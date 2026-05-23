"Stop au Lyon-Turin" : action spectaculaire de militants écologistes sur des chantiers lyonnais

Dans la nuit du vendredi 22 au samedi 23 mai, des militants du collectif écologiste Extinction Rebellion Lyon ont mené plusieurs actions coup de poing sur des chantiers de l’agglomération lyonnaise.
Selon le groupe, trois sites ont été visés lors de cette mobilisation revendiquée sur les réseaux sociaux. Des banderoles géantes portant les slogans "Plus d’eau moins de tunnel", "Stop au 2e Lyon-Turin" ou encore "Stop au Lyon Turin 2" ont été suspendues sur des grues de chantier.
Au moins l’un des sites ciblés se trouvait dans le quartier des Girondins, dans le 7e arrondissement de Lyon.
Dans un communiqué diffusé après l’action, Extinction Rebellion revendique l'action et évoque le "coup d'envoi de la campagne nationale 'Fissurer le Béton'." Le collectif affirme : "cette nuit nous avons pénétré dans 3 chantiers lyonnais pour y installer d'immenses messages dénonçant le projet inutile de deuxième ligne entre Lyon et Turin et l'artificialisation incessante en cours."
Les militants expliquent également vouloir élargir cette mobilisation à l’échelle nationale. "De Lyon au fond de la Maurienne en passant par les quatre coins de la France, les bétonneurs seront ciblés à l'appel de plus de 100 organisations !", écrit le collectif.
Le projet Lyon-Turin au cœur des critiques
Dans son communiqué, Extinction Rebellion Lyon cible directement le projet de nouvelle liaison ferroviaire Lyon-Turin, ainsi que les grands projets d’infrastructures jugés trop consommateurs d’espaces naturels.
Le collectif estime notamment que "le 2° Lyon-Turin menace des massifs entiers autant que des plaines et vallées sur 270 km." Les militants dénoncent également "des impacts significatifs sur l'eau et les terres agricoles" liés aux travaux et au stockage des déblais issus des tunnels.
Extinction Rebellion critique aussi le coût du projet et accuse plusieurs grands groupes du BTP de profiter des marchés liés au chantier. "Vinci, Eiffage, NGE et autres Vicat se font offrir des dizaines de milliards d'euros d'appels d'offre au détriment des villages et du contribuable", affirme le texte.
Le collectif s’en prend également à la nouvelle majorité de droite et du centre à la Métropole de Lyon. Dans son communiqué, il affirme que "Véronique Sarselli, présidente de la métropole, a promis d'offrir la ville aux promoteurs, avec notamment un tunnel hors de prix et inutile comme ceux du 2e Lyon-Turin."
Les militants dénoncent plus largement l’impact environnemental du secteur du BTP et certaines récentes évolutions législatives. "Le BTP émet 37% des émissions mondiales" et "la nécessaire règle du Zéro Artificialisation Nette ne résiste pas au poids des lobbies", écrit encore Extinction Rebellion.
Ça tombe bien. Les grands Lyonnais ont dégagés les ecolos avec force !Signaler Répondre
Ils ont en ras le bol de ces gauchistes .
J'approuve pleinement le chantier Lyon-Turin. Came à Lame prendra donc sa dose journalière !Signaler Répondre
Came à Lame prend donc une petite dose ! LFI classée extrème gauche et le PS en PLS !Signaler Répondre
je ne comprends pas votre logique expliquez moi calmement quel est le vrai pb de construire une voie rapide entre Lyon et ChamberySignaler Répondre
Le baroud d'honneur des neuneus anticapitalistesSignaler Répondre
Vivement le train entre Lyon et Turin
Pour une fois je serai assez d'accord avec eux, non pas pour leurs arguments écologique mais pour l'utilité réelle d'un tel projet. A quoi ça sert franchement ? On n'a pas besoin d'un axe direct Lyon Turin, c'est débile et relève plus du caprice de confort que d'un réel besoin justifié.Signaler Répondre
De l'argent et des ressources gaspillées une fois de plus
Les amis de Doucet qui se comportent comme des voyous, pas grave ils seront condamnés à 1 euro d’amende.Signaler Répondre
L’inverse aurait été étonnant…. rien de nouveau de votre partSignaler Répondre
Moi, je suis pour. +1Signaler Répondre
Les mêmes qui manifestent pour avoir encore des subventions, l argent de Nicolas quoi.Signaler Répondre
Si Nicolas veut des trains, des tunnels, du nucléaire pour son autonomie il paie quand même ? ......ca pique sérieusement maintenant....
Depuis Lyon, pourquoi pas Amberieu / Culoz et longer le lac du Bourget , et ceci grâce au contournement ferré de l agglo lyonnaise, cfal nord ( à construire mais il "existe" déjà sur le papiet avec da déclaration d utilité publique).Signaler Répondre
Ça peut retarder les " nouveaux accès " à grand gabarit entre st expury/ sud de Chambéry puis la Maurienne
Pour mettre tout le monde d accord ..on revient à la charrette tirée par un cheval. Ca ne pollue pas, petit inconvénient il faudrait plusieurs chevaux pour tirer une barre de son pour une rave parti. Ces ecolos sont vraiment des abrutis. Se servent ils de portable? Il faut des minerais pour les fabriquer..ils ont besoin de hauteur pour leurs petits cerveaux.Signaler Répondre
Vous avez le vertige des que vous montez sur un marché pieds c est ca ?Signaler Répondre
On n y fait pas suffisamment attention mais c est fou le nombre de personnes qui regarde les grues dans la journée.Signaler Répondre
Il y a tous les grattes couilles de gauche et tous les graves couilles de droite.
