"Stop au Lyon-Turin" : action spectaculaire de militants écologistes sur des chantiers lyonnais

Dans la nuit du vendredi 22 au samedi 23 mai, des militants du collectif écologiste Extinction Rebellion Lyon ont mené plusieurs actions coup de poing sur des chantiers de l’agglomération lyonnaise.

Selon le groupe, trois sites ont été visés lors de cette mobilisation revendiquée sur les réseaux sociaux. Des banderoles géantes portant les slogans "Plus d’eau moins de tunnel", "Stop au 2e Lyon-Turin" ou encore "Stop au Lyon Turin 2" ont été suspendues sur des grues de chantier.

Au moins l’un des sites ciblés se trouvait dans le quartier des Girondins, dans le 7e arrondissement de Lyon.

Dans un communiqué diffusé après l’action, Extinction Rebellion revendique l'action et évoque le "coup d'envoi de la campagne nationale 'Fissurer le Béton'." Le collectif affirme : "cette nuit nous avons pénétré dans 3 chantiers lyonnais pour y installer d'immenses messages dénonçant le projet inutile de deuxième ligne entre Lyon et Turin et l'artificialisation incessante en cours."

Les militants expliquent également vouloir élargir cette mobilisation à l’échelle nationale. "De Lyon au fond de la Maurienne en passant par les quatre coins de la France, les bétonneurs seront ciblés à l'appel de plus de 100 organisations !", écrit le collectif.

Le projet Lyon-Turin au cœur des critiques

Dans son communiqué, Extinction Rebellion Lyon cible directement le projet de nouvelle liaison ferroviaire Lyon-Turin, ainsi que les grands projets d’infrastructures jugés trop consommateurs d’espaces naturels.

Le collectif estime notamment que "le 2° Lyon-Turin menace des massifs entiers autant que des plaines et vallées sur 270 km." Les militants dénoncent également "des impacts significatifs sur l'eau et les terres agricoles" liés aux travaux et au stockage des déblais issus des tunnels.

Extinction Rebellion critique aussi le coût du projet et accuse plusieurs grands groupes du BTP de profiter des marchés liés au chantier. "Vinci, Eiffage, NGE et autres Vicat se font offrir des dizaines de milliards d'euros d'appels d'offre au détriment des villages et du contribuable", affirme le texte.

Le collectif s’en prend également à la nouvelle majorité de droite et du centre à la Métropole de Lyon. Dans son communiqué, il affirme que "Véronique Sarselli, présidente de la métropole, a promis d'offrir la ville aux promoteurs, avec notamment un tunnel hors de prix et inutile comme ceux du 2e Lyon-Turin."

Les militants dénoncent plus largement l’impact environnemental du secteur du BTP et certaines récentes évolutions législatives. "Le BTP émet 37% des émissions mondiales" et "la nécessaire règle du Zéro Artificialisation Nette ne résiste pas au poids des lobbies", écrit encore Extinction Rebellion.