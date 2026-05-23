"Il faudra nous passer sur le corps" : Laurent Wauquiez prévient Paris qui lorgne sur les JO 2030

Le débat autour de l’organisation des Jeux olympiques d’hiver 2030 continue de faire réagir.

En déplacement à Annecy jeudi 21 mai lors d’une réunion publique, Laurent Wauquiez a pris position sur l’un des dossiers sensibles de la candidature française : le lieu d’accueil des épreuves de hockey sur glace.

Le sujet s’est invité dans les discussions après le changement de cap annoncé à Nice. Élu maire, Éric Ciotti s’est opposé aux conditions négociées avec son prédécesseur pour l'évènement sportif.

Cette remise en question a ouvert la porte à d’autres hypothèses. Lyon, notamment, a fait savoir son intérêt via son maire Grégory Doucet. Mais la possibilité d’un accueil à Paris circule également, une perspective que l’ancien président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes refuse catégoriquement.

Face au public annécien, Laurent Wauquiez a affiché une ligne très ferme.

"Si Paris veut le hockey, il faudra nous passer sur le corps", a-t-il lancé, estimant que les Jeux d’hiver doivent rester ancrés dans les territoires de montagne.

Pour lui, il n’est pas envisageable que des compétitions soient organisées hors des régions directement concernées par la candidature alpine.

"Les Alpes françaises, ce n’est pas Paris", a insisté l’ancien président de Région, rappelant que les Jeux de 2030 reposent précisément sur une identité liée aux sports d’hiver et aux massifs alpins.