Ben ça en fait du monde dans notre belle ville.
La mentalité totalitaire et sectaire de ces activistes n'est plus à démontrer, ce qu'ils jugent non nécessaire pour eux à travers leurs filtres idéologiques est à bannir, interdire, détruire, censurer, supprimer,....C'est la mentalité de ces néo fachos verts.Signaler Répondre
Exactement .Signaler Répondre
Mais nous n'aurions pas non plus Extinction Rébellion , ce qui serait une bien piètre consolation .
les méthodes peuvent être discutées mais la cause est noble pendant les élections de 2027 je souhaite que LfI porte le débat sur se sujet si important pour le futur des françaisSignaler Répondre
Ces écolos sont maintenant contre le train ? Il faudrait savoir !Signaler Répondre
Ceci étant ils ne représentent qu'eux-mêmes , c'est à dire pas grand-chose .
Il y a quelque années, les mêmes abr.... étaient vent debout contre les centrales nucléaires.Signaler Répondre
Ce sont ceux qui prônent aujourd'hui le tout électrique, encensent les vélo'V et ZFE .
On va effectivement sauver la planète sans aucun doute possible
Bin accompagne moi stoplet. J'ai un " tifo " vraiment sympathique pour honorer la honte du RN !Signaler Répondre
Vu d'en haut, ça devrai faire son effet 😍😍😍
Bon eh bien d'accord je prendrai ma voiture pour aller à Turin..Signaler Répondre
Un gros 4x4, 15 litres au 100.
Ça ira pour vous les écolos ?
ou par derriere?Signaler Répondre
on aurait écouté ces ahuris depuis 70 ans, on n’aurait ni autoroute, ni aéroport, ni tgv, ni gazoduc, ni port, ni métro, ni ligne à haute tension. Bref, l’équipement de l’Erythrée en Europe Occidentale.Signaler Répondre
on en trembleSignaler Répondre
Je pense que le tire aux pigeons devrait être permis! Y’en a marre de ces zazous fainéants !Signaler Répondre
sur ..la grue...??Signaler Répondre
Il est vrai qu'il veut mieux pour circuler des milliers de camions, qui n'ont aucun impact sur l'écologie...Signaler Répondre
Arrêtez de donner du fric à ces associations de timbrés..
Meilleure preuve que ce Lyon Turin est nécessaire.Signaler Répondre
Rien a battre de l'avis de ces terroristes.Signaler Répondre
non, mais il reste la liaison chambery Satolas , et ils ne veulent pas que ca se fasse. donc il n’y aura pas de Turin Lyon mais plutôt un Turin Bourg Paris qui va définitivement laisser Lyon en dehors des grandes ligne du 22 ème siecle , le declin en toile de fond.Signaler Répondre
La LFI, normal aussiiiiii, c'est ( Les Forces d' Interventions ), toujours en place 😂😂😂Signaler Répondre
Vous allez faire quoi les cafards ?
Ces pastèques prennent du protoxyde d'azote depuis combien d'années ???Signaler Répondre
C'est pour enfin faire du ferroutage et éviter que les camions polluent entre autre la vallée de l'Arve où tout est noir, la faune ramasse jusqu'à Chamonix avec 1500 camions par jour juste pour le tunnel du Mont Blanc, et 6000 camions/j pour le tunnel du Fréjus...
Oui ça implique à l'instant T de bétonner mais à moyen terme ce sera très bénéfique pour la faune, la flore et les humains.
Pour les profiteurs financiers c'est autre chose et là tout le monde est d'accord.
Ce n’est pas un projet mais un chantier ou 30% des kms de tunnels sont déjà creusés !!! Et accessoirement le chantier n impacte en rien les nappes phréatiques. Et puis… il va permettre de mettre les poids lourds sur des trains donc de diminuer pollution et nuisances dans la vallée !!! Comment peut-on être écologiste et contre cet ouvrage ? La bêtise a l état pur !Signaler Répondre
comme toujours les écolos fachos ne savent que casser, comme le maire de Lyon avec ses partenaires privilégiés la milice violente de la jeune garde et leurs alliés de LFI mais pour construire quelque chose qui peu rapporter à la France et aux français les écolos toujours aux abonnés absents juste pour critiquer casser et dépenser l argent public ceux qui ne vivent que de subventionsSignaler Répondre
On parle de ses mouvements en France, mais il est intéressant de voir qu'ils sont souvent au Royaume Uni... et clairement au Royaume Uni on assiste à la création d'un LFI "vert" c'est à dire à des extrêmistes "verts" mais surtout alliés aux islamistes radicaux.Signaler Répondre
Incompréhension de laisser ses associations encore opérées si en plus les renseignements intérieurs les classent en "terroriste" et si en plus on vérifie leurs liens avec les mouvances radicales islamistes (voir parfois avec les narco).
Faudrait expliquer la raison de cette tolérance.
J'approuve pleinement ces actions 👏👏👏Signaler Répondre
ben il sont bêtes, c'est trop tard depuis le temps qu'ils creusent la pierre, ils ne vont pas reboucher le trou. des actions qui servent à rien.Signaler Répondre