Politique

"Il faudra nous passer sur le corps" : Laurent Wauquiez prévient Paris qui lorgne sur les JO 2030

"Il faudra nous passer sur le corps" : Laurent Wauquiez prévient Paris qui lorgne sur les JO 2030

Lors d’une réunion publique à Annecy, Laurent Wauquiez a rejeté l’idée d’organiser les tournois olympiques de hockey sur glace à Paris dans le cadre des Jeux d’hiver 2030, estimant que les compétitions doivent rester dans les régions organisatrices.

Le débat autour de l’organisation des Jeux olympiques d’hiver 2030 continue de faire réagir.

En déplacement à Annecy jeudi 21 mai lors d’une réunion publique, Laurent Wauquiez a pris position sur l’un des dossiers sensibles de la candidature française : le lieu d’accueil des épreuves de hockey sur glace.

Le sujet s’est invité dans les discussions après le changement de cap annoncé à Nice. Élu maire, Éric Ciotti s’est opposé aux conditions négociées avec son prédécesseur pour l'évènement sportif.

Cette remise en question a ouvert la porte à d’autres hypothèses. Lyon, notamment, a fait savoir son intérêt via son maire Grégory Doucet. Mais la possibilité d’un accueil à Paris circule également, une perspective que l’ancien président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes refuse catégoriquement.

Face au public annécien, Laurent Wauquiez a affiché une ligne très ferme.

"Si Paris veut le hockey, il faudra nous passer sur le corps", a-t-il lancé, estimant que les Jeux d’hiver doivent rester ancrés dans les territoires de montagne.

Pour lui, il n’est pas envisageable que des compétitions soient organisées hors des régions directement concernées par la candidature alpine.

"Les Alpes françaises, ce n’est pas Paris", a insisté l’ancien président de Région, rappelant que les Jeux de 2030 reposent précisément sur une identité liée aux sports d’hiver et aux massifs alpins.

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JO 2030

laurent wauquiez

12 commentaires
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simplecondebase le 23/05/2026 à 14:34
simplementcitoyen a écrit le 23/05/2026 à 13h04

wauquiez devrait commencer par communiquer ses frais qu'il ne souhaite pas donner depuis trois ans et la grande question sur le dîner organisé pour 90 personnes ayant pour coût 100 000€ d'argent public. il est trop arrogant mais surtout pas au dessus des lois.

Le rapport entre le sujet de l'article et lesdites notes de frais ?
En tout cas merci de nous montrer que le gaucho de base ne vaut vraiment pas mieux que le droitardé de base. Allez hop, foutez-moi ça dans un sac lesté et par-dessus bord !!!

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Vecteur69 le 23/05/2026 à 14:20
Bonjour bonjour a écrit le 23/05/2026 à 12h33

Mais pourquoi toujours parler de Macron ?
C,'est dingue cette haine systématique.comment allez vois faire l'année prochaine ? Élire un Lfi, un grand pantin avec sa princesse en carton pàte ??, une grenouille de bénitier. Présentez-vous on vous verra à l'oeuvre

Il faut demander cela à celui auquel j'ai répondu qui évoque Macron et son éventuel choix pour une ville extérieure aux régions concernées par les JO 2030, après de quelle "haine systématique" vous parlez et faites référence à quoi ? Sur quoi et quels propos basez vous votre jugement de "haine systématique" ?

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citoyennormal le 23/05/2026 à 13:21

wauquiez devrait commencer à fournir ses notes de frais qu'il refuse de communiquer depuis 3 ans.

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simplementcitoyen le 23/05/2026 à 13:04

wauquiez devrait commencer par communiquer ses frais qu'il ne souhaite pas donner depuis trois ans et la grande question sur le dîner organisé pour 90 personnes ayant pour coût 100 000€ d'argent public. il est trop arrogant mais surtout pas au dessus des lois.

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Bonjour bonjour le 23/05/2026 à 12:33
Vecteur69 a écrit le 23/05/2026 à 11h33

Pourquoi Marron serait pour des épreuves dans cette ville ? D'autant plus que Paris a déjà eu les JO 2024, pour 2030 c'est AURA et PACA qui organisent les JO, que feraient des épreuves dans une ville d'une autre région alors que la LDLC Arena est candidate pour les accueillir ?

