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Près de Lyon : une femme de 99 ans agressée et dépouillée chez elle par trois individus

Près de Lyon : une femme de 99 ans agressée et dépouillée chez elle par trois individus
Près de Lyon : une femme de 99 ans agressée et dépouillée chez elle par trois individus

Une agression d’une rare lâcheté.

Une femme de 99 ans a été victime d’un vol particulièrement traumatisant à son domicile de Fontaines-sur-Saône, au nord de Lyon.

Les faits se sont produits le 14 mai dernier, dans le secteur de la rue Curie. Selon les premiers éléments, trois hommes se sont présentés au domicile de la nonagénaire, qui vit seule dans une maison. Après avoir ouvert la porte, la victime n’aurait pas compris les intentions des individus.

L’un des suspects aurait alors forcé l’entrée en faisant céder la chaîne de sécurité de la porte. Les trois hommes se seraient ensuite introduits dans l’habitation avant de pousser la victime sur son canapé.

Selon le Progrès, les malfaiteurs auraient fouillé les lieux et dérobé plusieurs bijoux, dont un collier porté par la victime, ainsi que de l’argent liquide. Les trois hommes ont ensuite pris la fuite.

Si la femme âgée n’a pas été physiquement blessée, cette agression l’a fortement choquée. Depuis les faits, la femme âgée souffre d’une forte anxiété. L’affaire suscite également une vive inquiétude dans le quartier.

Une plainte a été déposée auprès de la gendarmerie. Une enquête est en cours afin d’identifier les auteurs de cette agression.

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42 commentaires
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pasbadinte le 23/05/2026 à 14:45
Quel est le con qui pose une question pareille a écrit le 23/05/2026 à 14h32

Si la peine de mort avait la vertu de faire réfléchir les malfaisants avant qu'ils passent à l'action, donc agissait de manière préventive, il n'y aurait plus aucun meurtre aux USA, pas exemple. En plus ils ont la perpétuité réelle dans certains états.
Essaie de répondre et pas à côté, ce qui serait une grande première pour un droitardé.

ça en fais réfléchir certains, visiblement pas toi!!!!!!

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No comprendo le gaucho ? le 23/05/2026 à 14:44
Quel est le con qui pose une question pareille a écrit le 23/05/2026 à 14h32

Si la peine de mort avait la vertu de faire réfléchir les malfaisants avant qu'ils passent à l'action, donc agissait de manière préventive, il n'y aurait plus aucun meurtre aux USA, pas exemple. En plus ils ont la perpétuité réelle dans certains états.
Essaie de répondre et pas à côté, ce qui serait une grande première pour un droitardé.

En tout cas elle supprimerait la récidive... mais c'est sans doute trop difficile à comprendre pour un gauchiste

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Quel est le con qui pose une question pareille le 23/05/2026 à 14:32
apolyon a écrit le 23/05/2026 à 11h22

quel est le con qui a supprimé la peine de mort ?

Si la peine de mort avait la vertu de faire réfléchir les malfaisants avant qu'ils passent à l'action, donc agissait de manière préventive, il n'y aurait plus aucun meurtre aux USA, pas exemple. En plus ils ont la perpétuité réelle dans certains états.
Essaie de répondre et pas à côté, ce qui serait une grande première pour un droitardé.

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dejàvu le 23/05/2026 à 14:07
Corsica3333 a écrit le 23/05/2026 à 12h35

C’est la france que 80 % des français et de la classe mediaticopolitique ont voulue!

Tu as raison! Et en 2027 ce sera Philippe contre lepen! Résultat barrage, Philippe vainqueur! et les Français vont encore pleurer!!!!

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lororo le 23/05/2026 à 14:04
vraiment triste cette situation a écrit le 23/05/2026 à 13h53

Elle a pas de famille cette personne âgée ? C'est qui les lâches les voleurs ou la famille.

De toute évidence, tes parents ont du louper ton éducation!!!!!

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Seb69003 le 23/05/2026 à 14:02
BATMAN a écrit le 23/05/2026 à 09h29

Dorénavant ils viennent à vous, même à domicile. Dans la rue, les vols a l’arraché sur les personnes âgées font partie du décors. Témoins vous pouvez appelé la police ,le temps qu’ils décrochent les malfrats sont loin. Gare à vous par contre si vous vous improvisée en Justicier . En cas de bavure vous risquez d’office la prison.

C'est mieux d'etre un justicier et finir en prison que être une grosse merde et laisser faire

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vraiment triste cette situation le 23/05/2026 à 13:53

Elle a pas de famille cette personne âgée ? C'est qui les lâches les voleurs ou la famille.

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Généalogie le 23/05/2026 à 13:34

Une pensée pour les mamans qui ont déféqués ces 3 étrons

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hollywood le 23/05/2026 à 13:18

des agresseurs faible d'esprit honte à eux.

