rebellion Lyon cible directement le projet de nouvelle liaison ferroviaire Lyon-Turin, ainsi que les grands projets d’infrastructures jugés trop consommateurs d’espaces naturels.

Le collectif estime notamment que "le 2° Lyon-Turin menace des massifs entiers autant que des plaines et vallées sur 270 km." Les militants dénoncent également "des impacts significatifs sur l'eau et les terres agricoles" liés aux travaux et au stockage des déblais issus des tunnels.

Extinction Rebellion critique aussi le coût du projet et accuse plusieurs grands groupes du BTP de profiter des marchés liés au chantier. "Vinci, Eiffage, NGE et autres Vicat se font offrir des dizaines de milliards d'euros d'appels d'offre au détriment des villages et du contribuable", affirme le texte.

Le collectif s’en prend également à la nouvelle majorité de droite et du centre à la Métropole de Lyon. Dans son communiqué, il affirme que "Véronique Sarselli, présidente de la métropole, a promis d'offrir la ville aux promoteurs, avec notamment un tunnel hors de prix et inutile comme ceux du 2e Lyon-Turin."

Les militants dénoncent plus largement l’impact environnemental du secteur du BTP et certaines récentes évolutions législatives. "Le BTP émet 37% des émissions mondiales" et "la nécessaire règle du Zéro Artificialisation Nette ne résiste pas au poids des lobbies", écrit encore Extinction Rebellion.

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37 commentaires
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Joubsy le 23/05/2026 à 19:52

Ça tombe bien. Les grands Lyonnais ont dégagés les ecolos avec force !
Ils ont en ras le bol de ces gauchistes .

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Royame de Turin ! le 23/05/2026 à 19:07
Calahann a écrit le 23/05/2026 à 16h22

J'approuve pleinement ces actions 👏👏👏

J'approuve pleinement le chantier Lyon-Turin. Came à Lame prendra donc sa dose journalière !

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Les cocus du binôme ! le 23/05/2026 à 19:05
le GaGa a écrit le 23/05/2026 à 18h41

L’inverse aurait été étonnant…. rien de nouveau de votre part

Came à Lame prend donc une petite dose ! LFI classée extrème gauche et le PS en PLS !

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philenice le 23/05/2026 à 19:05
Y a une possibilité via Bourg, en fait Amberieu a écrit le 23/05/2026 à 18h28

Depuis Lyon, pourquoi pas Amberieu / Culoz et longer le lac du Bourget , et ceci grâce au contournement ferré de l agglo lyonnaise, cfal nord ( à construire mais il "existe" déjà sur le papiet avec da déclaration d utilité publique).
Ça peut retarder les " nouveaux accès " à grand gabarit entre st expury/ sud de Chambéry puis la Maurienne

je ne comprends pas votre logique expliquez moi calmement quel est le vrai pb de construire une voie rapide entre Lyon et Chambery

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fatboy le 23/05/2026 à 19:03

Le baroud d'honneur des neuneus anticapitalistes
Vivement le train entre Lyon et Turin

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Assez d'accord le 23/05/2026 à 19:00

Pour une fois je serai assez d'accord avec eux, non pas pour leurs arguments écologique mais pour l'utilité réelle d'un tel projet. A quoi ça sert franchement ? On n'a pas besoin d'un axe direct Lyon Turin, c'est débile et relève plus du caprice de confort que d'un réel besoin justifié.
De l'argent et des ressources gaspillées une fois de plus

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Bon le 23/05/2026 à 18:53

Les amis de Doucet qui se comportent comme des voyous, pas grave ils seront condamnés à 1 euro d’amende.

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le GaGa le 23/05/2026 à 18:41
Calahann a écrit le 23/05/2026 à 16h22

J'approuve pleinement ces actions 👏👏👏

L’inverse aurait été étonnant…. rien de nouveau de votre part

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Gerbert le 23/05/2026 à 18:38

Moi, je suis pour. +1

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Lyonenceitencore le 23/05/2026 à 18:30
GAD a écrit le 23/05/2026 à 18h02

Ces écolos sont maintenant contre le train ? Il faudrait savoir !
Ceci étant ils ne représentent qu'eux-mêmes , c'est à dire pas grand-chose .

Les mêmes qui manifestent pour avoir encore des subventions, l argent de Nicolas quoi.
Si Nicolas veut des trains, des tunnels, du nucléaire pour son autonomie il paie quand même ? ......ca pique sérieusement maintenant....

