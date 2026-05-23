Près de Lyon : une femme de 99 ans agressée et dépouillée chez elle par trois individus

Une femme de 99 ans a été victime d’un vol particulièrement traumatisant à son domicile de Fontaines-sur-Saône, au nord de Lyon.
Les faits se sont produits le 14 mai dernier, dans le secteur de la rue Curie. Selon les premiers éléments, trois hommes se sont présentés au domicile de la nonagénaire, qui vit seule dans une maison. Après avoir ouvert la porte, la victime n’aurait pas compris les intentions des individus.
L’un des suspects aurait alors forcé l’entrée en faisant céder la chaîne de sécurité de la porte. Les trois hommes se seraient ensuite introduits dans l’habitation avant de pousser la victime sur son canapé.
Selon le Progrès, les malfaiteurs auraient fouillé les lieux et dérobé plusieurs bijoux, dont un collier porté par la victime, ainsi que de l’argent liquide. Les trois hommes ont ensuite pris la fuite.
Si la femme âgée n’a pas été physiquement blessée, cette agression l’a fortement choquée. Depuis les faits, la femme âgée souffre d’une forte anxiété. L’affaire suscite également une vive inquiétude dans le quartier.
Une plainte a été déposée auprès de la gendarmerie. Une enquête est en cours afin d’identifier les auteurs de cette agression.
ça en fais réfléchir certains, visiblement pas toi!!!!!!Signaler Répondre
En tout cas elle supprimerait la récidive... mais c'est sans doute trop difficile à comprendre pour un gauchisteSignaler Répondre
Si la peine de mort avait la vertu de faire réfléchir les malfaisants avant qu'ils passent à l'action, donc agissait de manière préventive, il n'y aurait plus aucun meurtre aux USA, pas exemple. En plus ils ont la perpétuité réelle dans certains états.Signaler Répondre
Essaie de répondre et pas à côté, ce qui serait une grande première pour un droitardé.
Tu as raison! Et en 2027 ce sera Philippe contre lepen! Résultat barrage, Philippe vainqueur! et les Français vont encore pleurer!!!!Signaler Répondre
De toute évidence, tes parents ont du louper ton éducation!!!!!Signaler Répondre
C'est mieux d'etre un justicier et finir en prison que être une grosse merde et laisser faireSignaler Répondre
Elle a pas de famille cette personne âgée ? C'est qui les lâches les voleurs ou la famille.Signaler Répondre
Une pensée pour les mamans qui ont déféqués ces 3 étronsSignaler Répondre
des agresseurs faible d'esprit honte à eux.Signaler Répondre
c'est honteux, les agresseurs de faire cela sur leur grand mère je me demande ce qu'ils en penseraient.Signaler Répondre
honteux. !!Signaler Répondre
Ce qui est affligeant, c'est de constater que des gens qui devraient normalement être dotés du minimum syndical question neurones passent leur temps à essayer de nous faire croire que ce que nous constations chaque jour n'existe pas, et que par conséquent nous sommes un peu débiles.Signaler Répondre
Ce faisant ils prouvent par là même leur profond manque d'intelligence .... ou bien leurs mensonges idéologiques.
Dans les deux cas ce n'est pas trop à leur avantage, affligeant est le bon mot effectivement, il suffit de l'appliquer aux bonnes personnes.
Mais quelque part elles le font elles-mêmes..
