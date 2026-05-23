Près de Lyon : une femme de 99 ans agressée et dépouillée chez elle par trois individus

Une femme de 99 ans a été victime d’un vol particulièrement traumatisant à son domicile de Fontaines-sur-Saône, au nord de Lyon.

Les faits se sont produits le 14 mai dernier, dans le secteur de la rue Curie. Selon les premiers éléments, trois hommes se sont présentés au domicile de la nonagénaire, qui vit seule dans une maison. Après avoir ouvert la porte, la victime n’aurait pas compris les intentions des individus.

L’un des suspects aurait alors forcé l’entrée en faisant céder la chaîne de sécurité de la porte. Les trois hommes se seraient ensuite introduits dans l’habitation avant de pousser la victime sur son canapé.

Selon le Progrès, les malfaiteurs auraient fouillé les lieux et dérobé plusieurs bijoux, dont un collier porté par la victime, ainsi que de l’argent liquide. Les trois hommes ont ensuite pris la fuite.

Si la femme âgée n’a pas été physiquement blessée, cette agression l’a fortement choquée. Depuis les faits, la femme âgée souffre d’une forte anxiété. L’affaire suscite également une vive inquiétude dans le quartier.

Une plainte a été déposée auprès de la gendarmerie. Une enquête est en cours afin d’identifier les auteurs de cette agression.