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Y a une possibilité via Bourg, en fait Amberieu le 23/05/2026 à 18:28
philenice a écrit le 23/05/2026 à 16h55

non, mais il reste la liaison chambery Satolas , et ils ne veulent pas que ca se fasse. donc il n’y aura pas de Turin Lyon mais plutôt un Turin Bourg Paris qui va définitivement laisser Lyon en dehors des grandes ligne du 22 ème siecle , le declin en toile de fond.

Depuis Lyon, pourquoi pas Amberieu / Culoz et longer le lac du Bourget , et ceci grâce au contournement ferré de l agglo lyonnaise, cfal nord ( à construire mais il "existe" déjà sur le papiet avec da déclaration d utilité publique).
Ça peut retarder les " nouveaux accès " à grand gabarit entre st expury/ sud de Chambéry puis la Maurienne

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Linette le 23/05/2026 à 18:26

Pour mettre tout le monde d accord ..on revient à la charrette tirée par un cheval. Ca ne pollue pas, petit inconvénient il faudrait plusieurs chevaux pour tirer une barre de son pour une rave parti. Ces ecolos sont vraiment des abrutis. Se servent ils de portable? Il faut des minerais pour les fabriquer..ils ont besoin de hauteur pour leurs petits cerveaux.

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il y a un mais n est ce pas? le 23/05/2026 à 18:22
Calahann a écrit le 23/05/2026 à 16h22

J'approuve pleinement ces actions 👏👏👏

Vous avez le vertige des que vous montez sur un marché pieds c est ca ?

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C est vrai le 23/05/2026 à 18:20
Calahann a écrit le 23/05/2026 à 16h22

J'approuve pleinement ces actions 👏👏👏

On n y fait pas suffisamment attention mais c est fou le nombre de personnes qui regarde les grues dans la journée.
Il y a tous les grattes couilles de gauche et tous les graves couilles de droite.
Ben ça en fait du monde dans notre belle ville.

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Anti Secte le 23/05/2026 à 18:09

La mentalité totalitaire et sectaire de ces activistes n'est plus à démontrer, ce qu'ils jugent non nécessaire pour eux à travers leurs filtres idéologiques est à bannir, interdire, détruire, censurer, supprimer,....C'est la mentalité de ces néo fachos verts.

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GAD le 23/05/2026 à 18:08
mauvaise pioche a écrit le 23/05/2026 à 17h22

on aurait écouté ces ahuris depuis 70 ans, on n’aurait ni autoroute, ni aéroport, ni tgv, ni gazoduc, ni port, ni métro, ni ligne à haute tension. Bref, l’équipement de l’Erythrée en Europe Occidentale.

Exactement .
Mais nous n'aurions pas non plus Extinction Rébellion , ce qui serait une bien piètre consolation .

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alerte les citoyens le 23/05/2026 à 18:08

les méthodes peuvent être discutées mais la cause est noble pendant les élections de 2027 je souhaite que LfI porte le débat sur se sujet si important pour le futur des français

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GAD le 23/05/2026 à 18:02

Ces écolos sont maintenant contre le train ? Il faudrait savoir !
Ceci étant ils ne représentent qu'eux-mêmes , c'est à dire pas grand-chose .

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Alouf1959 le 23/05/2026 à 18:00

Il y a quelque années, les mêmes abr.... étaient vent debout contre les centrales nucléaires.
Ce sont ceux qui prônent aujourd'hui le tout électrique, encensent les vélo'V et ZFE .
On va effectivement sauver la planète sans aucun doute possible

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Calahann le 23/05/2026 à 17:53
tu montes ,cheri? a écrit le 23/05/2026 à 17h09

sur ..la grue...??

Bin accompagne moi stoplet. J'ai un " tifo " vraiment sympathique pour honorer la honte du RN !
Vu d'en haut, ça devrai faire son effet 😍😍😍

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Dupon le 23/05/2026 à 17:50

Bon eh bien d'accord je prendrai ma voiture pour aller à Turin..
Un gros 4x4, 15 litres au 100.
Ça ira pour vous les écolos ?

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par devant le 23/05/2026 à 17:48
tu montes ,cheri? a écrit le 23/05/2026 à 17h09

sur ..la grue...??

ou par derriere?

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mauvaise pioche le 23/05/2026 à 17:22

on aurait écouté ces ahuris depuis 70 ans, on n’aurait ni autoroute, ni aéroport, ni tgv, ni gazoduc, ni port, ni métro, ni ligne à haute tension. Bref, l’équipement de l’Erythrée en Europe Occidentale.