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aimelyon le 23/05/2026 à 13:17

c'est honteux, les agresseurs de faire cela sur leur grand mère je me demande ce qu'ils en penseraient.

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simplementcitoyen le 23/05/2026 à 12:44

honteux. !!

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Rascal le 23/05/2026 à 12:36
Vice versa a écrit le 23/05/2026 à 11h07

Le nouvel électeur droitardé qui s'exprime. Affligeant de voir aussi si peu de neurones dans un crâne.

Ce qui est affligeant, c'est de constater que des gens qui devraient normalement être dotés du minimum syndical question neurones passent leur temps à essayer de nous faire croire que ce que nous constations chaque jour n'existe pas, et que par conséquent nous sommes un peu débiles.
Ce faisant ils prouvent par là même leur profond manque d'intelligence .... ou bien leurs mensonges idéologiques.
Dans les deux cas ce n'est pas trop à leur avantage, affligeant est le bon mot effectivement, il suffit de l'appliquer aux bonnes personnes.
Mais quelque part elles le font elles-mêmes..

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Corsica3333 le 23/05/2026 à 12:35

C’est la france que 80 % des français et de la classe mediaticopolitique ont voulue!

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Choix le 23/05/2026 à 12:30

J'hésite entre le code romain et la méthode médiévale pour ces déchets.

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Jacques20 le 23/05/2026 à 12:26
Tounsi 69 a écrit le 23/05/2026 à 09h49

Quelle bavure tu parles t’es cacher derrière ton écran

Ferais-tu partie de ces racailles ?

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perpetuité le 23/05/2026 à 12:25

il faut que tout le monde ouvrent ses yeux et que tout le monde massacre les personnes qui osent sans prendre aux femmes , enfants et personnes âgées, arracheurs de collier, de sac à mains et sans aucune valeurs. si quelqu’un a des informations sur ses personnes je veu bien m’en occuper gratuitement, svp faite moi ce plaisir . ps: attendez pas que ça arrive à votre sœur, mère , tante , enfants ou personne que vous aimez pour réagir , faites ce qu’il y a à faire . force à cette dame, sachez que nous sommes avec vous !!!

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Morte couille du RN . le 23/05/2026 à 12:16
réveillez les juges? a écrit le 23/05/2026 à 10h55

Toutes mes pensées pour cette mamie 😉 Quand a ces ordures, si j'étais juge ce serai 30 ans de tôle sans remise de peine ni sortie au Louvre!

Les juges sont à 80/100 des Femmes , donc si tu es un transgenres ou une femme ,tu pourrais juger les pères de famille à être privés de leurs enfants comme aujourd’hui en France 🇫🇷. Mais certainement pas les parrains de réseaux mafieux qui s’en prennent à la famille pour te faire plier …

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Ritchie le 23/05/2026 à 12:02

La chaise électrique pour ces trois excréments et on envoie la facture d'électricité aux ayants droits !

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Les cartels de Bruxelles le 23/05/2026 à 11:59
apolyon a écrit le 23/05/2026 à 11h22

quel est le con qui a supprimé la peine de mort ?

Juste la mondialisation qui est passée par la France 🇫🇷avec ses cartels .

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Le pire de tout ça le 23/05/2026 à 11:59

C'est que s'ils sont mis ne taule, ils feront les beaux en se disant "braqueurs, qui se prétendent les "aristocrates de la voyoucratie.

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lolotoooôooo le 23/05/2026 à 11:58
J6 a écrit le 23/05/2026 à 11h28

Envoyez y les colombiens...ils font bien le taf

Excellent

Et l'Etat français qui empêche ces gens travailleurs et efficaces de faire leur job. Une honte :)

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Eh ben il est où ? le 23/05/2026 à 11:57

Alors, Calahan, pas de commentaires à propos de tes protégés ? Rien à dire sur les FDO, ces méchants garçons ?

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Le Pen à jouir . le 23/05/2026 à 11:57
apolyon a écrit le 23/05/2026 à 11h22

quel est le con qui a supprimé la peine de mort ?

Ton père ?

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Général Salan le 23/05/2026 à 11:55
roy bean a écrit le 23/05/2026 à 10h38

la justice à louest du pecos: OUI!..

Effectivement. Comme aux temps jadis. Un cheval et une corde.

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Le Musulman le 23/05/2026 à 11:44

Qui est pour couper une des deux main a chacun de ces 3 individus ?

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Autentik69 le 23/05/2026 à 11:42

Imaginez que la gauche et la droite molle sont pour que ces gens là restent en vie. Voir même vont trouver des circonstances atténuantes

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J6 le 23/05/2026 à 11:28

Envoyez y les colombiens...ils font bien le taf

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apolyon le 23/05/2026 à 11:22

quel est le con qui a supprimé la peine de mort ?

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Eh bne il est où ? le 23/05/2026 à 11:09

Alors, Calahan, pas de commentaires à propos de tes protégés ? Rien à dire sur les FDO, ces méchants garçons ?

