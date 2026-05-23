"Il faudra nous passer sur le corps" : Laurent Wauquiez prévient Paris qui lorgne sur les JO 2030

Le débat autour de l’organisation des Jeux olympiques d’hiver 2030 continue de faire réagir.
En déplacement à Annecy jeudi 21 mai lors d’une réunion publique, Laurent Wauquiez a pris position sur l’un des dossiers sensibles de la candidature française : le lieu d’accueil des épreuves de hockey sur glace.
Le sujet s’est invité dans les discussions après le changement de cap annoncé à Nice. Élu maire, Éric Ciotti s’est opposé aux conditions négociées avec son prédécesseur pour l'évènement sportif.
Cette remise en question a ouvert la porte à d’autres hypothèses. Lyon, notamment, a fait savoir son intérêt via son maire Grégory Doucet. Mais la possibilité d’un accueil à Paris circule également, une perspective que l’ancien président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes refuse catégoriquement.
Face au public annécien, Laurent Wauquiez a affiché une ligne très ferme.
"Si Paris veut le hockey, il faudra nous passer sur le corps", a-t-il lancé, estimant que les Jeux d’hiver doivent rester ancrés dans les territoires de montagne.
Pour lui, il n’est pas envisageable que des compétitions soient organisées hors des régions directement concernées par la candidature alpine.
"Les Alpes françaises, ce n’est pas Paris", a insisté l’ancien président de Région, rappelant que les Jeux de 2030 reposent précisément sur une identité liée aux sports d’hiver et aux massifs alpins.
Le rapport entre le sujet de l'article et lesdites notes de frais ?Signaler Répondre
En tout cas merci de nous montrer que le gaucho de base ne vaut vraiment pas mieux que le droitardé de base. Allez hop, foutez-moi ça dans un sac lesté et par-dessus bord !!!
Il faut demander cela à celui auquel j'ai répondu qui évoque Macron et son éventuel choix pour une ville extérieure aux régions concernées par les JO 2030, après de quelle "haine systématique" vous parlez et faites référence à quoi ? Sur quoi et quels propos basez vous votre jugement de "haine systématique" ?Signaler Répondre
wauquiez devrait commencer à fournir ses notes de frais qu'il refuse de communiquer depuis 3 ans.Signaler Répondre
wauquiez devrait commencer par communiquer ses frais qu'il ne souhaite pas donner depuis trois ans et la grande question sur le dîner organisé pour 90 personnes ayant pour coût 100 000€ d'argent public. il est trop arrogant mais surtout pas au dessus des lois.Signaler Répondre
Mais pourquoi toujours parler de Macron ?Signaler Répondre
C,'est dingue cette haine systématique.comment allez vois faire l'année prochaine ? Élire un Lfi, un grand pantin avec sa princesse en carton pàte ??, une grenouille de bénitier. Présentez-vous on vous verra à l'oeuvre
Pourquoi Marron serait pour des épreuves dans cette ville ? D'autant plus que Paris a déjà eu les JO 2024, pour 2030 c'est AURA et PACA qui organisent les JO, que feraient des épreuves dans une ville d'une autre région alors que la LDLC Arena est candidate pour les accueillir ?Signaler Répondre
Il va certainement... : Donc tu n'en sais RIENSignaler Répondre
Si c’est bien le cas... : Pourquoi ça le serait, en dehors de ton delirium ?
Donc une hypothèse sans queue ni tête base sur rien -si ce n'est ton délire habituel de consommateur de gros-qui-tache- pour en tirer une conclusion stupide. Occupe-toi plutôt de ton croco, il fait soleil pour quelques jours, et laisse les grandes personnes commenter.
Sinon, toujours pas de nom à proposer pour 2027 ? La lâcheté encore et encore ?...
logique,peut être , mais il n est plus président de la Région, il y a une hiérarchie a respecter or dans la hiérarchie régionale il n est pas le patron., v est exactement comme si le salarié parlait a la place de son patron .Signaler Répondre
pourtant ce qu’il dit est logique , mais quand on est anti on n’est jamais sincere ou logiqueSignaler Répondre
Macron va certainement vouloir que ça soit à Paris.Signaler Répondre
Si c'est bien le cas c'est lui le chef, le roi des dieux (Jupiter)...
"Il faudra nous passer sur le corps"Signaler Répondre
"Ca devrait bien se passer", comme le disait un certain renégat de LR, parti qui s'est déjà fait passer et repasser par la macronie, alors une fois de plus ou de moins !!
Ca pique un peu la première fois, après on s'habitue (vieux proverbe militaire)
Bjr a vous , avec L Wauquier il faut s attendre a tout , il peu retourner sa veste d un moment a l autre .Signaler Répondre
il suffit de lui promettre un poste important au sein de nos instances dirigeantes pour qu il sage d avis
Laurent Wauquiez futur probable candidat a la présidentielle se prend pour un autre.il n est plus président de la région depuis 2024 mais continue à se comporter comme tel.Lui parle et le président de la région en bon toutou écoute.Signaler Répondre
Nos élus ont raison. Les JO d hiver doivent rester dans le territoire qui porte leur spécificité.....la montagne, la neige....Signaler Répondre
A Paris, comme relief,je ne vois que la colline du crack et la poudreuse qui va avec🥴, rien a voir avec nos si beaux reliefs rhonalpins enneiges....⛷️