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beutalore le 23/05/2026 à 17:18
aimelyon a écrit le 23/05/2026 à 16h19

ben il sont bêtes, c'est trop tard depuis le temps qu'ils creusent la pierre, ils ne vont pas reboucher le trou. des actions qui servent à rien.

on en tremble

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Descend de la grue! le 23/05/2026 à 17:17

Je pense que le tire aux pigeons devrait être permis! Y’en a marre de ces zazous fainéants !

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tu montes ,cheri? le 23/05/2026 à 17:09
Calahann a écrit le 23/05/2026 à 16h22

J'approuve pleinement ces actions 👏👏👏

sur ..la grue...??

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Pilou69 le 23/05/2026 à 17:01

Il est vrai qu'il veut mieux pour circuler des milliers de camions, qui n'ont aucun impact sur l'écologie...
Arrêtez de donner du fric à ces associations de timbrés..

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David Cro le 23/05/2026 à 17:00

Meilleure preuve que ce Lyon Turin est nécessaire.

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Ca me fait une belle jambe le 23/05/2026 à 16:55

Rien a battre de l'avis de ces terroristes.

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philenice le 23/05/2026 à 16:55
aimelyon a écrit le 23/05/2026 à 16h19

ben il sont bêtes, c'est trop tard depuis le temps qu'ils creusent la pierre, ils ne vont pas reboucher le trou. des actions qui servent à rien.

non, mais il reste la liaison chambery Satolas , et ils ne veulent pas que ca se fasse. donc il n’y aura pas de Turin Lyon mais plutôt un Turin Bourg Paris qui va définitivement laisser Lyon en dehors des grandes ligne du 22 ème siecle , le declin en toile de fond.

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Calahann le 23/05/2026 à 16:51

La LFI, normal aussiiiiii, c'est ( Les Forces d' Interventions ), toujours en place 😂😂😂
Vous allez faire quoi les cafards ?

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Ex Précisions le 23/05/2026 à 16:48

Ces pastèques prennent du protoxyde d'azote depuis combien d'années ???
C'est pour enfin faire du ferroutage et éviter que les camions polluent entre autre la vallée de l'Arve où tout est noir, la faune ramasse jusqu'à Chamonix avec 1500 camions par jour juste pour le tunnel du Mont Blanc, et 6000 camions/j pour le tunnel du Fréjus...
Oui ça implique à l'instant T de bétonner mais à moyen terme ce sera très bénéfique pour la faune, la flore et les humains.
Pour les profiteurs financiers c'est autre chose et là tout le monde est d'accord.

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Lamalaur le 23/05/2026 à 16:47

Ce n’est pas un projet mais un chantier ou 30% des kms de tunnels sont déjà creusés !!! Et accessoirement le chantier n impacte en rien les nappes phréatiques. Et puis… il va permettre de mettre les poids lourds sur des trains donc de diminuer pollution et nuisances dans la vallée !!! Comment peut-on être écologiste et contre cet ouvrage ? La bêtise a l état pur !

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saco697 le 23/05/2026 à 16:37

comme toujours les écolos fachos ne savent que casser, comme le maire de Lyon avec ses partenaires privilégiés la milice violente de la jeune garde et leurs alliés de LFI mais pour construire quelque chose qui peu rapporter à la France et aux français les écolos toujours aux abonnés absents juste pour critiquer casser et dépenser l argent public ceux qui ne vivent que de subventions

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Vert Rouge le 23/05/2026 à 16:33

On parle de ses mouvements en France, mais il est intéressant de voir qu'ils sont souvent au Royaume Uni... et clairement au Royaume Uni on assiste à la création d'un LFI "vert" c'est à dire à des extrêmistes "verts" mais surtout alliés aux islamistes radicaux.
Incompréhension de laisser ses associations encore opérées si en plus les renseignements intérieurs les classent en "terroriste" et si en plus on vérifie leurs liens avec les mouvances radicales islamistes (voir parfois avec les narco).
Faudrait expliquer la raison de cette tolérance.

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Calahann le 23/05/2026 à 16:22

J'approuve pleinement ces actions 👏👏👏

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aimelyon le 23/05/2026 à 16:19

ben il sont bêtes, c'est trop tard depuis le temps qu'ils creusent la pierre, ils ne vont pas reboucher le trou. des actions qui servent à rien.

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