C’est la france que 80 % des français et de la classe mediaticopolitique ont voulue!Signaler Répondre
J'hésite entre le code romain et la méthode médiévale pour ces déchets.Signaler Répondre
Ferais-tu partie de ces racailles ?Signaler Répondre
il faut que tout le monde ouvrent ses yeux et que tout le monde massacre les personnes qui osent sans prendre aux femmes , enfants et personnes âgées, arracheurs de collier, de sac à mains et sans aucune valeurs. si quelqu’un a des informations sur ses personnes je veu bien m’en occuper gratuitement, svp faite moi ce plaisir . ps: attendez pas que ça arrive à votre sœur, mère , tante , enfants ou personne que vous aimez pour réagir , faites ce qu’il y a à faire . force à cette dame, sachez que nous sommes avec vous !!!Signaler Répondre
Les juges sont à 80/100 des Femmes , donc si tu es un transgenres ou une femme ,tu pourrais juger les pères de famille à être privés de leurs enfants comme aujourd’hui en France 🇫🇷. Mais certainement pas les parrains de réseaux mafieux qui s’en prennent à la famille pour te faire plier …Signaler Répondre
La chaise électrique pour ces trois excréments et on envoie la facture d'électricité aux ayants droits !Signaler Répondre
Juste la mondialisation qui est passée par la France 🇫🇷avec ses cartels .Signaler Répondre
C'est que s'ils sont mis ne taule, ils feront les beaux en se disant "braqueurs, qui se prétendent les "aristocrates de la voyoucratie.Signaler Répondre
ExcellentSignaler Répondre
Et l'Etat français qui empêche ces gens travailleurs et efficaces de faire leur job. Une honte :)
Alors, Calahan, pas de commentaires à propos de tes protégés ? Rien à dire sur les FDO, ces méchants garçons ?Signaler Répondre
Ton père ?Signaler Répondre
Effectivement. Comme aux temps jadis. Un cheval et une corde.Signaler Répondre
Qui est pour couper une des deux main a chacun de ces 3 individus ?Signaler Répondre
Imaginez que la gauche et la droite molle sont pour que ces gens là restent en vie. Voir même vont trouver des circonstances atténuantesSignaler Répondre
Envoyez y les colombiens...ils font bien le tafSignaler Répondre
quel est le con qui a supprimé la peine de mort ?Signaler Répondre
Alors, Calahan, pas de commentaires à propos de tes protégés ? Rien à dire sur les FDO, ces méchants garçons ?Signaler Répondre
Le nouvel électeur droitardé qui s'exprime. Affligeant de voir aussi si peu de neurones dans un crâne.Signaler Répondre
Si j employais les mots auxquels je pense,je ne serais pas publié,,,,,,mais chacun peut avoir une petite idée.Signaler Répondre
Toutes mes pensées pour cette mamie 😉 Quand a ces ordures, si j'étais juge ce serai 30 ans de tôle sans remise de peine ni sortie au Louvre!Signaler Répondre
Sans prendre à une vieille dame sans défenses.Signaler Répondre
Et si ils se font choper, ça sera une tape sur les doigts.
Aucun risque pour eux, tout bénef...
dès lâchés pas vraiment virils entre les jambes des imbeciles tout juste capable s attaquer à des personnes de 99 ans… c est super courageux de s attaquer à quelqu’un qui pourrait être sa grand mère … des pauvres types surement bien attardés du cerveauSignaler Répondre
la justice à louest du pecos: OUI!..Signaler Répondre
Quels gros lâches ces racailles, sans foi, que de la noirceur, de la perversité et de la haine à l'état pure...Signaler Répondre
On rouvre quand Cayenne ?
La nouvelle France by LFI.Signaler Répondre
Des racailles qui, si elles sont arretées, ne feront pas un jour de prison. Par contre si vous blessez ces crapules en vous défendant, les juges gauchistes vous condamneront à de la prison ferme..Signaler Répondre
Déjà les fautes d’orthografes 🤣😂😂Signaler Répondre
Quelles enfants peuvent laisser sa mère ou grand-mère de 99 ans vivre seule? Il y a qu’en France ou l’on voit cela, la honte.Signaler Répondre
Et toi tu es ou exactement ? devant ou derrière l'écran ?Signaler Répondre
Réouvrons Cayenne pour cette racaille !Signaler Répondre
Ca fera de l'emploi pour ce département
Pendez-les haut et court!Signaler Répondre
Quelle bavure tu parles t’es cacher derrière ton écranSignaler Répondre
Pensées pour cette femme.Signaler Répondre
Les deux dernières lignes de votre commentaire sont malheureusement pertinentes.
Dorénavant ils viennent à vous, même à domicile. Dans la rue, les vols a l’arraché sur les personnes âgées font partie du décors. Témoins vous pouvez appelé la police ,le temps qu’ils décrochent les malfrats sont loin. Gare à vous par contre si vous vous improvisée en Justicier . En cas de bavure vous risquez d’office la prison.Signaler Répondre
Pauvre femme pensée pour elle ..aucun mot est assez fort pour ces moins que rien j espère qu on va les retrouver très vite ..malheureusement il ne se passera rien ..envoyer les à Cayenne un an sans téléphone ni ordi à casser des cailloux bandes de lâches.Signaler Répondre
Trois crapules visiblement très courageux !Signaler Répondre