Mais pourquoi toujours parler de Macron ?
C,'est dingue cette haine systématique.comment allez vois faire l'année prochaine ? Élire un Lfi, un grand pantin avec sa princesse en carton pàte ??, une grenouille de bénitier. Présentez-vous on vous verra à l'oeuvre

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Vecteur69 le 23/05/2026 à 11:33
Ex Précisions a écrit le 23/05/2026 à 10h16

Macron va certainement vouloir que ça soit à Paris.
Si c'est bien le cas c'est lui le chef, le roi des dieux (Jupiter)...

Pourquoi Marron serait pour des épreuves dans cette ville ? D'autant plus que Paris a déjà eu les JO 2024, pour 2030 c'est AURA et PACA qui organisent les JO, que feraient des épreuves dans une ville d'une autre région alors que la LDLC Arena est candidate pour les accueillir ?

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Hi han au sommet le 23/05/2026 à 11:16
Ex Précisions a écrit le 23/05/2026 à 10h16

Macron va certainement vouloir que ça soit à Paris.
Si c'est bien le cas c'est lui le chef, le roi des dieux (Jupiter)...

Il va certainement... : Donc tu n'en sais RIEN
Si c’est bien le cas... : Pourquoi ça le serait, en dehors de ton delirium ?

Donc une hypothèse sans queue ni tête base sur rien -si ce n'est ton délire habituel de consommateur de gros-qui-tache- pour en tirer une conclusion stupide. Occupe-toi plutôt de ton croco, il fait soleil pour quelques jours, et laisse les grandes personnes commenter.

Sinon, toujours pas de nom à proposer pour 2027 ? La lâcheté encore et encore ?...

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Catalan le 23/05/2026 à 11:02
philenice a écrit le 23/05/2026 à 10h22

pourtant ce qu’il dit est logique , mais quand on est anti on n’est jamais sincere ou logique

logique,peut être , mais il n est plus président de la Région, il y a une hiérarchie a respecter or dans la hiérarchie régionale il n est pas le patron., v est exactement comme si le salarié parlait a la place de son patron .

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philenice le 23/05/2026 à 10:22
Catalan a écrit le 23/05/2026 à 09h11

Laurent Wauquiez futur probable candidat a la présidentielle se prend pour un autre.il n est plus président de la région depuis 2024 mais continue à se comporter comme tel.Lui parle et le président de la région en bon toutou écoute.

pourtant ce qu’il dit est logique , mais quand on est anti on n’est jamais sincere ou logique

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Ex Précisions le 23/05/2026 à 10:16

Macron va certainement vouloir que ça soit à Paris.
Si c'est bien le cas c'est lui le chef, le roi des dieux (Jupiter)...

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Colonel moutarde le 23/05/2026 à 09:58

"Il faudra nous passer sur le corps"

"Ca devrait bien se passer", comme le disait un certain renégat de LR, parti qui s'est déjà fait passer et repasser par la macronie, alors une fois de plus ou de moins !!
Ca pique un peu la première fois, après on s'habitue (vieux proverbe militaire)

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bac73 le 23/05/2026 à 09:38
Lyonlabelle a écrit le 23/05/2026 à 07h49

Nos élus ont raison. Les JO d hiver doivent rester dans le territoire qui porte leur spécificité.....la montagne, la neige....
A Paris, comme relief,je ne vois que la colline du crack et la poudreuse qui va avec🥴, rien a voir avec nos si beaux reliefs rhonalpins enneiges....⛷️

Bjr a vous , avec L Wauquier il faut s attendre a tout , il peu retourner sa veste d un moment a l autre .
il suffit de lui promettre un poste important au sein de nos instances dirigeantes pour qu il sage d avis

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Catalan le 23/05/2026 à 09:11

Laurent Wauquiez futur probable candidat a la présidentielle se prend pour un autre.il n est plus président de la région depuis 2024 mais continue à se comporter comme tel.Lui parle et le président de la région en bon toutou écoute.

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Lyonlabelle le 23/05/2026 à 07:49

Nos élus ont raison. Les JO d hiver doivent rester dans le territoire qui porte leur spécificité.....la montagne, la neige....
A Paris, comme relief,je ne vois que la colline du crack et la poudreuse qui va avec🥴, rien a voir avec nos si beaux reliefs rhonalpins enneiges....⛷️

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