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Vice versa le 23/05/2026 à 11:07
Solidarité 69 a écrit le 23/05/2026 à 10h21

La nouvelle France by LFI.

Le nouvel électeur droitardé qui s'exprime. Affligeant de voir aussi si peu de neurones dans un crâne.

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Catalan le 23/05/2026 à 10:56

Si j employais les mots auxquels je pense,je ne serais pas publié,,,,,,mais chacun peut avoir une petite idée.

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réveillez les juges? le 23/05/2026 à 10:55

Toutes mes pensées pour cette mamie 😉 Quand a ces ordures, si j'étais juge ce serai 30 ans de tôle sans remise de peine ni sortie au Louvre!

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Connor McLeod le 23/05/2026 à 10:52

Sans prendre à une vieille dame sans défenses.
Et si ils se font choper, ça sera une tape sur les doigts.
Aucun risque pour eux, tout bénef...

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saco697 le 23/05/2026 à 10:46

dès lâchés pas vraiment virils entre les jambes des imbeciles tout juste capable s attaquer à des personnes de 99 ans… c est super courageux de s attaquer à quelqu’un qui pourrait être sa grand mère … des pauvres types surement bien attardés du cerveau

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roy bean le 23/05/2026 à 10:38
Hamissia a écrit le 23/05/2026 à 09h54

Pendez-les haut et court!

la justice à louest du pecos: OUI!..

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Ex Précisions le 23/05/2026 à 10:26

Quels gros lâches ces racailles, sans foi, que de la noirceur, de la perversité et de la haine à l'état pure...
On rouvre quand Cayenne ?

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Solidarité 69 le 23/05/2026 à 10:21

La nouvelle France by LFI.

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Les racailles ont de beaux jours devant elles le 23/05/2026 à 10:20

Des racailles qui, si elles sont arretées, ne feront pas un jour de prison. Par contre si vous blessez ces crapules en vous défendant, les juges gauchistes vous condamneront à de la prison ferme..

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LA BAVURE le 23/05/2026 à 10:15
Tounsi 69 a écrit le 23/05/2026 à 09h49

Quelle bavure tu parles t’es cacher derrière ton écran

Déjà les fautes d’orthografes 🤣😂😂

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Ricardo le 23/05/2026 à 10:13

Quelles enfants peuvent laisser sa mère ou grand-mère de 99 ans vivre seule? Il y a qu’en France ou l’on voit cela, la honte.

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et alors le 23/05/2026 à 10:10
Tounsi 69 a écrit le 23/05/2026 à 09h49

Quelle bavure tu parles t’es cacher derrière ton écran

Et toi tu es ou exactement ? devant ou derrière l'écran ?

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Forçat le 23/05/2026 à 10:01

Réouvrons Cayenne pour cette racaille !
Ca fera de l'emploi pour ce département

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Hamissia le 23/05/2026 à 09:54

Pendez-les haut et court!

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Tounsi 69 le 23/05/2026 à 09:49
BATMAN a écrit le 23/05/2026 à 09h29

Dorénavant ils viennent à vous, même à domicile. Dans la rue, les vols a l’arraché sur les personnes âgées font partie du décors. Témoins vous pouvez appelé la police ,le temps qu’ils décrochent les malfrats sont loin. Gare à vous par contre si vous vous improvisée en Justicier . En cas de bavure vous risquez d’office la prison.

Quelle bavure tu parles t’es cacher derrière ton écran

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oui-oui le 23/05/2026 à 09:37
BATMAN a écrit le 23/05/2026 à 09h29

Dorénavant ils viennent à vous, même à domicile. Dans la rue, les vols a l’arraché sur les personnes âgées font partie du décors. Témoins vous pouvez appelé la police ,le temps qu’ils décrochent les malfrats sont loin. Gare à vous par contre si vous vous improvisée en Justicier . En cas de bavure vous risquez d’office la prison.

Pensées pour cette femme.
Les deux dernières lignes de votre commentaire sont malheureusement pertinentes.

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BATMAN le 23/05/2026 à 09:29

Dorénavant ils viennent à vous, même à domicile. Dans la rue, les vols a l’arraché sur les personnes âgées font partie du décors. Témoins vous pouvez appelé la police ,le temps qu’ils décrochent les malfrats sont loin. Gare à vous par contre si vous vous improvisée en Justicier . En cas de bavure vous risquez d’office la prison.

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Pp le 23/05/2026 à 09:27

Pauvre femme pensée pour elle ..aucun mot est assez fort pour ces moins que rien j espère qu on va les retrouver très vite ..malheureusement il ne se passera rien ..envoyer les à Cayenne un an sans téléphone ni ordi à casser des cailloux bandes de lâches.

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encore une fois le 23/05/2026 à 09:16

Trois crapules visiblement très courageux !

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